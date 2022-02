¿Qué distancia ocuparía el 'Wonder of the Seas' en la avenida principal de Cádiz?

362 metros de largo y 64 de ancho. Las dimensiones de este coloso son impresionantes pero para aquellos que no tienen capacidad espacial puede ser difícil de entender la grandiosidad. Sí, un barco muy grande pero el 'Wonder of the Seas' es algo más.

Hagamos la prueba e imaginemos que el barco en lugar de atracar en el puerto de la ciudad lo hiciera en plena avenida principal. ¿Cuánto ocuparía, de qué calle a qué otra?

Con la imagen de Google Maps y algunos cálculos, el barco podría abarcar desde la muralla de Puerta Tierra hasta el cruce de la calle Santa Cruz de Tenerife... más o menos. Estos serían los 362 metros de eslora (el largo del barco).

¿Cuánto ocuparía de ancho? Son 64 metros. Ocuparía desde la gasolinera que hay junto al edificio de los sindicatos y hasta parte del solar junto a Hacienda, del antiguo gobierno civil.

Además, tiene 9 metros de calado, es decir, la parte sumergida, y luego tiene doce cubiertas más hacia arriba. Evidentemente, las alturas de las cubiertas no son iguales que las de un piso pero podemos hacernos una imagen de cómo sería.

El interior del crucero

Una de las áreas del barco se ha bautizado como Suite Neighborhood, disponible para los huéspedes de Royal Suite Class, tiene piscina, bar, tumbonas y su propio restaurante. Además, a los huéspedes del transatlántico se les promete un área de juegos interactiva para niños e incluso atracciones para toda la familia.

En lo alto de la ubicación más privilegiada del barco, los huéspedes de suites disfrutarán de las experiencias y los servicios más exclusivos en este refugio elevado único en su tipo. Pueden disfrutar de cenas de cinco estrellas en Coastal Kitchen, un lugar exclusivo para los huéspedes de suites, donde se preparan platos internacionales con los ingredientes más frescos y de la más alta calidad.