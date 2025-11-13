La baliza V16 conectada en vehículos a partir de 2026: la DGT responde a todas las dudas

Cuándo será obligatorio llevar en el coche la luz de emergencia v16

El próximo 1 de enero de 2026 los triángulos de preseñalización dejarán de ser válidos. La baliza V16 conectada será el único dispositivo autorizado para señalizar un vehículo averiado o accidentado en carretera. Así lo ha recordado la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha publicado una guía para aclarar todas las dudas antes de su entrada en vigor.

El objetivo es claro: aumentar la seguridad vial y reducir los atropellos que se producen cuando los conductores bajan del coche para colocar los triángulos. Con este nuevo sistema, basta con sacar la baliza por la ventanilla, colocarla en el techo y activarla sin salir del vehículo. Además, su conectividad permite enviar automáticamente la ubicación del coche a la plataforma DGT 3.0, lo que facilita la gestión del tráfico y la detección de incidencias.

¿Por qué se cambian los triángulos por la V16 conectada?

Porque obligaban a salir del vehículo y exponerse al tráfico. La DGT ha detectado varios atropellos en esas maniobras y busca reducir ese riesgo.

¿Por qué se llama V16 conectada?

El V16 es el tipo de señal luminosa de emergencia y "conectada" hace referencia a su capacidad de enviar la ubicación del vehículo a la DGT.

¿Todas las V16 conectadas que se venden son legales?

No. Solo las certificadas por un laboratorio autorizado y que figuren en la lista oficial de la DGT. Es importante comprobarlo antes de comprar.

¿Podré seguir usando los triángulos o una baliza V16 no conectada?

No. A partir de 2026 solo será válida la V16 conectada. Ni los triángulos ni las balizas sin conexión estarán permitidos.

Ya tengo una baliza V16 conectada.¿ Qué tengo que hacer con ella?

Si el modelo está certificado y figura en el listado oficial, no necesitas hacer nada más. Si no, tendrás que sustituirla.

¿Con llevarla durante 18 meses en la guantera es suficiente?

No necesariamente. El mantenimiento de la V16 depende de muchos factores. Para asegurarnos de la eficacia del dispositivo es esencial revisar su estado regularmente. Si funciona con pilas, se recomienda sustituirlas cada año. Si se alimenta de una batería, conviene realizar una carga completa una vez al año, como mínimo.

¿Dónde se coloca la baliza?

En el punto más alto del vehículo, preferiblemente el techo, para asegurar su visibilidad. Tiene un imán para fijarla fácilmente

¿Se ve bien la V16 conectada?

Su luz es visible en un radio de un kilómetro y en un ángulo de 360 grados, incluso con baja luminosidad.

¿En lugares con dificultad visual y con el mal tiempo también se ve bien?

La visibilidad puede reducirse, pero sigue siendo superior a la de los triángulos. Además, la señal llega digitalmente a la DGT.

¿Hay necesidad de tener un móvil al que conectarla?

No. La baliza lleva su propio sistema de geolocalización y conexión, independiente del teléfono.

¿La baliza V16 conectada conecta también con los servicios de emergencia?

Envía la posición a la plataforma DGT 3.0, que la comparte con gestores de tráfico y servicios de emergencia.

¿Si me quedo tirado en un túnel, la V16 también transmite la localización?

La luz seguirá funcionando. En cuanto haya señal, transmitirá la ubicación pendiente.

¿Qué vehículos deben llevar la baliza V16 conectada?

Turismos, furgonetas, camiones y autobuses. Las motos no están obligadas, aunque la DGT recomienda su uso.

En caso de emergencia, ¿debo quedarme en el vehículo?

Esto es lo que dice el Reglamento General de Condcutores: "en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado".

¿Cuánto tiempo dura la batería de la V16?

Los dispositivos deben garantizar un mínimo de 30 minutos de funcionamiento continuo tras la activación.

¿En una moto no es obligatorio?

No. Pero sí se recomienda por las ventajas que aporta.

Con la V16, ¿los conductores van a estar más controlados?

No. Solo envía la ubicación cuando se activa. No registra trayectos ni datos personales.

Y si tengo varios vehículos,¿hay que llevar una baliza en cada uno?

La baliza puede usarse en cualquier coche. No es necesario tener una baliza en cada vehículo, pero sí que es obligatorio llevarla cuando se circule con cualquiera de ellos.

¿Si vendo mi vehículo,¿tengo que incluir la V16?

Si vendes uno, la obligación pasa al nuevo propietario.

¿La baliza vale fuera de España?

Sí, en los países que aplican la Convención de Viena de 1968. Es válida para circular por Europa.