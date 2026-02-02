Así se podrán conseguir los descuentos de 10 euros de Cádiz Vale Más, todos los municipios participantes y qué comercios pueden adherirse

Los bonos de descuento de Cádiz Vale Más regresan después de algo más de un año desde la última vez. En esta ocasión, hay un cambio de fecha y se darán en el primer tramo del año, y no en los meses finales como venía siendo habitual. Los codiciados vales de 10 euros de descuento serán entregados a partir del 23 de febrero para todos aquellos que se inscriban. En esta edición se repartirán 80.000 vales y el presupuesto total ronda los 800.000 euros, una cifra menor a la de 2024.

Las personas que así lo deseen deberán registrarse en la web de Cádiz Vale Más a partir del 23 de febrero dejando sus datos personales. Aquellos que logren registrarse con éxito y lo hagan antes de que se agoten los vales, recibirán hasta 5 bonos con un descuento de 10 euros cada uno. Estos bonos en forma de QR con un código tendrán una validez de 7 días una vez recibido. Todos los negocios que deseen participar en esta iniciativa tendrán del 2 de febrero al 18 de febrero para adherirse. Por otro lado, Diputación de Cádiz realiza una diferencia entre pequeños municipios y grandes municipios. Para los primeros repartirá 34.100 vales y para los segundos unos 45.900 vales.

Los municipios que participan en la campaña Cádiz Vale Más 2026

Municipios de la provincia de Cádiz de menos de 40.000 habitantes:

Alcalá de los Gazules

Alcalá del Valle

Algar

Algodonales

Arcos de la Frontera

Barbate

Benalup – Casas Viejas

Benaocaz

Bornos

Castellar de la Frontera

Conil de la Frontera

Chipiona

El Bosque

El Gastor

Espera

Grazalema

Jimena de la Frontera

Los Barrios

Medina Sidonia

Olvera

Paterna de Rivera

Prado del Rey

Puerto Serrano

Rota

San José del Valle

San Martín del Tesorillo

San Roque

Setenil de las Bodegas

Tarifa

Torre Alháquime

Trebujena

Ubrique

Vejer de la Frontera

Villaluenga del Rosario

Villamartín

Zahara

Municipios de la provincia de Cádiz de más de 40.000 habitantes:

Algeciras

Cádiz

Chiclana de la Frontera

El Puerto de Santa María

Jerez de la Frontera

La Línea de la Concepción

Puerto Real

San Fernando

Sanlúcar de Barrameda

¿Qué comercios pueden participar en la campaña Cádiz Vale Más 2026?

Mercados de Abastos

Comercio menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos

Comercio menor de carnes, huevos, aves, conejos, caza y derivados de los mismos

Comercio menor de pescados y caracoles

Comercio menor de pan, pastelería, confitería y productos lácteos

Comercio menor de vinos y bebidas de todas clases

Comercio

Comercio menor de productos alimenticios en establecimientos con vendedor (solo en pequeños municipios)

Comercio menor de productos alimenticios en establecimientos en superficies inferiores a 120m2 (solo en pequeños municipios)

Comercio menor de productos textiles y artículos de tapicería

Comercio menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado

Comercio menor de lencería y corsetería

Comercio menor de artículos de mercería y paquetería

Comercio menor de prendas especiales

Comercio menor de calzado; artículos de piel y artículos de viaje en general

Comercio menor de confecciones de peletería

Comercio menor de productos de droguería y perfumería

Comercio menor de productos de perfumería y cosmética

Comercio menor de plantas y hierbas en herbolarios

Comercio menor de muebles excepto los de oficina

Comercio menor de material y aparatos eléctricos de uso doméstico

Comercio menor de artículos de menaje y ferretería

Comercio menor de artículos de bricolaje

Comercio menor de otros artículos del hogar no clasificados en otras partes

Comercio menor de bienes usados

Comercio menor de instrumentos de música y accesorios

Comercio menor de sellos, monedas y fósiles

Comercio menor de muebles y equipos de oficina

Comercio menor de instrumentos médicos y ópticos

Comercio menor de libros y artículos de papelería

Comercio menor de artículos de joyería y relojería

Comercio menor de juguetes y artículos de deporte

Comercio menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales

Comercio menor de otros productos no especificados

Comercio menor de toda clase de artículos (excepto alimentación y bebidas)

Hostelería