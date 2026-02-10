Mario Picazo, meteorólogo: "A partir del viernes se pondrá fin a este episodio de lluvias contantes en el sur"

La provincia de Cádiz empieza a ver, por fin, una salida al túnel. Tras varias semanas marcadas por la lluvia persistente y la llegada encadenada de borrascas, los modelos meteorológicos apuntan a un cambio de patrón que podría poner fin a uno de los episodios más largos e intensos del invierno en el sur peninsular.

Las últimas jornadas han sido especialmente duras. Dos temporales consecutivos han dejado ríos desbordados, carreteras cortadas y numerosos avisos por acumulación de agua, con especial incidencia en la Sierra de Cádiz. El caso más extremo se vivió en Grazalema, donde se decretó el desalojo completo del municipio ante el riesgo de hidrosismos y corrimientos de tierra, una medida excepcional que refleja la gravedad de la situación.

La lluvia no daba tregua

El meteorólogo Mario Picazo ha puesto el foco en la causa principal de este escenario: la corriente en chorro, una franja de vientos muy intensos que circula a gran altura en la atmósfera y que actúa como una auténtica autopista por la que se desplazan las borrascas atlánticas.

Según explica el propio Picazo, “entre lunes y jueves se mantiene ese flujo zonal que llega por el oeste peninsular y traerá precipitaciones de oeste a este”, lo que prolongará todavía varios días más las lluvias en buena parte del país, con especial incidencia en Andalucía occidental.

Este patrón ha sido el responsable de que las borrascas hayan entrado una tras otra sin apenas margen de descanso, descargando grandes cantidades de agua sobre terrenos ya saturados y elevando el riesgo de incidencias.

El viernes, punto de inflexión

La novedad llega de cara al final de la semana. “El viernes y de cara al fin de semana, la corriente en chorro adquiere una estructura más propia de los meses de invierno, con un bloqueo al oeste”, señala Picazo. Ese cambio permitiría la entrada de un tiempo más estable en muchas zonas del país.

El meteorólogo es claro al respecto: este nuevo escenario serviría para “poner fin, de momento, a este episodio de lluvias constantes en el sur que ha sido una pesadilla para muchos”. No se trata de un giro radical ni definitivo, pero sí de un respiro tras semanas de inestabilidad casi continua.

Lo que dice AEMET: aún quedan días complicados

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) coincide en el diagnóstico general, aunque advierte de que el alivio no será inmediato. Entre lunes y viernes seguirán las precipitaciones con acumulaciones importantes en el oeste peninsular, además de rachas de viento fuertes o muy fuertes, especialmente el martes en el este y entre miércoles y sábado de forma más generalizada.

También se esperan temporales marítimos en los litorales gallego, cantábrico y mediterráneo, así como nevadas en cotas bajas del norte entre el viernes y el sábado. Las temperaturas se mantendrán por encima de lo habitual para la época, aunque con un descenso progresivo a partir del jueves.

El domingo aparece como el día más estable, con predominio del sol y sin precipitaciones significativas, lo que refuerza la idea de un cambio de tendencia.

Un respiro para Carnaval

Estas previsiones abren un rayo de esperanza para poder disfrutar de un Carnaval sin tener que estar pendiente del cielo ni del paraguas. Las previsiones son positivas para toda la semana de fiesta grande de Cádiz y es que muchos temían que las lluvias pudieran afear las celebraciones previstas en las calles de la capital gaditana, pero todo parece indicar que se desarrollará con normalidad.