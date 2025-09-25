Las localidades con los supermercados más baratos en Cádiz y el dinero que puedes ahorrar

La cesta de la compra es cada vez más cara. La subida de los alimentos, especialmente los frescos, en los últimos años supone que el precio de este carro haya subido un 3% respecto a 2024. Así lo aclara el estudio de OCU, que ha vuelto a actualidad su estudio sobre los supermercados más baratos y las localidades donde se encuentran para ayudar a ahorrar.

Según explica la organización, todas las grandes cadenas han aumentado sus precios para la Cesta OCU en 2025 y los principales responsables son los alimentos frescos, precisamente los más recomendados para una dieta saludable. La subida media del nivel de precios de las cadenas queda en 3%, que se acumula sobre las subidas del 12,1% y 12,7% y 2,9% que registramos en los tres años anteriores.

De los productos individuales que incluye la Cesta OCU, 146 registran subidas y 90 han bajado. Alimentos como el café, el chocolate, las frutas y los huevos son los que más se han disparado este año, una subida que, añadida a las anteriores, los llevan a duplicar su precio en estos últimos 4 años. Hay productos que han bajado en 2025, pero siguen más caros que en 2021 como el azúcar o el aceite.

OCU apunta en su estudio que ha visitado centenares de establecimientos lo que le ha permitido calcular el nivel de precio para 183 ciudades españolas, grandes y medianas, incluyendo también las tiendas online de las grandes marcas.

Los supemercados más baratos y las localidades de Cádiz

La cadena de supermercados más barata es, un año más, la cadena local Dani, pero solo distribuyen en poblaciones de Granada, Málaga, Jaén y Almería. Otras cadenas de ámbito local o regional también presentan un buen nivel de precios, pero Alcampo es la cadena nacional más barata, casi a la par que Dani. Le siguen Tifer, Family Cash, Super Carmela y Deza.

Además, los establecimientos de Alcampo son la opción más económica en 50 de las ciudades visitadas. En 42 de las 183 localidades en que OCU ha calculado los precios, el establecimiento más barato para comprar la Cesta OCU es un hipermercado Alcampo, que en la provincia lo podemos encontrar en Jerez y Sanlúcar. En 8 es la cadena MiAlcampo. Consum viene en segunda posición, con 21 localidades, le sigue Lidl y Supeco con 18, Family Cash con 17 y Aldi con 16. Mercadona es la opción más económica en 14 localidades de las incluidas en el estudio. Los establecimientos más caros de los visitados por OCU pertenecen a la cadena Sánchez Romero.

Y entre las localidades más baratas para hacer la compra encontrarmos dos gaditanas. La primera de ellas es Sanlúcar, que es la más económica según el estudio de OCU con 183 ciudades. En esta lista de las más baratas también aparece San Fernando. Entre las ciudades andaluzas aparecen Córdoba, Utrera, Linares, Roquetas, Fuengirola, Alcalá de Guadaíra.

OCU elabora un índice para cada establecimiento, que permite comparar de forma fácil y rápida el nivel de precios de unos establecimientos con otros, de las cadenas de supermercados, las ciudades o las comunidades autónomas. La tienda o cadena más barata recibe el índice de base 100 y los demás índices se calculan en relación con este. Un establecimiento con índice 110 es un 10 % más caro que el más económico para esa cesta.

Ahorro posible según los municipios de Cádiz

El coste de la cesta de la compra OCU se sitúa en 6.259 euros para un hogar medio, pero depende mucho de donde se compre. Entre la tienda más cara y la más barata de una ciudad hay una diferencia de 1.132 euros al año por término medio, aunque en algunas ciudades los ahorros posibles son mucho mayores, como en Madrid, que supera los 4.000 euros.

Si vives en la ciudad de Cádiz, el ahorro puede ser de 1.373 euros al año y asciende a 1.535 si la compra la haces en Jerez. En Algeciras es de 1.324. Por su parte, en Chiclana el ahorro puede ser de 830 y 700 en San Fernando. En Rota 565 y en Sanlúcar de 554 euros.