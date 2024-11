El impactante cambio físico de Lucas, de 'Andy y Lucas', lo convierte en tendencia en redes sociales

El aspecto de Lucas, del dúo gaditano Andy y Lucas, suele dar de qué hablar periódicamente en las redes sociales. Ya en el mes de septiembre publicó en la cuenta oficial de Instagram del grupo un vídeo en el que desmentía con verdadero sentido del humor el que se hubiera realizado alguna operación estética en la cara y que estarían afectando especialmente a la nariz.

Ahora, meses después ha acudido a una alfombra roja y su aspecto físico ha vuelto ha llamar la atención de los asistentes y de nuevo su cara ha vuelto a convertirse en tema de conversación.

La imagen de Lucas que está circulando por las redes sociales.

En aquel vídeo de septiembre Lucas desmintió los rumores de que se hubiera operado la cara. En la publicación explicaba que llevaba unos meses haciéndose masajes faciales, que la nariz que tiene es heredada de su padre, "pura genética". "Yo no me he hecho nada de nada de nada", confirmaba, "y si tengo los ojos achinados es porque me he echado una siesta y la papada, pues hago mucho de a, e, i, o, u y así estiro".

En el vídeo seguía haciendo repaso a otras partes de su cara y de su cuerpo que podrían ser objeto de los rumores, como los dientes en los que llevó aparato durante mucho tiempo y reconoció que de vez en cuando lleva a cabo un tratamiento blanqueador. Recordaba a la gente que le ve que también los ángulos y las luces de los vídeos pueden hacer que el aspecto real no coincida exactamente con el que se ve en las imágenes, sumado al ejercicio que había estado haciendo últimamente. "Y a todos los especialistas estos, que menudos especialistas, que no me he hecho nada de nada de nada. Por mi padre, que en paz descanse, que yo no me he hecho nada", decía de nuevo.

El cantante escribió además en el pie de foto de la publicación: "Como usted comprenderá, no puedo tener la misma cara de hace 20 años… Los rostros cambian, algunos para mejor y otros, pues ya sabe usted".

El vídeo consiguió en ese momento más de 8.600 me gusta y multitud de comentarios en los que la gente aplaude la forma y el humor con el que Lucas ha contestado a las insinuaciones sobre las operaciones estéticas.