¿A quién manda la señal de geolocalización la baliza V16? La Guardia Civil aclara todas las dudas en caso de emergencia

El año va terminando y aquellos que no se hayan hecho con la nueva señalización en caso de emergencia cuando se va en un vehículo tienen aún un mes para poder hacerse con la baliza V16. Una de los grandes cambios en la normativa de tráfico a la hora de circular por carretera y que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026.

La introducción obligatoria de las balizas V-16 conectadas ha generado una duda recurrente: ¿a quién se envía exactamente la señal de geolocalización cuando se activa este dispositivo en una situación de emergencia? La Guardia Civil ha aprovechado un vídeo divulgativo para aclarar el funcionamiento real de esta herramienta que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia.

La geolocalización no se dirige al 112

Aunque pueda pensarse que la baliza está diseñada para establecer contacto inmediato con servicios de emergencia, la Guardia Civil confirma que la señal no se envía al 112 ni a ningún servicio sanitario o de rescate. La ubicación del vehículo inmovilizado se transmite exclusivamente a la plataforma DGT 3.0, el sistema digital estatal que gestiona información de tráfico en tiempo real.

Una vez recibida, la posición del vehículo se integra en la red de información vial para avisar al resto de conductores de la presencia de un obstáculo o incidente en la calzada. Es decir, la geolocalización se utiliza para prevenir siniestros, no para activar una asistencia directa. Por ello, en caso de accidente o avería, la llamada al 112 continúa siendo imprescindible cuando la situación lo requiere.

Qué hace la baliza V-16 cuando se activa

El dispositivo está preparado para cumplir dos funciones inmediatas. Por un lado, emite una luz amarilla visible en 360 grados, lo que permite señalizar el vehículo incluso en condiciones de baja visibilidad. Por otro, transmite la ubicación exacta del punto donde ha quedado detenido el coche. Esta comunicación se realiza mediante un módulo de conectividad con tarjeta SIM integrada, y solo se activa cuando la baliza ha sido encendida.

Según la DGT, no se realiza un seguimiento continuo del vehículo ni se almacena información personal. La transmisión se limita al envío puntual de la localización con el objetivo de aumentar la seguridad en la vía y reducir el riesgo de atropello.

¿Qué vehículos tienen la obligación de llevar esta baliza?

La Guardia Civil ha dejado claro que los vehículos que deben llevan en su interior este nuevo elemento son los turismos, vehículos mixtos adaptables, automóviles destinados al transporte de mercancías y los autobuses. En el caso de las motocicletas, "no es obligatorio, pero sí recomendable", afirman.

A partir del 1 de enero de 2026 si algún vehículo que está obligado a llevar este dispositivo no lo lleva podrá ser sancionado con una multa de hasta 80 euros. Incluso aquellos que no la coloquen o conecten la V16 en caso de emergencia su multa ascenderá a 200 euros.

¿Están todas las balizas V16 homologadas?

No todas las balizas que están disponibles en el mercado están homologadas por la DGT, por eso los consumidores deben saber ciertos requisitos que debe cumplir este dispositivo para que sea válido. "Deberá llevar una marca con el nombre del laboratorio de ensayo y una serie numérica", afirma la Guardia CIvil en el vídeo explicativo.

Aquí aparece el listado oficial de la DGT con todos los modelos que están homologados y que pueden adquirir los usuarios.

¿Se puede seguir usando los triángulos?

En España los triángulos quedan completamente prohibidos y se pasa al modelo de baliza V16 conectada para poder avisar en caso de emergencia a las autoridades pertinentes. No obstante, la ley dice que hay algunos vehículos que puede tener una situación diferente. "Los vehículos matriculados en otros países en situación de circulación internacional", estos son los que están autorizados a poder usar este medio.