Así se podrán conseguir los descuentos de 10 euros de Cádiz Vale Más, todos los municipios participantes y qué comercios pueden adherirse

La campaña Cádiz Vale Más ya tiene fecha
Los bonos de descuento de Cádiz Vale Más regresan después de algo más de un año desde la última vez. En esta ocasión, hay un cambio de fecha y se darán en el primer tramo del año, y no en los meses finales como venía siendo habitual. Los codiciados vales de 10 euros de descuento serán entregados a partir del 23 de febrero para todos aquellos que se inscriban. En esta edición se repartirán 80.000 vales y el presupuesto total ronda los 800.000 euros, una cifra menor a la de 2024.
Las personas que así lo deseen deberán registrarse en la web de Cádiz Vale Más a partir del 23 de febrero dejando sus datos personales. Aquellos que logren registrarse con éxito y lo hagan antes de que se agoten los vales, recibirán hasta 5 bonos con un descuento de 10 euros cada uno. Estos bonos en forma de QR con un código tendrán una validez de 7 días una vez recibido. Todos los negocios que deseen participar en esta iniciativa tendrán del 2 de febrero al 18 de febrero para adherirse. Por otro lado, Diputación de Cádiz realiza una diferencia entre pequeños municipios y grandes municipios. Para los primeros repartirá 34.100 vales y para los segundos unos 45.900 vales.
Los municipios que participan en la campaña Cádiz Vale Más 2026
Municipios de la provincia de Cádiz de menos de 40.000 habitantes:
- Alcalá de los Gazules
- Alcalá del Valle
- Algar
- Algodonales
- Arcos de la Frontera
- Barbate
- Benalup – Casas Viejas
- Benaocaz
- Bornos
- Castellar de la Frontera
- Conil de la Frontera
- Chipiona
- El Bosque
- El Gastor
- Espera
- Grazalema
- Jimena de la Frontera
- Los Barrios
- Medina Sidonia
- Olvera
- Paterna de Rivera
- Prado del Rey
- Puerto Serrano
- Rota
- San José del Valle
- San Martín del Tesorillo
- San Roque
- Setenil de las Bodegas
- Tarifa
- Torre Alháquime
- Trebujena
- Ubrique
- Vejer de la Frontera
- Villaluenga del Rosario
- Villamartín
- Zahara
Municipios de la provincia de Cádiz de más de 40.000 habitantes:
- Algeciras
- Cádiz
- Chiclana de la Frontera
- El Puerto de Santa María
- Jerez de la Frontera
- La Línea de la Concepción
- Puerto Real
- San Fernando
- Sanlúcar de Barrameda
¿Qué comercios pueden participar en la campaña Cádiz Vale Más 2026?
Mercados de Abastos
- Comercio menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos
- Comercio menor de carnes, huevos, aves, conejos, caza y derivados de los mismos
- Comercio menor de pescados y caracoles
- Comercio menor de pan, pastelería, confitería y productos lácteos
- Comercio menor de vinos y bebidas de todas clases
Comercio
- Comercio menor de productos alimenticios en establecimientos con vendedor (solo en pequeños municipios)
- Comercio menor de productos alimenticios en establecimientos en superficies inferiores a 120m2 (solo en pequeños municipios)
- Comercio menor de productos textiles y artículos de tapicería
- Comercio menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado
- Comercio menor de lencería y corsetería
- Comercio menor de artículos de mercería y paquetería
- Comercio menor de prendas especiales
- Comercio menor de calzado; artículos de piel y artículos de viaje en general
- Comercio menor de confecciones de peletería
- Comercio menor de productos de droguería y perfumería
- Comercio menor de productos de perfumería y cosmética
- Comercio menor de plantas y hierbas en herbolarios
- Comercio menor de muebles excepto los de oficina
- Comercio menor de material y aparatos eléctricos de uso doméstico
- Comercio menor de artículos de menaje y ferretería
- Comercio menor de artículos de bricolaje
- Comercio menor de otros artículos del hogar no clasificados en otras partes
- Comercio menor de bienes usados
- Comercio menor de instrumentos de música y accesorios
- Comercio menor de sellos, monedas y fósiles
- Comercio menor de muebles y equipos de oficina
- Comercio menor de instrumentos médicos y ópticos
- Comercio menor de libros y artículos de papelería
- Comercio menor de artículos de joyería y relojería
- Comercio menor de juguetes y artículos de deporte
- Comercio menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales
- Comercio menor de otros productos no especificados
- Comercio menor de toda clase de artículos (excepto alimentación y bebidas)
Hostelería
- Servicios de alimentación en restaurantes
- Servicios de alimentación en cafeterías
- Servicios de alimentación en cafés, bares, con y sin comida
- Servicios especiales de restaurante, cafetería y café – bar en teatros y cines
- Cafés bares en quioscos, cajones y barracas
- Chocolaterías, heladerías y horchaterías
- Otros servicios alimentación y restauración (solo comida a domicilio)
