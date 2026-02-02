Así se podrán conseguir los descuentos de 10 euros de Cádiz Vale Más, todos los municipios participantes y qué comercios pueden adherirse

El tiempo
Los bonos de 10 euros de descuento se podrán usar por cada 20 euros gastados en comercios y bares

La campaña Cádiz Vale Más ya tiene fecha

El escaparate de una tienda de moda en Cádiz capital
El escaparate de una tienda de moda en Cádiz capital / Julio González

Los bonos de descuento de Cádiz Vale Más regresan después de algo más de un año desde la última vez. En esta ocasión, hay un cambio de fecha y se darán en el primer tramo del año, y no en los meses finales como venía siendo habitual. Los codiciados vales de 10 euros de descuento serán entregados a partir del 23 de febrero para todos aquellos que se inscriban. En esta edición se repartirán 80.000 vales y el presupuesto total ronda los 800.000 euros, una cifra menor a la de 2024.

Las personas que así lo deseen deberán registrarse en la web de Cádiz Vale Más a partir del 23 de febrero dejando sus datos personales. Aquellos que logren registrarse con éxito y lo hagan antes de que se agoten los vales, recibirán hasta 5 bonos con un descuento de 10 euros cada uno. Estos bonos en forma de QR con un código tendrán una validez de 7 días una vez recibido. Todos los negocios que deseen participar en esta iniciativa tendrán del 2 de febrero al 18 de febrero para adherirse. Por otro lado, Diputación de Cádiz realiza una diferencia entre pequeños municipios y grandes municipios. Para los primeros repartirá 34.100 vales y para los segundos unos 45.900 vales.

Los municipios que participan en la campaña Cádiz Vale Más 2026

Municipios de la provincia de Cádiz de menos de 40.000 habitantes:

  • Alcalá de los Gazules
  • Alcalá del Valle
  • Algar
  • Algodonales
  • Arcos de la Frontera
  • Barbate
  • Benalup – Casas Viejas
  • Benaocaz
  • Bornos
  • Castellar de la Frontera
  • Conil de la Frontera
  • Chipiona
  • El Bosque
  • El Gastor
  • Espera
  • Grazalema
  • Jimena de la Frontera
  • Los Barrios
  • Medina Sidonia
  • Olvera
  • Paterna de Rivera
  • Prado del Rey
  • Puerto Serrano
  • Rota
  • San José del Valle
  • San Martín del Tesorillo
  • San Roque
  • Setenil de las Bodegas
  • Tarifa
  • Torre Alháquime
  • Trebujena
  • Ubrique
  • Vejer de la Frontera
  • Villaluenga del Rosario
  • Villamartín
  • Zahara

Municipios de la provincia de Cádiz de más de 40.000 habitantes:

  • Algeciras
  • Cádiz
  • Chiclana de la Frontera
  • El Puerto de Santa María
  • Jerez de la Frontera
  • La Línea de la Concepción
  • Puerto Real
  • San Fernando
  • Sanlúcar de Barrameda

¿Qué comercios pueden participar en la campaña Cádiz Vale Más 2026?

Mercados de Abastos

  • Comercio menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos
  • Comercio menor de carnes, huevos, aves, conejos, caza y derivados de los mismos
  • Comercio menor de pescados y caracoles
  • Comercio menor de pan, pastelería, confitería y productos lácteos
  • Comercio menor de vinos y bebidas de todas clases

Comercio

  • Comercio menor de productos alimenticios en establecimientos con vendedor (solo en pequeños municipios)
  • Comercio menor de productos alimenticios en establecimientos en superficies inferiores a 120m2 (solo en pequeños municipios)
  • Comercio menor de productos textiles y artículos de tapicería
  • Comercio menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado
  • Comercio menor de lencería y corsetería
  • Comercio menor de artículos de mercería y paquetería
  • Comercio menor de prendas especiales
  • Comercio menor de calzado; artículos de piel y artículos de viaje en general
  • Comercio menor de confecciones de peletería
  • Comercio menor de productos de droguería y perfumería
  • Comercio menor de productos de perfumería y cosmética
  • Comercio menor de plantas y hierbas en herbolarios
  • Comercio menor de muebles excepto los de oficina
  • Comercio menor de material y aparatos eléctricos de uso doméstico
  • Comercio menor de artículos de menaje y ferretería
  • Comercio menor de artículos de bricolaje
  • Comercio menor de otros artículos del hogar no clasificados en otras partes
  • Comercio menor de bienes usados
  • Comercio menor de instrumentos de música y accesorios
  • Comercio menor de sellos, monedas y fósiles
  • Comercio menor de muebles y equipos de oficina
  • Comercio menor de instrumentos médicos y ópticos
  • Comercio menor de libros y artículos de papelería
  • Comercio menor de artículos de joyería y relojería
  • Comercio menor de juguetes y artículos de deporte
  • Comercio menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales
  • Comercio menor de otros productos no especificados
  • Comercio menor de toda clase de artículos (excepto alimentación y bebidas)

Hostelería

  • Servicios de alimentación en restaurantes
  • Servicios de alimentación en cafeterías
  • Servicios de alimentación en cafés, bares, con y sin comida
  • Servicios especiales de restaurante, cafetería y café – bar en teatros y cines
  • Cafés bares en quioscos, cajones y barracas
  • Chocolaterías, heladerías y horchaterías
  • Otros servicios alimentación y restauración (solo comida a domicilio)

