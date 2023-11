Niña Pastori gana el Grammy Latino y se acuerda de los flamencos de Cádiz y del Nazareno de San Fernando

La Niña Pastori se ha hecho con el Grammy Latino al mejor álbum flamenco del año, que la artista gaditana ha recibido emocionada en la gala que se celebra en Sevilla. Es nada menos que el quinto Latin Grammy en su carrera, tras alzarse con el galardón en 2009 con Esperando verte, 2011 con La Orilla de mi pelo, 2014 con Raíz y 2016 con Ámame como soy.

La isleña se ha acordado de "tanta gente de mi tierra que ha hecho que el flamenco esté hoy donde está", nombrando a Rancapino, Juan Villar y Pansequito, Lola Flores, Camarón, Paco (de Lucía),... "Yo me he criado en esa música de arte, de paladar, de pureza, muy difícil, que por desgracia no es de mayorías como otras, pero sí de categoría", ha sentenciado con arte y "feliz de pertenecer al flamenco".

Niña Pastori ha nombrado a su tierra y al Nazareno de San Fernando "que ha hecho que este Grammy sea para mí esta noche". También ha tenido unas palabras especiales para su familia: sus hijas Pastora y María, que la están acompañando en Sevilla, y a su padre y madre, "que estarán en casa esmorecidos llorando".

A Chaboli -su marido- le ha dicho que "ha hecho un discazo" y que el álbum "encierra muchas vivencias y momentos que hemos pasado".

'Camino' se alzado en una categoría donde también competían Israel Fernández, por Pura sangre; Juanfe Pérez, por Prohibido el toque; Diego Guerrero, por Por la tangente; Niña Pastori, por Camino; y el rapero Omar Montes, por Quejíos de un maleante. "A todos mis compañeros a seguir luchando por este flamenco que es lo más bonito que hay", ha dicho la isleña al recoger el reconocimiento.

Sabor gaditano en los Grammy

Además de este premio, el sabor gaditano ha estado presente en la gala con el homenaje de Rosalía a Rocío Jurado, cantando 'Se nos rompió el amor', compuesta por el también gaditano Manuel Alejandro