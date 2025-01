Así es la lujosa y exclusiva vivienda que está diseñando un aclamado arquitecto en Cádiz

No es la vivienda más cara de la provincia pero su particularidad no reside tanto en su precio como en cuál será su aspecto en el futuro ya que por el momento no es más que un proyecto. Pero el hecho de que aún no exista físicamente no es inconveniente para que ya se anuncie su venta en el portal inmobiliario idealista al 'módico' precio de 11,4 millones (la residencia más cara a la venta en esta web ronda los 23 millones).

La vivienda, ubicada en uno de los enclaves más exclusivos de la provincia, The Fifteen en La Reserva de Sotogrande, se levanta sobre una amplia parcela de 4.500 metros cuadrados y la villa contará con una superficie construida de 2.400 metros cuadrados de "calidad y confort".

Lo que más llama la atención de la construcción, más allá de sus dimensiones, es su diseño innovador y vanguardista, en el que trabaja el "aclamado" arquitecto Fran Silvestre. Caracterizado por elegantes formas circulares, la edificación no solo "optimizará el flujo de luz natural sino que también facilitará una integración perfecta con el entorno natural y sofisticado de Sotogrande".

En cuanto a su distribución, la web inmobiliaria especifica que "ofrecerá seis espaciosos dormitorios en suite, garantizando privacidad y exclusividad. Incluirá un área de bienestar con un spa completo que contará con sauna, hammam y una piscina interior, diseñada para proporcionar el máximo relax y rejuvenecimiento. Además, la villa dispondrá de un gimnasio moderno, una sala de cine, una bodega selecta y espaciosas áreas sociales que se extenderán hacia terrazas tanto cubiertas como descubiertas, ideales para disfrutar de vistas impresionantes y entretener a invitados al aire libre. Externamente, una piscina exterior será el centro de la vida social de la villa, ofreciendo un oasis de frescura y relax con vistas panorámicas".

En cuanto a características, la construcción está pensada para tener 8 habitaciones y 8 baños y un garaje con capacidad para cinco vehículos.

La casa más cara de Cádiz

A mediados de 2024, el mercado de la vivienda de ultralujo en la provincia de Cádiz volvió a romper su techo: una nueva residencia superaba en 4 millones y medio la que hasta el momento era el anuncio más caro en el portal inmobiliario idealista.

Según la descripción que hace el portal web, la villa se encuentra en una de las zonas más prestigiosas de Sotogrande, La Reserva, una comunidad cerrada y exclusiva, que cuenta con vigilancia las 24 horas del día y que está a pocos minutos en coche de todas las comodidades que ofrece Sotogrande: campos de golf, club de polo, puerto deportivo, restaurantes, boutiques de diseño, zonas comerciales y una de las mejores escuelas internacionales de España.

Respecto a la construcción, la propiedad se encuentra en una parcela de 10.126 metros cuadrados y cuenta con una superficie construida total de 4.232 metros cuadrados. Dispone de nueve dormitorios y nueve baños, un gran 'hall' de entrada, salón de doble altura con comedor independiente, amplia cocina, sala de televisión y más de 700 metros cuadrados de terrazas. También tiene un garaje para ocho coches, un gimnasio, un spa, una piscina exterior y una piscina cubierta climatizada. Para los amantes del vino, incluso hay una bodega para almacenar y exhibir su colección.

El lujo también se alcanza en el exterior, con unas vistas inigualables al mar Mediterráneo y a la costa del norte de África, y con un diseño que aprovecha al máximo los elementos naturales, permitiendo a los residentes vivir en completa armonía con la naturaleza.