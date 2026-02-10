Jesulín de Ubrique está preocupado por los animales de su finca en Ubrique: "Los animales ya no pueden más"

Las lluvias intensas que azotan la Sierra de Cádiz no solo dejan caminos impracticables y arroyos desbordados, sino que también están complicando la vida de uno de sus vecinos más conocidos. Jesulín de Ubrique ha expresado su preocupación por cómo el temporal está afectando a los animales de su finca en el término municipal serrano.

El torero, que también se dedica a la ganadería, contó en Canal Sur la situación que vive en sus tierras tras semanas de precipitaciones sin tregua. Según relató, el campo se ha convertido en un escenario de agua y barro que dificulta incluso las tareas más básicas.

Visiblemente afectado, Jesulín reconoció que algo así "nunca jamás" lo había visto en los 36 años que lleva viviendo en la zona y se mostró "totalmente en shock" por la magnitud del temporal.

La lluvia, que en algunas zonas ha superado cifras excepcionales, ha convertido las fincas en auténticas lagunas. Los caminos que llevan a zonas más altas, donde los animales podrían buscar refugio, están cortados o inundados, lo que complica enormemente su cuidado.

A esta preocupación se ha sumado la familia del torero, ya que en las últimas jornadas su esposa, María José Campanario, también ha mostrado inquietud por el estado del ganado.

Su mayor preocupación son sus animales

El torero no ocultó la gravedad de lo que está viviendo: "Los animales ya no pueden más". Explicó que muchas reses están empapadas todo el día, sin un lugar seguro donde protegerse y con dificultades para alimentarse.

"El que tenga capacidad de aguantar, aguantará, y el que no pueda, pues se morirá. Es que no hay otra cosa", afirmó, reflejando la crudeza de una situación que supera lo anecdótico.

Intentar mover o proteger al ganado se ha vuelto casi imposible. Los carriles de acceso están cortados, los arroyos desbordados y las subidas a zonas más seguras, impracticables. "Tienen que bajar a comer, los carriles están cortados, los arroyos impracticables, no me atrevo tampoco", relató con preocupación.

El agua que ha caído en apenas dos semanas ronda entre 1.700 y 1.800 litros por metro cuadrado en algunas zonas, cifras que superan ampliamente lo normal incluso en la comarca más lluviosa de España.

La incertidumbre de cada día

Más allá de lo que ya ha ocurrido, lo que más preocupa a Jesulín es "lo que le teme a mañana". La realidad ha superado cualquier previsión y la preocupación por los animales crece con cada hora.

Mientras tanto, en Ubrique y otros puntos del entorno, las autoridades mantienen vigilancia constante de los ríos, con trabajos para evitar desbordamientos que agraven la situación.

En su finca, la preocupación sigue siendo la misma cada mañana: que los animales aguanten un día más. El diestro se ha mostrado muy emocionado al hablar de su realidad con Toñi Moreno, le toca esperar a que las lluvias remitan para poder evaluar bien los daños y con el paso del tiempo recuperar la normalidad.