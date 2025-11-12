Lucas se plantea demandar a Andy tras su entrevista en 'El Hormiguero' y le pediría 150.000 euros

Lucas González estaría sopesando emprender acciones legales contra su antiguo compañero Andy después de la entrevista que este último ofreció en El Hormiguero. Durante su intervención con Pablo Motos hizo algunas declaraciones que no han sido bien recibidas por el entorno de Lucas y por eso se plantea demandar a Andy. El gaditano podría reclamarle hasta 150.000 euros por daños a su imagen.

Una gira marcada por la tensión

La ruptura del dúo musical de Andy & Lucas tiene su origen en una última gira que estuvo salpicada por rumores de desavenencias. Uno de los primeros indicios del distanciamiento se produjo cuando Andy anunció su carrera en solitario apenas un día después de finalizar la gira con Lucas. Aunque lo cierto es que la relación entre ambos estaba en las últimas desde hacía tiempo.

Durante la entrevista en El Hormiguero, Andy afirmó que no se habla con Lucas desde hace meses, y que llegaron a estar "a punto de llegar a las manos" tras un concierto de esa gira. Estas afirmaciones, sumadas a otras referencias más técnicas sobre reparto de beneficios y autoría de canciones, han sido consideradas por Lucas como una "injusticia" y un daño a su reputación.

¿Cuáles han sido las acusaciones de Andy contra Lucas?

En su intervención televisiva, Andy aseguró que nunca había recibido ingresos por las reproducciones en plataformas como Spotify o YouTube, denunció que Lucas no quiso darle créditos de coautor de uno de sus grandes éxitos y se quejó de los bajos cachés que cobraba dentro del dúo. Además, relató que en los conciertos recientes, comparativamente, Lucas recibió un número mucho mayor de entradas (250 frente a las 52 de Andy) y que él se encontraba "mendigando" un trato más justo.

Desde el entorno de Lucas se transmiten opiniones de decepción y de sentirse traicionado. Un testimonio recogido indica que "es como si tú le donas a alguien un riñón y ahora habla mal de ti para subir su carrera".

"Lucas está muy dolido, le considera mala persona y cree que está haciendo esto por la fama", ha afirmado una amiga del cantante. Esta misma persona ha sido la que ha advertido a Andy de lo que puede suceder. "Que tenga cuidado Andy porque cuando Lucas hable, también se descubrirá el tipo de vida que lleva él".

El préstamo y la reclamación

Andy no dudó en contar la verdad acerca de las veces que su compañero Lucas le había ayudado económicamente cuando este lo necesitó y lo que se desconocía eran las cantidades. Lucas González habría concedido a Andy, a través de su empresa, un préstamo por valor de unos 60.000 euros durante la pandemia, con un plazo de cinco años de devolución, vinculada a los beneficios de futuras actuaciones del dúo. Conforme declara el entorno de Lucas, ese plazo ya habría vencido y aún faltarían por abonarse unos 10.000 euros.

Frente a esos datos, el equipo de Lucas estaría valorando demandar a Andy por los efectos que dichas declaraciones han tenido sobre su imagen pública, reclamando una cifra que podría alcanzar los 150.000 euros. El importe se presenta como cantidad estimada para cubrir tanto el daño reputacional como las posibles consecuencias económicas.

Por ahora, no se han presentado demandas formales —o al menos no públicamente— contra Andy por parte de Lucas. La situación se encuentra en fase de estudio legal por parte del entorno de Lucas. Habrá que ver si finalmente se interpone la demanda, qué vía se elige (civil por daño moral, reclamación contractual, etc.) y cómo responderá Andy a esta eventual ofensiva.