Pere Navarro, director general de la DGT, aclara la polémica sobre la baliza V16: "No va a haber prórroga"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha zanjado cualquier duda sobre la obligatoriedad de la baliza V16 conectada. Lo ha hecho con una frase contundente: "No va a haber prórroga". A poco menos de un mes para que este dispositivo sustituya a los triángulos de emergencia, Navarro pide a los conductores que no esperen "al último día" para comprarlo y recuerda que su entrada en vigor se anunció hace ya cinco años.

Navarro ha querido aclarar la polémica que hay respecto al uso de esta nueva señalización en caso de accidente o avería. Según explicó, esta medida nace de un problema real: cada año mueren entre 20 y 25 personas atropelladas tras bajar del coche en carretera. "Cualquiera que haya colocado un triángulo a 50 metros sabe que es peligroso", afirmó. Frente a ese riesgo, la baliza permite señalizar la incidencia sin tener que salir del vehículo.

No habrá prórroga para tener la V16

"Hace cinco años que lo anunciamos, que esto entraría en vigor el 1 de enero de 2026, con lo cual no va a haber prórroga", subrayó. Por eso descarta cualquier modificación de última hora: el calendario se mantiene intacto y la fecha límite será la que estaba prevista desde el principio. A partir de 2026, la V16 conectada será el único dispositivo válido para señalizar averías y accidentes.

Aun así, Navarro adelantó que las policías de tráfico actuarán con cierta flexibilidad durante los primeros meses de implantación. En este periodo inicial, su prioridad será "informar sin multar" para facilitar una transición ordenada y conseguir que el uso de la baliza se generalice cuanto antes. Una vez superada esa fase, circular sin este elemento será motivo de sanción: la multa asciende a 80 euros. La intención de Tráfico, recalca Navarro, no es recaudar, sino consolidar un sistema más seguro y coherente con la tecnología actual.

Los triángulos han quedado obsoletos, según Pere Navarro. "Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la tecnología nos permite seguir avanzando", resumió Navarro. A partir de enero de 2026, la DGT realizará un seguimiento para evaluar su eficacia y comprobar cómo esta baliza puede marcar un antes y un después en la reducción de atropellos en carretera.

La V-16 no sustituye a la asistencia: sigue siendo obligatorio llamar al seguro

Ante la confusión de algunos conductores, Navarro aclaró otra cuestión clave: colocar la V-16 no significa que el problema esté resuelto. “Una cosa no sustituye a la otra”, advirtió. Tras señalizar la avería, sigue siendo obligatorio llamar a la compañía de seguros para solicitar una grúa o asistencia. La baliza mejora la seguridad, pero no exime de avisar al servicio correspondiente.

España, pionera en Europa con la V-16 conectada

La baliza V16 conectada es una innovación española y hará que nuestro país sea el primero del mundo en implantarla de forma generalizada. La DGT ya ha presentado el sistema en Bruselas, donde —según Navarro— existe "mucha expectación" por ver cómo se desarrolla su implantación. Otros países europeos están pendientes de los resultados.

La DGT destaca que la V16 supone "un salto adelante"en seguridad vial: evita que el conductor salga del coche, emite una señal visible incluso en condiciones adversas y envía la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, de forma que otros usuarios y servicios de emergencia pueden detectar al instante la incidencia.