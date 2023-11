El enfado de Andy y Lucas en un vídeo tras no ser invitados a los Grammy Latinos en Sevilla: "Ni a una cena"

Ha sido una semana intensa para el dúo gaditano Andy y Lucas. Los artistas anunciaban una gira de despedida que empezará en Cádiz y que terminará con una separación por los problemas de salud de Lucas González. Ahora, unos días después, un vídeo publicado por Lucas en las redes oficiales está siendo muy comentado, por las críticas hacia los Grammy Latinos celebrados en Sevilla, donde no fueron invitados "ni a una cena".

El cantante gaditano explota contra el evento que se celebró por primera vez en España y Andalucía, ya que no entiende como a un grupo "a cien kilómetros" de su casa, al "que los números le avalan" no le hayan llamado. "Ha ido muchísima gente que ni canta, que ni son del gremio", lamenta Lucas, que afirma que los Grammy se han convertido en Fitur.

"No quiero que parezca que Andy y Lucas tenemos celos, es por por justicia y los números nos avalan. Nos da igual lo que nos digan porque nosotros ya nos vamos a jubilar pero no podemos mirar para otro lado", seguía en sus argumentario. "Parece que porque no llevamos gafas de sol, ni collares de oro ni relojes de 10.000 euros, podemos estar", continuaba su crítica. "Es un gesto feo", "nosotros somos patrimonio de la humanidad aquí en Andalucía", sentenció el compositor.

Lucas aprovechó para cargar contra estos galardones, donde cada vez hay más premios - hasta "por tocar la armónica"- y recordó cuando tuvieron dos nominaciones a los Premios Grammy, y aquel celebrado número uno en Estados Unidos con su entrada en la lista Billboard Hot Latin Tracks, además de premiarles con ocho discos platino. "No ha estado bien, decidme que no llevo razón".

Gira de despedida

Adrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez se conocieron en el colegio y decidieron formar un grupo musical combinando el flamenco, el pop y la rumba. Su carrera comenzó en 2003 con su primer disco Andy y Lucas, al que le seguirían otros ocho, siendo el último de ellos 20 años en Más de 20 canciones en el que recogen sus grandes éxitos.

ero como toda historia todo tiene un principio y un final. El memorable dúo gaditano se despedirá en 2024 de sus fans en su última gira titulada Nuestros últimos acordes en la que pretenden decir adiós por toda España. Hasta el momento, Cádiz, Sevilla, Barcelona y Madrid son las cuatro únicas actuaciones confirmadas. El motivo de la despedida se debe a la cardiopatía de Lucas derivado de la hipertensión que padece.

Este tour comenzará el 20 abril en el Gran Teatro Falla de Cádiz a la que estos consideran su casa, siete días más tarde actuarán en Barcelona en Sant Jordi Club, en Sevilla lo harán el día 30 de abril en la Cartuja Center y para acabar debutarán en Madrid en el Wizink Center el 31 de mayo. Según anunció Lucas en El Hormiguero las entradas oscilarán entorno a los 50 euros, aunque este precio podrá variar en función de la zona seleccionada. Las entradas salen a la venta el 24 de noviembre.