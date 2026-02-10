Hacienda aclara la cantidad máxima para pagar en efectivo en supermercados

El efectivo continúa siendo el método de pago más utilizado en España, incluso en un contexto de crecimiento constante de la tarjeta y los pagos digitales. Ir al supermercado con billetes y monedas sigue siendo una escena habitual en cualquier barrio.

Según el último estudio del Banco Central Europeo (BCE), el 57% de las transacciones realizadas en 2024 se abonaron en efectivo, una cifra que sitúa a España ligeramente por encima de la media de la eurozona. Un dato que explica por qué las dudas sobre hasta dónde se puede pagar en metálico siguen estando muy presentes entre los consumidores.

En este escenario, la Agencia Tributaria ha vuelto a aclarar cuál es el límite legal que se aplica en supermercados y comercios durante 2026, una normativa que lleva años en vigor.

Límite de 1.000 euros en la compra del súper

Hacienda confirma que permanece plenamente operativo el límite de 1.000 euros para los pagos en efectivo cuando una de las partes actúa como empresario o profesional. Es decir, afecta de lleno a supermercados, tiendas y comercios abiertos al público.

Esto implica que cualquier cliente puede pagar sin problema compras de 200, 500 o incluso 800 euros en metálico. Sin embargo, cuando el importe total alcanza o supera los 1.000 euros, la ley prohíbe de forma tajante el uso de billetes y monedas. Por lo que el máximo que una persona puede abonar en efectivo, en cualquier tipo de establecimiento, es de 999,99 euros.

En esos casos, la compra debe abonarse íntegramente mediante medios de pago electrónicos identificables, como tarjeta bancaria, transferencia o Bizum vinculado a una cuenta.

La restricción está recogida en la Ley 11/2021, de 9 de julio, que modificó la normativa anterior de lucha contra el fraude fiscal y reforzó el control sobre las operaciones comerciales.

No vale mezclar pagos ni dividir tickets

Uno de los matices que más subraya la Agencia Tributaria es que el límite se aplica a la operación completa, no a la forma de pago. Esto significa que no es legal intentar sortear la norma combinando métodos.

Por ejemplo, no se puede pagar una compra de 1.100 euros abonando 500 en efectivo y el resto con tarjeta. Tampoco es válido dividir artificialmente una misma compra en varios tickets para mantener cada uno por debajo del límite.

Hacienda considera estas prácticas como intentos de eludir la normativa y advierte de que pueden conllevar sanciones, al tratarse de una única operación comercial.

El tope de monedas en la caja

Más allá del importe total, existe otro límite que afecta directamente al día a día en los supermercados: el número de monedas que se pueden utilizar en un solo pago.

La normativa europea establece que ningún comercio está obligado a aceptar más de 50 monedas en una compra. Esta restricción aparece recogida en el Reglamento (CE) 2169/2005 del Consejo de la Unión Europea, que regula el uso legal del euro.

En la práctica, esto permite a los supermercados rechazar pagos realizados con grandes cantidades de céntimos, aunque el importe total sea reducido. No se trata de una norma interna del establecimiento, sino de una obligación legal común en toda la Unión Europea.

Grandes cadenas como Mercadona reconocen aplicar este límite de forma estricta, tal y como recogen en sus canales oficiales de atención al cliente.

España, más restrictiva que Europa

Esta regulación cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que la Unión Europea prevé fijar a partir de 2027 un límite común de 10.000 euros para pagos en efectivo en todos los Estados miembros.

España, sin embargo, mantiene una legislación mucho más restrictiva, situando el tope en apenas 1.000 euros, una décima parte del futuro estándar comunitario. Es una medida que busca tener bajo control todos los movimientos de dinero para combatir los negocios que no declaran impuestos.