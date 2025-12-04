Denuncian "fraude masivo" en la venta de balizas V16 supuestamente homologadas por no estar conectadas a la DGT

El 1 de enero de 2026 todos los vehículos estipulados por la DGT deberán llevar en su interior una baliza V16. Esta debe estar homolgada por la DGT y además conectada . Esto es algo imprescindible para que así la emergencia pueda ser notificada en el momento en el que se activa. A pesar de que tiene que tener estos requisitos, no todas las balizas V16 que se venden en el mercado gozan de los dos requisitos indispensables y esto supone un problema para los consumidores.

Desde Facua se ha denunciado que se han estado comercializando algunos dispositivos que se presentan como "homologados por la DGT", pero que en realidad carecen del sistema de conectividad obligatorio que exigirá la normativa a partir de enero de 2026. La asociación considera que se está induciendo a error a los conductores y critica que la Dirección General de Tráfico (DGT) esté permitiendo esta situación sin una intervención clara y contundente.

Según FACUA, numerosos fabricantes y comercios están vendiendo balizas con etiquetados y mensajes publicitarios que pueden hacer creer al comprador que el dispositivo será plenamente válido en el futuro. Sin embargo, estos modelos no incorporan la tarjeta SIM ni la conectividad que les permitirá enviar su ubicación a Tráfico en caso de avería o emergencia, una función imprescindible en la nueva regulación.

La reclamación que hacen es que muchos conductores comprarán productos creyendo que serán válidos para el año que viene, pero lo cierto es que son inservibles en poco menos de un mes, por lo que están tirando el dinero a la basura. Todos aquellos afectados por esta venta podrán reclamar el dinero y denunciar estos casos ante la Dirección General de Consumo para que abra expediente sancionador tanto al fabricante como al vendedor.

Qué exige la normativa y por qué estas balizas no serán válidas

La obligatoriedad de la baliza conectada llegará el 1 de enero de 2026. Hasta esa fecha existe un periodo transitorio en el que pueden coexistir las balizas antiguas y las nuevas, siempre que la información al consumidor sea clara. Este punto, precisamente, es el que FACUA considera vulnerado. La falta de explicaciones en el etiquetado y en la publicidad está impidiendo que los conductores conozcan una característica esencial del producto: su fecha límite de uso.

La asociación recuerda que la legislación de defensa del consumidor obliga a ofrecer información "veraz, suficiente y relevante" en todos los bienes comercializados. Presentar una baliza como "homologada" sin aclarar que no está conectada, sostiene FACUA, se ajusta a la definición de acto de engaño contemplada en la Ley de Competencia Desleal. Además, contradice el espíritu del Real Decreto 1030/2022, que estableció expresamente que este periodo transitorio debía desarrollarse con plena transparencia para evitar confusiones.

Críticas a la DGT por su falta de comunicación

Más allá de las prácticas comerciales, FACUA critica la falta de actuación por parte de la DGT. La asociación considera una irresponsabilidad que Tráfico no haya informado de forma masiva a los conductores sobre la llegada del nuevo sistema obligatorio, ni sobre el riesgo de comprar balizas que no servirán a partir de 2026. La ausencia de una campaña clara, señalan, está generando confusión y dejando a los consumidores desprotegidos ante compras que pueden suponer un perjuicio económico evidente.