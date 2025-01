Lucas confiesa en ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos que se operó la nariz: “se han escrito en redes cosas maquiavélicas”

El dúo gaditano Andy & Lucas, que se encuentran de gira de despedida de los escenarios, acudieron este martes a ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos. Allí, entre otras cuestiones, un Lucas visiblemente emocionado habló de su nariz y de toda la polémica generada en redes sociales entorno a su aspecto físico.

El gaditano reconoció que había sido un tema “muy difícil de gestionar” en la primera aclaración pública que hacía sobre su aspecto después de que su aparición a finales de noviembre en un evento público, con un rastro visiblemente cambiado, lo convirtiera en motivo de especulación. Lucas indica que llegó a “autocastigarse” por haber acudido a aquel evento porque, según explicaba, aquello desvió la atención del terrible suceso que semanas antes había ocurrido en Valencia: “cómo puede haber gente falleciendo y que a la semana siguiente se esté hablando más de mi nariz”, se preguntaba. También hacía referencia a su propia familia: “tengo una madre a la que hace meses le dio un ictus, unos hijos que van al colegio y a los que la gente le dice cosas de mi nariz… Se han escrito cosas maquiavélicas, cosas de drogas,…”. En este punto de la entrevista, el gaditano se mostró abatido, llegando a llorar y necesitando unos minutos para lograr reponerse.

"Culpa mía, no he hecho caso a los médicos"

A continuación, reconoció que “me hice una cosa estética en la nariz” pero asumió que el resultado no era el esperado “culpa mía, no he hecho caso a los médicos, me quité las gasas fuera de su momento, no me puse las cremas y pomadas que me tuve que poner”, resumía el gaditano para explicar su aspecto. “Pero también uno es libre de hacer lo que quiera, pero a mi lo que más me duele es que vaya a un restaurante y se acerque alguien para decirte un disparate delante de tus hijos y eso me rompía el alma porque la educación y los valores tienen que estar por encima de una nariz o de lo que sea”, explicaba Lucas para tratar de exponer cómo ha sido su día a día también a raíz de toda la polémica generada en redes y los comentarios que se han vertido sobre él, muy duro, desde el desconocimiento y en muchas ocasiones muy fuera de lugar. “Lo siento mucho, no puedo decir otra cosa”, concluía de nuevo muy emocionado.

Motos y Lucas reorientaron la conversación hacia las redes sociales y cómo en ellas se analizan y se critican cuestiones físicas sin tener en cuenta el trabajo de una persona (la música en el caso de Andy & Lucas) o si eres buena persona o ayudas a los demás. “Pienso que las redes sociales tenían que ser como las apuestas de fútbol, tendría que haber un DNI por delante, que el padre diera permiso para que ese niño tuviera redes sociales, prohibida las redes sociales hasta los 16 años”, opinaba Lucas, pidiendo respeto también para él y sus valoraciones. “Es que aquí (en las redes sociales) puedes escribir cualquier cosa, pero da igual el nivel de brutalidad. Y lo peor es que somos tan gansos y tan ovejas, que lo creemos”.

“Después de la gira si puedo volveré a ponerme lo que sea porque no he sido un buen enfermo”, volvía a reconocer. Por último, indicaba que se ha llevado este tiempo sin decir nada porque era su libertad de no tener que dar explicaciones de nada que él no considere oportuno. “Esta es la cara que vais a ver durante un montón de meses, no puedo hacer otra cosa”, concluía Lucas y daba por zanjado el tema, pidiendo que la gente olvide ya la polémica una vez que él ha dado ya su explicación.