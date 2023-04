Guardar una plaza de aparcamiento en la calle te puede salir caro: estas son las multas

Guardar una plaza de aparcamiento, especialmente en aquellas localidades donde la afluencia de vehículos impide encontrar una con facilidad, como puede ser Cádiz, se ha convertido en una práctica recurrente.

Aunque el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial no prohíbe expresamente la reserva de una plaza de aparcamiento, la ambigüedad de algunos artículos podría derivar en una sanción de tráfico.

Una de las situaciones se da cuando el peatón ocupa la calzada aguardando a un vehículo, bien para subirse o bien para que este aparque. Según la normativa, los peatones, legalmente, no pueden permanecer en la calzada ni el arcén, salvo contadas excepciones en las que no exista zona peatonal ni refugio para ellos. Según el Artículo 49: "El peatón debe transitar por la zona peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea practicable, en cuyo caso podrá hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada, en los términos que reglamentariamente se determine." Por lo tanto, esta conducta estaría prohibida cuando haya acera y se podría sancionar con 80 euros por invasión de la calzada.

La multa puede ascender hasta los 200 euros

En el supuesto en que sea otro vehículo quien reserve el aparcamiento y ocupe dos plazas al mismo tiempo, la infracción es aún mayor. En este caso, la multa asciende hasta los 200 euros. Además, acarrea que el vehículo sea llevado por la grúa y conducido al depósito municipal, como se establece en el Artículo 105 sobre la Retirada y depósito del vehículo. El coste de retirarlo lo estipula la administración local, por lo que dependerá del municipio en el que esté, pero se incrementa según el tiempo que se tarde en recoger el automóvil.