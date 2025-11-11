Así fue la pelea entre Andy y Lucas durante un concierto: "Casi llegamos a las manos"

Andy Morales ha decidido contarlo todo. Después de semanas de rumores sobre la ruptura definitiva del dúo Andy y Lucas, el artista ha revelado en El Hormiguero cómo fue realmente la pelea que acabó con su amistad y con el grupo que durante dos décadas conquistó al público español. Según ha relatado, todo ocurrió "en un pueblo de Mérida", durante uno de los últimos conciertos que ofrecieron juntos.

El cantante no ha querido maquillar los hechos. "Hubo una pelea. Lo que pasó no fue de amigos", confesó visiblemente afectado. Andy recordó que, aquel día, notó a su compañero "muy nervioso, muy agobiado" y trató de calmarlo con su humor habitual: "Le decía que se relajara. Intenté calmarlo con mis tonterías. Cogí el micro para animarlo, para reírnos...".

Sin embargo, la tensión fue en aumento. "En una de estas me vino con su sobrino, super mosqueado, y me dijo: ‘Cállate la boca, tenemos que ser unos profesionales’. Y me agobié", reconoció. Lo que vino después marcó un antes y un después en su relación.

Hubo una pelea donde casi llegan a las manos

Cuando bajaron del escenario, los ánimos se desbordaron. "Nos encaramos. Físicamente no nos tocamos, pero sí estuvimos a punto y nos dijimos de todo", explicó Andy. Aquel enfrentamiento estuvo a punto de acabar en golpes, según sus propias palabras: "Casi llegamos a las manos".

El cantante incluso mencionó que, en medio de la discusión, "presuntamente" Lucas le habría tirado una botella, aunque prefirió restarle dramatismo: "Hubo objetos voladores", bromeó con ironía.

Pese a la tensión, Andy quiso dejar claro que no hubo agresión física. "Acabé en el hospital, pero no porque él me agrediera", aseguró. Según explicó, ya arrastraba una lesión: "Tres semanas antes me había lesionado el abductor y aquel día, vi que él venía hacia mí y él es grande. En ese momento nos separaron. Pero me terminé de romper".

La relación está rota desde mayo

El enfrentamiento en Mérida fue solo el detonante de una crisis que, según Andy, venía de lejos. "Desde mayo, empiezo a mantener las distancias. Yo me pongo con el disco. Yo no soy una persona falsa. Con él no quería tener la amistad de siempre", confesó.

Aun así, ambos decidieron terminar la gira juntos, aunque la relación ya estaba completamente fracturada. "Acabamos la gira como señores: tú por tu lado y yo por el mío. Subo al escenario, canto, hago mi trabajo y me voy. Yo con él no hablo desde mayo", reveló con franqueza.

Las palabras de Andy confirman lo que muchos sospechaban: el duo Andy y Lucas ya es historia. Tras más de veinte años de éxitos, complicidad y amistad, una pelea en pleno concierto fue el punto de no retorno.