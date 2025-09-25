Uno de los últimos chalet de Cádiz sale a la venta y está a un paso de la playa de La Victoria

Un chalet casi a pie de playa en Cádiz capital es todo un lujo. Sobre todo, por la escasez de este tipo de inmuebles en la ciudad. Uno de los chalets que quedan en pie sale ahora a la venta en una zona idílica, de las más anheladas en la ciudad. A un minuto de la playa Victoria y a otro del hospital Puerta del Mar, pero protegido del bullicio de la Avenida principal.

Este chalet, de los pocos que sobrevive en la ciudad junto a uno en el Paseo Marítimo y otros en Bahía Blanca, se ofrece en Idealista por 950.000 euros. Una operación que sumándole gastos notariales, impuestos y honorarios supera con creces el millón de euros, convirtiéndose así en una de las casas más caras en venta de Cádiz. Concretamente, se ubica en la calle Almirante Vierna, situada justamente entre la avenida principal y el Paseo Marítimo.

El chalet adosado es de 151 metros cuadrados con tres habitaciones. Los detalles apenas trascienden en este anuncio realizado por un particular. Por lo que se trataría de una operación que no requeriría la intervención de una inmobiliaria, quien suele requerir el 3% del valor de venta de comisión.

El coste del metro cuadrado de uno de los pocos chalet en venta en Cádiz

Las fotos incluidas en el anuncio tan solo pertenecen a la fachada, por lo que el estado real de la vivienda es todo un misterio. Todo queda pendiente a un posible acuerdo con el vendedor para realizar una visita. Según se facilita en el anuncio, el chalet cuenta con dos plantas, tres habitaciones, dos baños, armarios empotrados y trastero. Entre los equipamientos disponibles, se informa que tiene aire acondicionado.

Los 950.000 euros en los que se ha fijado este chalet suponen que cada metro cuadrado del mismo tienen un precio de 6.291 euros. Más de 3.000 euros por encima de la media del coste del metro cuadrado en Cádiz, que en agosto se situó en 3.037 euros. La diferencia es todavía más abismal si la comparativa es con la provincia, donde el precio medio del metro cuadrado estuvo en 2.126 euros. Cada metro de este chalet de Almirante de Vierna en Cádiz cuesta 4.165 euros más que un inmueble tipo en la provincia gaditana. El inmueble está entre los quince más caros de los más de 900 que Idealista tiene en venta en Cádiz capital.