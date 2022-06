Estos son los helados de Mercadona para adelgazar y con menos calorías

Si hay algo que apasiona, pero a a la vez hace temblar, a cualquier persona que hace la compra es pasar por la calle de los productos congelados. ¿El motivo? La cantidad de helados apetecibles que hay. El problema es que normalmente es un producto cargado de calorías. Y en estas fechas ya hay muchos consumidores evitando darle energía de más a su cuerpo, para así controlar su peso.

En ese contexto, la cadena valenciana de supermercados, Mercadona, de las más populares a nivel nacional, también se ha preparado ante ese tipo de público que busca helados más ligeros. De esta forma, el amante de los helados puede encontrar una variedad casi infinita. Eso sí, los menos calóricos son aquellos con mayor cantidad de agua, como pueden ser los polos de hielo o sorbete. Obviamente, el número de calorías es proporcional a la cantidad que se coma.

Por supuesto, la mayor o menor ingesta de calorías no indica que un producto sea más o menos sano, pues puede haber una alta concentración de azúcares igualmente.

Los helados de Mercadona con menos calorías

Sorbete de limón - 131 calorías por cada 100 gramos. Precio: 1,95€ por tarrina de 1 litro.

Espiral - 120 calorías por cada 100 gramos. Precio: 1,95€ por 7 unidades.

Helado de hielo de Lima Limón - 94 calorías por cada 100 gramos (106 por unidad). Precio: 2,10€ por 6 unidades.

Helado de hielo de fresa - 92 calorías por cada 100 gramos (106 por unidad). Precio: 2,10€ por 6 unidades.

Helado de hielo de naranja - 89 calorías por cada 100 gramos (69 por unidad). Precio: 1,70€ por 10 unidades.

Helado de hielo de limón- 71 calorías por unidad. Precio: 1,70€ por 10 unidades.

Cremoso de limón - 61 calorías por cada 100 gramos (39 por unidad). Precio: 1,85€ por 4 unidades.

Por lo tanto, hay opciones para salir del capricho de comerse un helado pero no fallar al objetivo diario de consumo de calorías. Algo que suele traer de cabeza a los más adictos a este producto veraniego, y no tan veraniego, pues cada vez más gente come helados fuera del periodo estival.