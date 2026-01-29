Jesulín de Ubrique y María José Campanario desmienten que vayan a ser abuelos

Jesulín de Ubrique y María José Campanario han salido al paso de los rumores que circulaban desde primera hora sobre un supuesto embarazo en su entorno familiar. La pareja ha negado de forma rotunda que vayan a convertirse en abuelos y lo ha hecho a través de una exclusiva concedida a la revista ¡Hola!, donde desmontan la información difundida previamente por el portal Informalia.

Las especulaciones apuntaban a que su hijo Jesús Alejandro, de 18 años, estaría esperando un bebé con su pareja, lo que convertiría al torero y a la odontóloga en abuelos por primera vez. La noticia corrió con rapidez en redes y tertulias del corazón, pero la respuesta de los protagonistas no se hizo esperar.

"¡No es verdad!", asegura María José Campanario en declaraciones a ¡Hola!, dejando claro que la información no se ajusta a la realidad. La mujer de Jesulín se muestra sorprendida por la repercusión que ha tenido el rumor y por la seguridad con la que se difundió en algunos medios digitales. "No entiendo de dónde salen semejantes cosas sin ser ciertas".

Repuesta directa de los protagonistas

No es habitual que el matrimonio entre en desmentir publicaciones referente a ellos, pero en esta ocasión han querido erradicar desde el principio este rummor. El primer medio en informar de este supuesto embarazo dentro del seno de la familia del torero ha sido el portal Informalia. Tras esto, varios medios se han hecho eco de la noticia y han sido los protagonistas de la noticia quienes han tenido que hablar con la revista ¡Hola! para desmentirlo.

Campanario es clara al respecto y recalca que no entiende "de dónde salen" este tipo de afirmaciones cuando afectan a personas jóvenes que no tienen vida pública. El objetivo, sostienen, es cortar de raíz una historia que ya estaba cogiendo vuelo sin confirmación alguna.

Desde su entorno insisten en que la familia mantiene la misma postura de siempre: proteger la intimidad de sus hijos. Cuando el joven Jesús Alejandro cumplió los 18 años la familia publicó un comunicado en el que se especificaba que querían que su hijo siguiera manteniendo el anonimato.

Un matrimonio unido frente a la adversidad

Jesulín y María José Campanario viven actualmente un momento muy dulce en el terreno profesional y es que la odontóloga estça participante en El Desafío, el programa de Antena 3. Todo un reto ya que sufre fibromialgia. "La fibromialgia me condiciona en mi vida en general, estoy acostumbrada a vivir con dolor todos los días. Hay dos maneras de afrontarla, o tiras para adelante o te apartas un poco y dejas las cosas paradas. Yo no soy de esas, porque cuando más dejas las cosas paradas, peor te pones", afirmó en El Hormiguero.

En ediciones anteriores, el torero también participó en este formato de programa de Antena 3, por lo que sabe de primera mano a lo que se enfrenta su esposa en cada prueba que hace cada semana. En este momento, ambos dan la cara por su hijo mediano y esperan que todo se retire para así no tener que tomar acciones legales al respecto.