El enfado de los alumnos con el examen de Selectividad de Matemáticas II de Sociales: "El peor examen que he hecho en toda mi vida"

Los exámenes de Selectividad son siempre problemáticos y es que nunca llueve a gusto de todos, pero lo cierto es que lo sucedido con la prueba de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II en Andalucía se ha convertido en un drama generalizado. Los jóvenes que se habían tenido que enfrentar a este reto han salido del examen completamente desmoralizado y es que a todos ha pillado por sorpresa que la dificultad fuese tan alta, este comentario no sólo ha venido por parte del alumnado sino también por los profesores.

Las redes sociales se han convertido en el escaparte de las quejas de los miles de alumnos que han hecho este examen y que temen el resultado que obtendrán y en cómo afectará la nota del mismo en su media para poder acceder a la carrera que desean estudiar. "No tiene sentido hacer este examen para ciencias sociales" o "qué ha sido esto" han sido algunos de los comentarios que aparecían en redes sociales por parte de los alumnos que han salido desolados de la prueba.

El revuelo ha sido tal y el enfado tan grande que se ha llevado a cabo una iniciativa a través de Change.org por parte de los alumnos para impugnar el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II en Andalucía para impugnarlo. El creador de la propuesta ha informado con todo detalle de cuál es el problema al que se han tenido que enfrentar y por el momento lleva más de 14.300 firmas verificadas.

"Como estudiante afectado, al igual que muchos de mis compañeros, instamos a impugnar el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II de Andalucía, debido a su dificultad sin precedentes. La prueba, según nuestra experiencia y sensación colectiva, excede con creces el nivel de estudio proporcionado y la preparación recibida durante el curso académico. Según los datos de los resultados preliminares, un gran porcentaje de los estudiantes no serán aprobados, lo cual es un indicador inicial de esta incongruencia. Exigimos que se haga una revisión considerada y adecuada del examen y que se ajuste la puntuación para reflejar correctamente el conocimiento y la preparación de los estudiantes".

El joven continúa su relato y hace extensiva la problemática a toda Andalucía y al finalizar hace una petición. "Esta situación afecta a todos los estudiantes andaluces, ya que la nota de la Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad) tiene validez en toda España. Además, permite que alumnos procedentes de otras comunidades autónomas puedan optar a las mismas plazas universitarias, lo que podría reducir las oportunidades de acceso para los estudiantes andaluces. Firmen esta petición para hacer valer nuestros derechos y obtener una evaluación justa", concluye el joven.

Comentarios de estudiantes y padres en la petición de Change.org

Son muchos los alumnos afectados por este examen que han hecho saber su disconformidad con el mismo tanto en redes sociales como en los comentarios de la petición creada por uno de ellos para impugnarlo. Estos son algunos de los comentarios más destacados tanto de alumnos como de padres.

"Como alumno de 2 de bachillerato, que ha realizado ambos exámenes, no ha sido justo, la dificultad del examen, debido a que era un examen de una dificultad superior al del modelo o exámenes de años anteriores. Y ver que el examen de mates de ciencias sociales, me haya resultado más complejo, que el de ciencias tras haber estudiado ambas durante todo el curso no lo comprendo. Espero que se busque una solución y que esto no se quede así, porque no es justo", afirma un joven.

"Esto ha sido un despropósito y un "experimento" hacia todas esas criaturitas que lo único que llevan haciendo, casi en los últimos 6 meses, es estudiar, estudiar y estudiar. No se puede jugar de esa forma con el futuro de quienes se han examinado. Esto tiene que llegar a donde tenga que llegar, que se nos escuche", se expresa una madre.

Una madre comenta lo horrible que ha sido ver la desesperación de los alumnos al salir del examen. ¡"Hola! Esperar a que tu hija salga de unas pruebas tan importantes para ella y ver salir un chico/atrás otro llorando y echándose mano a la cabeza... Fue horrible... caótico... hasta los de ciencias salían diciendo que había sido mucho más difícil que el suyo... Todo un año esforzándose y preparándose y gastando un dineral en clases para ir bien preparados y todo para nada … Porque no le han puesto un examen acorde a sus conocimientos... hasta sus mismos profesores de matemáticas decían que se habían pasado tres pueblos... que era ilógico ese examen para sociales...ni siquiera para ciencias... rogamos y se solucione esta masacre que han hecho. Ya en inglés el día anterior le pusieron examen de B2 cuando en este curso no tienen por qué tener nivel de B2 poniendo textos qué ni han dado y en Cantabria a Montoya... Vamos de locos...".

"Vaya basura de examen. Espero que esta recolección de firmas tenga alguna repercusión, sobre todo después de todos haber estado meses trabajando para que el examen no tenga nada que ver con el examen modelo propuesto", expresaba otro de los afectados.