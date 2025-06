La marca de Paz Padilla abrirá tienda en Madrid en plena polémica por el logo de la raspa en Zahara de los Atunes

"'No Ni Ná' llega a Madrid y lo hace para quedarse". Con esta frase en su Instagram y un vídeo enseñando las llaves frente a un local con el escaparate tapado con una pancarta de 'coming soon' anunciaba hace unos día Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, la próxima apertura de una nueva tienda de su marca de moda en la capital de España. Un anuncio, que aunque soñado para la hija de la televisiva, llega en un momento muy convulso para la firma, que se ha visto en medio de una polémica por el uso del logo de la raspa en algunos comercios de Zahara de los Atunes.

La defensa de Paz Padilla y Anna Ferrer

A este respecto, Ferrer publicó el pasado fin de semana en sus historias de Instagram un comunicado con el que la joven empresaria quería aclarar un poco más el asunto "antes de que se cree más revuelo".

Ferrer indica que "hay gente que no sabe o desconoce cómo funciona la propiedad intelectual de 'No Ni Ná', y nuestro logo es una marca registrada", un logo que refleja una raspa de pescado diseñado por Xoan Viqueira, un ilustrador amigo de la humorista. "Tenemos registrado 'No Ni Ná', nuestro logo, incluso algunas de las frases nuestras que solemos utilizar" pero aclaraba que ese registro no afectaba a "todas las raspas ni a todos los atunes", sino a su diseño concreto: “Es nuestra raspa con nuestra forma”, aseguraba.

La hija de la humorista gaditana explica que "cuando creamos la marca, la registramos, y es un proceso que lleva tiempo, porque para que te den el 'okey' tienen que revisar que no haya ninguna otra marca en tu sector que utilice algo parecido". Y apunta que "está habiendo revuelo por una tienda que estaba utilizando unos productos con una raspa muy similar a la nuestra". En este punto, reconoce que "quien decide si ese logo se parece o no, no lo decido yo, ni mi madre, ni mi prima; lo decide la Oficina de Registro de Marcas y Patentes". "Somos una marca que, aunque tengamos una tienda en Zahara, estamos creciendo mucho, entonces lo lógico es que tú protejas tu propia marca cuanto puedas", concluye mandando además un mensaje conciliador: "Si alguien se ha sentido ofendido, lo siento".

El origen de la polémica de las raspas

Más allá del logo, ha sido la propia Paz Padilla la que se ha centrado en la polémica. En el origen de todo está el burofax que han recibido algunos empresarios de la zona enviado por el gabinete jurídico de Patentes a petición de 'No Ni Ná' en el que pedían que retiraran todos los artículos que tuvieran como logo una raspa de pescado. Este es uno de los símbolos de identidad que se ha usado a lo largo de los años por los establecimientos de la zona, sin que nadie reclamase su exclusividad, pero a partir de ahora no podrán hacerlo y acusan a la humorista de "apropiación cultural indebida".

Esto no ha sentado bien a la humorista y a su hija y según los propios comerciantes ellos habrían recibido "amenazas" de Paz Padilla para la retirada de los productos en los que apareciese una raspa de pescado. "Paz vino aquí a nuestra tienda y estuvo grabando desde la puerta y diciendo que quitáramos todos los artículos que tienen la raspa, porque si no lo quitábamos nos veríamos las caras en los tribunales", afirmaba uno de los afectados en el programa de Tardear. "Nos mandó un burofax y dice que nos estamos aprovechando de su marca. Yo me he sentido amenazado", aseguraba.