La Guardia Civil advierte: esta es la 'tarjeta' que tienes prohibido llevar en la cartera

En la cartera se suelen llevar muchas tarjetas pero la Guardia Civil hace una advertencia a la población para que no lleve una en concreto, se trata de las tarjetas convertibleso tarjetas navajas. En España la tendencia de portar este tipo de arma está en aumento y es que se trata de una manera muy sencilla y camuflada de llevar encima un arma que puede ser muy dañina en las manos equivocadas. A simple vista el objeto no llama la atención porque tiene la forma de una tarjeta al uso, por lo que pasa desapercibida, no obstante, tenerla en la cartera puede suponer una grave sanción para el propietario.

Estas armas potencialmente letales están sancionadas y todo aquel que sea descubierto con una en la cartera puede acabar con una multa que oscila entre los 601 y 30.000 euros, dependiendo de las circunstancias. Los que la usan tienen claro que su gran camuflaje les permitirá llevarla sin que los delate, ya que es muy similar a una tarjeta de crédito pero al desplegarse se pueden convertir en un cuchillo afilado.

¿Cómo funcionan estas tarjeta navajas?

Lo alarmante de esta tarjeta es su funcionamiento tan sencillo y es que se compone de tres partes. Dos de ellas son retráctiles a ambos lados y una central que lo tiene es la hoja que corta, convirtíendose en cuchillo. La rápida conversión de esta tarjeta en un arma posiblemente letal, es lo que convierte a este objeto en uno de los más peligrosos. En pocos segundos, se pasa de tener una tarjeta a un cuchillo de unos 5 cm que tiene la capacidad de herir a alguien.

Con este vídeo en redes sociales, un agente de la Guardia Civil muestra cómo se puede convertir un objeto aparemente inofensivo y parecido a una tarjeta de crédito en un arma blanca que puede ocasionar graves lesiones en caso de que se utilice contra una persona. Con este tipo de campañas y las multas, se pretende que poco a poco este tipo de armas vayan desapareciendo del mercado para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La tarjeta navaja es un objeto prohibido

Según el artículo 36.10 de la Ley de Seguridad Ciudadana, las tarjetas convertibles en navajas están consideradas como un tipo de arma prohibida. Portar, exhibir o usar estas navajas se considera una infracción grave, incluso si se hace de manera negligente o intimidatoria, fuera de los lugares habilitados para su uso y aun contando con licencia.

Las sanciones por incurrir en esta falta pueden oscilar entre los 601€ y los 30.000€. Si bien la mayoría de las multas por portar este objeto en público se sitúan en los 601€, las autoridades tienen potestad para elevarlas hasta la astronómica cifra de 30.000€ si lo estiman oportuno.

¿Qué normativa hay en España con respecto a las armas blancas?

La legislación española es clara en cuanto al uso y tenencia de armas blancas por parte de particulares. Está prohibido el uso de cuchillos, machetes y demás armas blancas que formen parte de armamentos aprobados por autoridades competentes. Su venta requiere la presentación y registro de la documentación que acredite el cargo o condición de las personas autorizadas a utilizarlas.

En el caso de las navajas no automáticas, queda prohibida la comercialización, publicidad, compraventa, tenencia y uso de aquellas cuya hoja supere los 11 centímetros, medidos desde el reborde del mango hasta la punta. Se contemplan excepciones para la fabricación y comercialización con intervención de la Guardia Civil, así como para la compraventa y tenencia con fines ornamentales o de coleccionismo, siempre que se mantengan exclusivamente en el propio domicilio.