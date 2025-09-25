Cádiz ya tiene menos de 30 chalés en pie, bajo la presión inmobiliaria

La búsqueda de espacio donde poder construir edificios de renta libre se ha llevado por delante a buena parte de los chalés existentes en Cádiz. La falta de suelo de la ciudad, y la urgente necesidad de más viviendas pues la demanda está muy por encima de la oferta, provoca que estas construcciones unifamiliares sean un auténtico tesoro para las promotoras.

El último quinquenio ha sido especialmente productivo en cuanto a la venta de estas construcciones para levantar edificios plurifamiliares. Ahora se están terminando o acaban de concluir las obras de bloques en dos de los chalés más emblemáticos de la ciudad, el de la familia Cerón en la plaza de San Severiano, y La Porteña, en la cercana calle de Juan Ramón Jiménez, ambos en manos de promotoras sevillanas y, en ambos casos también, localizándose importantes restos arqueológicos durante el inicio de su construcción.

Hay calles donde han desaparecido todos los chalés que hasta hace no mucho se levantaban en estas vías. Ha pasado con Huerta del Obispo, en la calle Escalzo (se acaba de derribar el último existente también para viviendas). Ahora acaba de ponerse a la venta uno de los tres que quedan en la calle Profesora Ernestina Muñoz, antes Almirante Vierna, donde por su cercanía a la playa existían muchas villas propiedad de residentes en otras ciudades que venían a Cádiz durante el veraneo.

Hoy Cádiz ya tiene menos de treinta chalés en pie. De ellos hace tres que están en venta, uno que ha funcionado en régimen de alquiler y alguno que funciona como centro educativo infantil. Solo se está construyendo uno, el que pertenece al jugador del Cádiz Jesús Fernández 'Suso', que se levanta en la avenida de Bahía Blanca en un terreno donde antes había otro chalé. Curiosamente, el mismo jugador ya construyó otro chalé en la calle Tamarindos, derribando el que ya existía previamente.

Que se construya un chalé de nueva planta no es nada habitual. Quitando estos dos ejemplos en Bahía Blanca, el último que se levantó fue en Huerta del Obispo en la década de los 70, ya derribado recientemente. Este tipo de operaciones solo se puede realizar en dos zonas de la ciudad que el PGOU las califica como Ciudad Jardín: solo en Bahía Blanca y en La Laguna se pueden levantar nuevos chalés en terrenos donde antes había otros. En el resto del término urbano, si cae una de estas construcciones solo se puede sustituir por bloques de vivienda.

En el Paseo Marítimo solo queda un chalé en pie, junto a otro donde ya se están construyendo viviendas. Mientras, en la Avenida quedan cuatro donde sí se pueden levantar pisos y otros dos que están protegidos por el PGOU: el de Varela y Villa Mercedes, en la esquina de la Avenida con Huerta del Obispo.

Los primeros chalés que se levantaron en Puerta Tierra datan de principios del siglo XX, de la mano de la familia Martínez del Cerro en sus terrenos de lo que hoy es el barrio de La Laguna.