Confirmado por la DGT: los modelos homologados de las luces V16 y dónde se pueden comprar

A partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio llevar en el vehículo una baliza de emergencia tipo V16 conectada y homologada por la Dirección General de Tráfico (DGT) en España. La normativa marca que a partir de esa fecha los tradicionales triángulos de señalización dejarán de ser válidos y solo los dispositivos V16 que envíen su posición a la plataforma DGT 3.0 serán legales.
Qué exige la homologación
Para que una baliza V16 esté correctamente homologada, debe llevar un número de certificación visible (por ejemplo, del tipo “LCOE …” o “IDIADA PC…”), cumplir con altos estándares de visibilidad, campo de 360º, e incorporar conexión de geolocalización y transmisión de datos al sistema de tráfico.
Esto implica que la DGT puede conocer la ubicación de una avería en tiempo real y transmitir alertas al resto de conductores, mejorando notablemente la seguridad vial.
Dónde comprarlas y qué tener en cuenta
Las balizas homologadas se pueden adquirir en tiendas de accesorios de automoción, grandes superficies y plataformas on-line. Antes de comprar, asegúrate de que:
- Aparezca claramente el número de certificación homologada.
- Se indique que es "baliza V16 conectada" o compatible con DGT 3.0.
- La marca y solicitante figuren correctamente, lo cual aparece en los listados oficiales.
- Evite modelos demasiado baratos que podrían no cumplir la futura normativa y quedarse obsoletos tras 2026.
Es recomendable comprar con antelación para evitar prisas de última hora, ya que la obligación está próxima.
Modelos homolgados de balizas V16
|Fecha de certificación
|Número de certificado
|Modelo
|Marca / Solicitante
|22 diciembre 2022
|LCOE 2022110790G1
|Help Flash IoT
|HELP FLASH NETUN SOLUTIONS, S.L.
|20 enero 2023
|LCOE 2023010020G1
|FlashLED SOS
|FLASHLED TURISPORT S.L.
|08 febrero 2023
|LCOE 2023010084G1
|PF LED ONE V16
|PF ERUM VIAL ERUM VIAL, S.L.
|14 marzo 2023
|LCOE 2023010078G1
|DP-EL2022-C1 SOS
|ROAD, NK, STRONG Distribuciones Escudero Fijo, S. L.
|27 marzo 2023
|LCOE 2022120961G1
|iWottoLight IoT
|iWottoLight WOTTOLINE, S. A.
|12 junio 2023
|IDIADA PC23060613
|MOD100 3e / baliza3e / CAR-LITE
|ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L
|26 junio 2023
|LCOE 2023060544G1
|FASELIGHT IOT
|WOTTOLINE, S.A.
|14 julio 2023
|LCOE 2023070648G1
|Help Flash IoT 9V
|HELP FLASH NETUN SOLUTIONS, S.L.
|28 julio 2023
|LCOE 2023070693G1
|HV16.1
|HELLA HELLA S.A.
|04 septiembre 2023
|LCOE 2023080717G1
|MI VP10144-A
|ResQLight, Alert Wise, DriveLit, XanLite, ProFlash, Profer, Jucar, Nicar, ANTELA, eBOX, STILKER, leu, AVATTO, Miucdd, VIGLO, LUMAX MIROVI, S.L.
|03 octubre 2023
|IDIADA PC23080130
|V16IoT PMK
|GRUPO PAMUKA GESTION, S.L
|03 octubre 2023
|IDIADA PC23080131
|V16IoT GSC
|EVOLUTION GARSACO IMPORT, S.L
|04 octubre 2023
|IDIADA PC23100037
|Beacon Light IoT CH-009
|CHALLUX, FlashMate, UIRAX, KRASER, warnlight3.0GEO LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|20 octubre 2023
|LCOE 2023100795G1
|FlashLED SOS V16
|RACC Mobility Club Turisport S.L.
|20 octubre 2023
|IDIADA PC23040317
|T-912 NEOWAY
|OVERSUNENERGY, S.L.
|20 octubre 2023
|IDIADA PC23100724
|T-912 INEURON
|OVERSUNENERGY, S.L.
|20 octubre 2023
|IDIADA PC23100725
|T-912 ITAL
|OVERSUNENERGY, S.L.
|20 octubre 2023
|IDIADA PC23100726
|T-912 KSIX SMART YOUR TECH
|OVERSUNENERGY, S.L.
|20 octubre 2023
|IDIADA PC23100727
|T-912 SAFE LIFE
|OVERSUNENERGY, S.L.
|26 octubre 2023
|IDIADA PC23100065
|V16IoT LEDEL
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|30 octubre 2023
|LCOE 2023100843G1
|FlashLED SOS v2
|Flash LED Turisport S.L.
|16 noviembre 2023
|IDIADA PC23110238
|V16IoT SOOS, SOSS, FFLASH
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|18 diciembre 2023
|IDIADA PC23120034
|Beacon Light IoT BLU-CASTLE
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|22 diciembre 2023
|IDIADA PC23120033
|Beacon Light IoT Connect @Flash
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|09 enero 2024
|IDIADA PC24010041
|V16IoT EmergLight
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|17 enero 2024
|IDIADA PC24010146
|Beacon Light IoT WE
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|17 enero 2024
|IDIADA PC24010049
|Beacon Light IoT mondial safe
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|27 febrero 2024
|IDIADA PC24010297
|BAL/2 SOS FLASH
|INNOVA CELULAR S.L.
|07 marzo 2024
|IDIADA PC24030069
|V16IoT DAEWOO
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|12 marzo 2024
|LCOE 2024020157G1
|RV7000
|SOSTRAFFIC, GEO Blueshield49, CEGASA ATRESSA GLOBAL CORPORATION, S. L.
|13 marzo 2024
|IDIADA PC24030133
|Beacon Light IoT TEDAMA
|Servicios Renting LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|20 mayo 2024
|IDIADA PC24050316
|OSRAM LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16 IoT
|OSRAM GmbH
|28 junio 2024
|IDIADA PC24060269
|Beacon Light IoT safetytech
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|28 junio 2024
|IDIADA PC24060215
|Beacon Light IoT light mup
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|28 junio 2024
|IDIADA PC24060216
|Beacon Light IoT robyn goods
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|28 junio 2024
|IDIADA PC24060217
|Beacon Light IoT D'NIR
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|28 junio 2024
|IDIADA PC24060218
|Beacon Light IoT SOS AUTO CONNECT
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|28 junio 2024
|IDIADA PC24060214
|Beacon Light IoT SIGNALOFLASH IOT
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|Fecha de certificación
|Número de certificado
|Modelo
|Marca / Solicitante
|30 julio 2024
|IDIADA PC24070308
|V16IoT HEPOLUZ
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|30 julio 2024
|IDIADA PC24070298
|V16IoT THULOS
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|19 agosto 2024
|IDIADA PC24080132
|Beacon Light IoT SafeAlert S21
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|21 agosto 2024
|IDIADA PC24080149
|CarGuard Light AutoCross
|SPEED SOUND S.A
|12 septiembre 2024
|LCOE 2024070742G1
|IoT V4 HELP FLASH IoT +
|NETUN SOLUTIONS, S.L.
|12 septiembre 2024
|LCOE 2024070743G1
|IoT V4 NETUN V16
|NETUN SOLUTIONS, S.L.
|13 septiembre 2024
|LCOE 2024070677G1
|DP-EL2024-C1 SOS ROAD, NK, STRONG, BLAM, Drive Alert Connected
|Distribuciones Escudero Fijo, S. L.
|13 septiembre 2024
|LCOE 2024070678G1
|DP-EL2024-C3 SOS ROAD, NK, STRONG, BLAM
|Distribuciones Escudero Fijo, S. L.
|23 octubre 2024
|LCOE 2024100842G1
|DP-EL2024-C2 SOS ROAD, NK, STRONG, BLAM
|Distribuciones Escudero Fijo, S. L.
|23 octubre 2024
|LCOE 2024100843G1
|DP-EL2024-C4 SOS ROAD, NK, STRONG, BLAM , Carpetauto, S.L., Altaudia
|Distribuciones Escudero Fijo, S. L.
|18 noviembre 2024
|IDIADA PC24040232
|Safety Light ISSE
|TRAFIC SAFETY S.L.
|18 diciembre 2024
|IDIADA PC24120149
|V16IoT MKTO
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|13 enero 2025
|LCOE 2024050503G1
|Claim Light NB IoT
|SPEED SOUND SPEED SOUND, S.A.
|21 enero 2025
|IDIADA PC25010094
|030101
|PMK GRUPO PAMUKA GESTION, S.L
|06 febrero 2025
|IDIADA PC25020093
|Beacon Light IoT SOSLIGHT
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|06 febrero 2025
|IDIADA PC25020094
|Beacon Light IoT ORFLECT
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|07 febrero 2025
|IDIADA PC25020095
|Beacon Light IoT GROOVY
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|07 febrero 2025
|IDIADA PC25020096
|Beacon Light IoT DON FELIZ
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|07 febrero 2025
|IDIADA PC25020097
|Beacon Light IoT XL Perform Tools
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|24 febrero 2025
|IDIADA PC25020289
|V16IoT KORPASS
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|24 febrero 2025
|IDIADA PC25020291
|V16IoT KSH Europe
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|26 febrero 2025
|IDIADA PC25020309
|Beacon Light IoT CH-009
|Challux, FlashMate LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|26 febrero 2025
|IDIADA PC25020310
|Beacon Light IoT CH-010L
|Challux, FlashMate LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|28 febrero 2025
|IDIADA PC25020293
|MOD100 3e / baliza3e
|ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L.
|03 marzo 2025
|IDIADA PC25020294
|MOD 2026 TXIQH
|DONGGUAN CHONG GUANG LIGHTING TECHNOLOGY CO. LTD.
|03 marzo 2025
|IDIADA PC25020339
|MOD100 CAR-LITE
|ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L.
|03 marzo 2025
|IDIADA PC25020292
|MOD 2026 ONEXUS
|DONGGUAN CHONG GUANG LIGHTING TECHNOLOGY CO. LTD.
|04 marzo 2025
|IDIADA PC25020303
|54735
|JBM JBM CAMPLLONG S.L.
|04 marzo 2025
|IDIADA PC25020342
|V16IoT NEYFIK
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|11 marzo 2025
|IDIADA PC24100253
|V16IoT SOGO
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|13 marzo 2025
|IDIADA PC25030086
|Beacon Light IoT CH-009 R-BLACK
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|13 marzo 2025
|IDIADA PC25030087
|Beacon Light IoT CH-009 NIKUS
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|13 marzo 2025
|IDIADA PC25030089
|Beacon Light IoT CH-009 ON WHEEL SOLUTIONS
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|13 marzo 2025
|IDIADA PC25030090
|Beacon Light IoT CH-009 CASALS
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|13 marzo 2025
|IDIADA PC25030092
|Beacon Light IoT CH-010L GEOBALIZA
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|Fecha de certificación
|Número de certificado
|Modelo
|Marca / Solicitante
|13 marzo 2025
|IDIADA PC25030095
|Beacon Light IoT CH-010L ATIX
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|13 marzo 2025
|IDIADA PC25030093
|Beacon Light IoT CH-010L DON FELIZ
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|24 marzo 2025
|IDIADA PC25030070
|V16IoT MEGALED
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|24 marzo 2025
|IDIADA PC25030091
|Beacon Light IoT CH-009 TEKMEE
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|31 marzo 2025
|IDIADA PC25030100
|Beacon Light IoT CH-009 THE BOUTIQUE FOR YOUR CAR
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|31 marzo 2025
|IDIADA PC25030245
|MOD100 Bip&Drive
|ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L.
|31 marzo 2025
|IDIADA PC25030099
|Beacon Light IoT CH-009 POOL LINE
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|07 abril 2025
|LCOE 2025040365G1
|V16 Conectada
|ONAlight, GL, SYLMAR y RSR RSR GLOBAL ILUMINACIÓN, S.L.
|14 abril 2025
|IDIADA PC25040153
|V16IoT eBOX
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|14 abril 2025
|IDIADA PC25030244
|Beacon Light IoT CH-009 BROSSTALL
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|14 abril 2025
|IDIADA PC25040181
|Beacon Light IoT CH-009 GEOLUZ
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|14 abril 2025
|IDIADA PC25040182
|Beacon Light IoT CH-009 MIQUA
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|14 abril 2025
|IDIADA PC25040183
|Beacon Light IoT CH-009 LEDWORK
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|14 abril 2025
|IDIADA PC25040184
|Beacon Light IoT CH-010L RAYKONG
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|14 abril 2025
|IDIADA PC25040049
|V16IoT JP&PM
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|14 abril 2025
|IDIADA PC25030098
|EmergLight X
|EmergLight LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|Fecha de certificación
|Número de certificado
|Modelo
|Marca / Solicitante
|14 abril 2025
|IDIADA PC25040137
|V16IoT 112GPS
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|14 abril 2025
|IDIADA PC25040021
|V16IoT EUROTRONIX
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|14 abril 2025
|IDIADA PC25040138
|V16IoT GEO VIAL
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|14 abril 2025
|IDIADA PC25040152
|V16IoT HE
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|17 abril 2025
|IDIADA PC25040136
|HRFLECT V16-2
|HRFLECT PREMIER AUTO ACCESSORY SL
|21 abril 2025
|LCOE 2025020090G1
|LED ONE Erum Vial
|Erum Vial, S.L.
|21 abril 2025
|LCOE 2025040362G1
|IWOTTOLIGHT IoT2
|iWottoLight WOTTOLINE, S.A.
|21 abril 2025
|LCOE 2025010037G1
|FASE2 faselight
|WOTTOLINE, S.A.
|22 abril 2025
|IDIADA PC25040020
|BAL/4 SOS FLASH
|INNOVA CELULAR S.L.
|22 abril 2025
|IDIADA PC25040022
|G001 INSTAFLASH
|MOMENTUM SYSTEMS S.L.
|22 abril 2025
|LCOE 2025020066G1
|TROPHY-V16 MOTOR CLUB
|TROPHY, TROPHY y PITON IDESA AUTO PARTS SLU
|02 mayo 2025
|IDIADA PC25040259
|Beacon Light IoT CH-009 HE
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|02 mayo 2025
|IDIADA PC25040260
|Beacon Light IoT CH-009 GEOBALIZA
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|02 mayo 2025
|IDIADA PC25040261
|Beacon Light IoT CH-009 EXTRASTAR
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|02 mayo 2025
|IDIADA PC25040264
|Beacon Light IoT CH-009 DriveXpert
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|26 mayo 2025
|IDIADA PC25050215
|V16IoT Castelao
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|26 mayo 2025
|IDIADA PC25050214
|V16IoT LUMINIC
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|Fecha de certificación
|Número de certificado
|Modelo
|Marca / Solicitante
|27 mayo 2025
|IDIADA PC25050071
|54735 DATACOL
|JBM CAMPLLONG S.L.
|09 junio 2025
|IDIADA PC25060030
|V16IoT ELECTRO DH
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|09 junio 2025
|IDIADA PC25060101
|V16IoT F-Bright
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|09 junio 2025
|IDIADA PC25050113
|OSRAM LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16 IoT LEDSL105-1
|OSRAM, BMW, AUDI, PORSCHE, SKODA OSRAM GmbH
|10 junio 2025
|LCOE 2025060565G1
|FlashLED SOS SEAT
|Turisport S.L.
|10 junio 2025
|LCOE 2025060562G1
|FlashLED SOS CUPRA
|Turisport S.L.
|10 junio 2025
|LCOE 2025060563G1
|FlashLED SOS GEOBALIZA
|Turisport S.L.
|13 junio 2025
|IDIADA PC25060151
|V16IoT #trendygood
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|13 junio 2025
|IDIADA PC25060138
|HRFLECT V16-2 SAFETY FLASH
|PREMIER AUTO ACCESSORY SL
|13 junio 2025
|IDIADA PC25060139
|PAA-V16-3 DriveLiT SAFE-IoT
|PREMIER AUTO ACCESSORY SL
|13 junio 2025
|IDIADA PC25060140
|PAA-V16-3 GPSTAR
|PREMIER AUTO ACCESSORY SL
|13 junio 2025
|IDIADA PC25060141
|HRFLECT-V16-3
|PREMIER AUTO ACCESSORY SL
|13 junio 2025
|IDIADA PC25060034
|Safety Light 2 ISSE
|Safety Light TRAFIC SAFETY S.L.
|13 junio 2025
|IDIADA PC25060035
|Dunlop V16
|Dunlop TRAFIC SAFETY S.L.
|13 junio 2025
|IDIADA PC25060036
|Swiss Drive V16
|Swiss Drive TRAFIC SAFETY S.L.
|13 junio 2025
|IDIADA PC25060037
|V16eurolight
|ELTV16EUROLIGHT WHEN YOU NEED TO BE SAFE TRAFIC SAFETY S.L.
|13 junio 2025
|IDIADA PC25050253
|Beacon Light IoT CH-012L SAFETY LIGHT PRO
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|13 junio 2025
|IDIADA PC25060102
|V16IoT/2 Ledel
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|18 junio 2025
|IDIADA PC25040263
|CL16 Queclink
|Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.
|18 junio 2025
|LCOE 2025060577G1
|IWL192 IOT
|idesa auto parts, ide tronic, ide warning light, ide-warning, ide-safelight, ide-safety, MOTOR CLUB TROPHY, PITON, XS, RIDE+GO, RIDE+GO IDESA AUTO PARTS S.L.U.
|Fecha de certificación
|Número de certificado
|Modelo
|Marca / Solicitante
|18 junio 2025
|IDIADA PC25060215
|G001 RAYKONG
|MOMENTUM SYSTEMS S.L.
|18 junio 2025
|LCOE 2025060543G1
|HD V16 IoT HERO DRIVER
|LED, Ryme Automotive TECNICA AUXILIAR DE AUTOMOCIÓN S. L.
|30 junio 2025
|IDIADA PC25050254
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|Challux, FlashMate LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25050255
|V16 Beacon Light IoT CH-020L
|Challux, FlashMate LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060195
|V16 Beacon Light IoT CH-020L
|ATIX LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060196
|V16 Beacon Light IoT CH-020L
|RAYKONG LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060197
|V16 Beacon Light IoT CH-020L
|PRIXTON LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060201
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|LIGHT MUP LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060202
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|D'nir LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060203
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|ORFLECT LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060205
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|DON FELIZ LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060206
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|XL Perform Tools LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060207
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|ON WHEELS SOLUTIONS LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060208
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|TEKMEE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060209
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|HE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060212
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|THE BOUTIQUE FOR YOUR CAR LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25030094
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|IKREA LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25030096
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|M.TK LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25030088
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|WOOX LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060211
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|POOL LINE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060210
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|KIO LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|Fecha de certificación
|Número de certificado
|Modelo
|Marca / Solicitante
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060204
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|GROOVY LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060200
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|WE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060199
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|Warnlight 3.0 GEO LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060198
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|UIRAX LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060194
|V16 Beacon Light IoT CH-020L
|DON FELIZ LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|30 junio 2025
|IDIADA PC25060193
|V16 Beacon Light IoT CH-020L
|GEOBALIZA LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|02 julio 2025
|IDIADA PC25060257
|54735 GD LIGHT
|JBM CAMPLLONG S.L.
|08 julio 2025
|IDIADA PC25070051
|EUROPE ROADS - JL001
|EUROPE ROADS IoT JINLONG OEM SOLUTIONS S.L.
|08 julio 2025
|IDIADA PC25060265
|V16IoT/2 THULOS
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|08 julio 2025
|IDIADA PC25070046
|V16IoT SYTECH
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|08 julio 2025
|IDIADA PC25070047
|HRFLECT V16-2 GPSTAR
|PREMIER AUTO ACCESSORY SL
|08 julio 2025
|IDIADA PC25070052
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|VIGILUZ LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|08 julio 2025
|IDIADA PC25070079
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|VIDA BOREAL LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|08 julio 2025
|IDIADA PC25070080
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|LED ONE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|08 julio 2025
|IDIADA PC25070081
|V16 Beacon Light IoT CH-019
|FARGO TOOLS LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|08 julio 2025
|IDIADA PC25070082
|V16 Beacon Light IoT CH-020L
|BLU-CASTLE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|08 julio 2025
|IDIADA PC25070085
|V16 Beacon Light IoT CH-020L
|WE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|08 julio 2025
|IDIADA PC25070016
|V16IoT/2 TIKUAK
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|09 julio 2025
|IDIADA PC25070092
|54735 CarGearJB
|JBM CAMPLLONG S.L
|10 julio 2025
|LCOE 2025050519G1
|HELIOS V16 BLU-CASTLE
|Blu-Castle Iberia S. L.
|Fecha de certificación
|Número de certificado
|Modelo
|Marca / Solicitante
|18 julio 2025
|IDIADA PC25070215
|V16 Beacon Light IoT CH-019 MKTO
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|18 julio 2025
|IDIADA PC25070250
|PAA-V16-3 LIGHTHOUSE
|PREMIER AUTO ACCESSORY SL
|23 julio 2025
|LCOE 2025070638G1
|Connected BALIZAUTO IoT
|NETUN SOLUTIONS, S. L.
|24 julio 2025
|IDIADA PC25030101
|54735 GEOLUX
|JBM CAMPLLONG S.L.
|24 julio 2025
|IDIADA PC25070311
|V16 Beacon Light IoT CH-020L VIDA BOREAL
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|24 julio 2025
|IDIADA PC25070313
|V16 Beacon Light IoT CH-019 SOS CARS
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|24 julio 2025
|IDIADA PC25070314
|V16 Beacon Light IoT CH-019 GEOLUZ
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|24 julio 2025
|IDIADA PC25070315
|V16 Beacon Light IoT CH-020L AXIS SEEK
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|25 julio 2025
|IDIADA PC25070310
|CL16T CAR-LITE
|Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.
|25 julio 2025
|IDIADA PC25070309
|CL16G CAR-LITE
|Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.
|28 julio 2025
|IDIADA PC25070048
|PAA-V16-2S HRFLECT
|PREMIER AUTO ACCESSORY SL
|28 julio 2025
|IDIADA PC25070050
|PAA-V16-2S PROV16
|PREMIER AUTO ACCESSORY SL
|28 julio 2025
|IDIADA PC25070049
|PAA-V16-2S GPSTAR
|PREMIER AUTO ACCESSORY SL
|28 julio 2025
|IDIADA PC25070399
|V16IoT/2 IUNIK
|LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
|29 julio 2025
|IDIADA PC25070084
|V16 Beacon Light IoT CH-015 Challux, FlashMate
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|29 julio 2025
|IDIADA PC25070312
|V16 Beacon Light IoT CH-015 MIQUA
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|29 julio 2025
|IDIADA PC25060032
|MOD100 3e / Baliza3e
|Energía Eléctrica Eficiente SL
|29 julio 2025
|IDIADA PC25070407
|T-912 CAR-LITE
|OVERSUNENERGY, S.L.
|05 agosto 2025
|LCOE 2025080734G1
|FASE3 faselight
|WOTTOLINE, S. A.
|06 agosto 2025
|LCOE 2025080736G1
|TROPHY-V16 Continental
|IDESA AUTO PARTS S.L.U.
|06 agosto 2025
|LCOE 2025080735G1
|TROPHY-V16 MG
|IDESA AUTO PARTS S.L.U.
|06 agosto 2025
|LCOE 2025070680G1
|Connected VZero
|NETUN SOLUTIONS, S. L.
|06 agosto 2025
|LCOE 2025070657G1
|SFL1000M/10 PHILIPS
|Distribuciones Escudero Fijo, S. L.
|18 agosto 2025
|IDIADA PC25060170
|MOD-V16 Extrastar
|MOBY TEC COMMERCE, S.L.
|22 agosto 2025
|IDIADA PC25080175
|Beacon Light IoT CH-009 PRITECH
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|22 agosto 2025
|IDIADA PC25080176
|V16 Beacon Light IoT CH-019 ECOMAX
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
|22 agosto 2025
|IDIADA PC25080177
|V16 Beacon Light IoT CH-019 WW
|LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
Todos estos son los modelos disponibles que serán válidos a partir del 1 de enero en 2026 para todos los vehículos en las carreteras españolas. Este tipo de baliza permite que la seguridad de los conductores impere en momentos de necesidad y no tengan que salir del vehículo para señalizar que tienen un problema.