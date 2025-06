El verdadero origen y significado de la raspa en Zahara que causa la lucha entre Paz Padilla y el comercio local: "Me he sentido amenazado"

Zahara de los Atunes está en boca de todos desde hace unos días, esta popular localidad gaditana se ha convertido el paso del tiempo en uno de los refugios de muchos veraneantes que eligen las costas de Cádiz para pasar los meses de verano. Como su propio nombre indica, uno de los grandes reclamos de este lugar es el atún y es que la localidad se ha centrado en la pesca del atún, igual que Barbate que también es muy conocido y reconocido por su atún.

Muchos veraneantes son anónimos, pero hay ciertas caras conocidas que se han enamorado de la localidad y se han convertido en personas muy vinculadas a Zahara de los Atunes, una de ellas es Paz Padilla. La humorista nacida en Cádiz capital siente una unión muy especial con Zahara y ha abierto una tienda física de ropa en la localidad barbateña. Desde hace años, la actriz y su hija iniciaronun proyecto común que en principio era solo una tienda online, pero dada la gran acogida se decidieron a monar su propia tienda física en Zahara de los Atunes.

Hasta aquí, no hay problemas y son muchos de los que viven en el pueblo que agradecen que Paz Padilla haya dado a conocer más Zahara y se haya convetido en uno de los lugares más visitados en verano. No obstante, la humorista y su hija han registrado como logo propio la raspa del pescado que estampan en las prendas y complementos de su marca No Ni Ná y esto ha supuesto un gran problema con los comerciantes locales que llevan usando este símbolo desde hace más de 20 años.

El origen de la raspa de pescado

En el imaginario de muchas personas cuando se habla de un pueblo pesquero, aparece en su cabeza la raspa de pescado y es que este símbolo lleva siendo inherente a Barbate y Zahara de los atunes desde hace más de dos décadas. Sus raíces provienen de la pesca del atún y muchos de los comerciantes locales han estado usando esta representación visual como algo propio desde hace tiempo, por lo que no entienden que Paz Padilla haya tomado medidas legales contra ellos por este motivo.

Algunos de los afectados por el burofax del registro de patentes han denunciado en el programa de Tardear que Paz Padilla quiere la exclusividad de este símbolo que lleva siendo usado en la zona durante mucho tiempo, la acusan del "apropiación cultural indebida". Tanto es así que no han dudado en colgar algunos posters en Zahara de los Atunes con el siguiente lema: "liberación de la raspa zahareña del copyright".

La raspa, que se refiere a la espina central del pescado,se ha convertido en un símbolo visual de la pesca del atún, sobre todo en Zahara de los Atunes y es que representa la pesca, la tradición y la cultura local de la zona. Algunos comerciantes afectados han declarado que: "Paz vino aquí a nuestra tienda y estuvo grabando desde la puerta y diciendo que quitáramos todos los artículos que tienen la raspa, porque si no lo quitábamos nos veríamos las caras en los tribunales".

"Nos mandó un burofax y dice que nos estamos aprovechando de su marca. Yo me he sentido amenazado", afirmaba uno de ellos. Desde que la polémica vio la luz todo el pueblo de Zahara de los Atunes y Barbate se han puesto en contra de una de las caras más conocidas que visita la localidad. Paz Padilla no se ha pronunciado directamente acerca del tema, tan sólo lo ha hecho su hija Anna Ferrer a través de unas historias de Instagram en las que explicaba su punto de vista al respecto.

Esta es la postura de Paz Padilla y Anna Ferrer en la polémica acerca de la raspa

"Hay gente que no sabe, desconoce cómo funciona la propiedad intelectual. 'NoNiNá' y nuestro logo es una marca registrada. Hemos registrado nuestro logo, incluso algunas de las frases que solemos utilizar", comenzaba explicando la influencer.

La hija de la humorista ha detallado que esta práctica es muy común para poder proteger tu marca y que no haya otras personas que se puedan lucrar de tu imagen para sacar beneficio de la misma. La influencer ha comentado que no sólo registraron el nombre de la marca sino que también el diseño de la raspa. "No son todas las raspas del mundo ni todos los atunes", afirmaba la joven en su Instagram.

"¿Eso qué hace? Proteger tu imagen. Pueden utilizar tu raspa para algo negativo o simplemente para atraer o lucrarse de la imagen de tu marca. Está habiendo revuelo por una tienda que estaba utilizando unos productos con una raspa muy similar a la nuestra", explicaba Padilla. Además, ha ahondado en el tema de la demanda.

Anna Ferrer Padilla ha dejado claro que ni siu madre ni ella han sido las responsables del trámite burocrático que se ha hecho, sino que ha sido cosa del registro de marcas y patentes. "Quien decide si ese logo se parece mucho o no, no lo decido yo, ni mi madre, ni mi prima, lo decide la oficina de registros de marcas y patentes. Si considera que se parece demasiado, entonces es cuando hay un trámite. Si ellos no lo deciden, no pasa nada", apunta la joven al respecto.

"Nuestra raspa está registrada. Somos una marca que aunque tengamos una tienda en Zahara estamos creciendo mucho y más que vamos a crecer. Lo lógico es que tú protejas tu propia marca. No se puede utilizar una raspa igual o muy parecida a la nuestra", concluía de esta manera la explicación de la influencer sobre la polémica del uso de la raspa.