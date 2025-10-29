Confirmado por la DGT: los modelos homologados de las luces V16 y dónde se pueden comprar

Estos son todos los modelos homologados de balizas V16 y como se pueden reconocer fácilmente antes de comprarlos

Una baliza V16
Una baliza V16 / M. G

A partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio llevar en el vehículo una baliza de emergencia tipo V16 conectada y homologada por la Dirección General de Tráfico (DGT) en España. La normativa marca que a partir de esa fecha los tradicionales triángulos de señalización dejarán de ser válidos y solo los dispositivos V16 que envíen su posición a la plataforma DGT 3.0 serán legales.

Qué exige la homologación

Para que una baliza V16 esté correctamente homologada, debe llevar un número de certificación visible (por ejemplo, del tipo “LCOE …” o “IDIADA PC…”), cumplir con altos estándares de visibilidad, campo de 360º, e incorporar conexión de geolocalización y transmisión de datos al sistema de tráfico.

Esto implica que la DGT puede conocer la ubicación de una avería en tiempo real y transmitir alertas al resto de conductores, mejorando notablemente la seguridad vial.

Dónde comprarlas y qué tener en cuenta

Las balizas homologadas se pueden adquirir en tiendas de accesorios de automoción, grandes superficies y plataformas on-line. Antes de comprar, asegúrate de que:

  • Aparezca claramente el número de certificación homologada.
  • Se indique que es "baliza V16 conectada" o compatible con DGT 3.0.
  • La marca y solicitante figuren correctamente, lo cual aparece en los listados oficiales.
  • Evite modelos demasiado baratos que podrían no cumplir la futura normativa y quedarse obsoletos tras 2026.

Es recomendable comprar con antelación para evitar prisas de última hora, ya que la obligación está próxima.

Modelos homolgados de balizas V16

Fecha de certificación Número de certificado Modelo Marca / Solicitante
22 diciembre 2022 LCOE 2022110790G1 Help Flash IoT HELP FLASH NETUN SOLUTIONS, S.L.
20 enero 2023 LCOE 2023010020G1 FlashLED SOS FLASHLED TURISPORT S.L.
08 febrero 2023 LCOE 2023010084G1 PF LED ONE V16 PF ERUM VIAL ERUM VIAL, S.L.
14 marzo 2023 LCOE 2023010078G1 DP-EL2022-C1 SOS ROAD, NK, STRONG Distribuciones Escudero Fijo, S. L.
27 marzo 2023 LCOE 2022120961G1 iWottoLight IoT iWottoLight WOTTOLINE, S. A.
12 junio 2023 IDIADA PC23060613 MOD100 3e / baliza3e / CAR-LITE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L
26 junio 2023 LCOE 2023060544G1 FASELIGHT IOT WOTTOLINE, S.A.
14 julio 2023 LCOE 2023070648G1 Help Flash IoT 9V HELP FLASH NETUN SOLUTIONS, S.L.
28 julio 2023 LCOE 2023070693G1 HV16.1 HELLA HELLA S.A.
04 septiembre 2023 LCOE 2023080717G1 MI VP10144-A ResQLight, Alert Wise, DriveLit, XanLite, ProFlash, Profer, Jucar, Nicar, ANTELA, eBOX, STILKER, leu, AVATTO, Miucdd, VIGLO, LUMAX MIROVI, S.L.
03 octubre 2023 IDIADA PC23080130 V16IoT PMK GRUPO PAMUKA GESTION, S.L
03 octubre 2023 IDIADA PC23080131 V16IoT GSC EVOLUTION GARSACO IMPORT, S.L
04 octubre 2023 IDIADA PC23100037 Beacon Light IoT CH-009 CHALLUX, FlashMate, UIRAX, KRASER, warnlight3.0GEO LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
20 octubre 2023 LCOE 2023100795G1 FlashLED SOS V16 RACC Mobility Club Turisport S.L.
20 octubre 2023 IDIADA PC23040317 T-912 NEOWAY OVERSUNENERGY, S.L.
20 octubre 2023 IDIADA PC23100724 T-912 INEURON OVERSUNENERGY, S.L.
20 octubre 2023 IDIADA PC23100725 T-912 ITAL OVERSUNENERGY, S.L.
20 octubre 2023 IDIADA PC23100726 T-912 KSIX SMART YOUR TECH OVERSUNENERGY, S.L.
20 octubre 2023 IDIADA PC23100727 T-912 SAFE LIFE OVERSUNENERGY, S.L.
26 octubre 2023 IDIADA PC23100065 V16IoT LEDEL LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
30 octubre 2023 LCOE 2023100843G1 FlashLED SOS v2 Flash LED Turisport S.L.
16 noviembre 2023 IDIADA PC23110238 V16IoT SOOS, SOSS, FFLASH LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
18 diciembre 2023 IDIADA PC23120034 Beacon Light IoT BLU-CASTLE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
22 diciembre 2023 IDIADA PC23120033 Beacon Light IoT Connect @Flash LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
09 enero 2024 IDIADA PC24010041 V16IoT EmergLight LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
17 enero 2024 IDIADA PC24010146 Beacon Light IoT WE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
17 enero 2024 IDIADA PC24010049 Beacon Light IoT mondial safe LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
27 febrero 2024 IDIADA PC24010297 BAL/2 SOS FLASH INNOVA CELULAR S.L.
07 marzo 2024 IDIADA PC24030069 V16IoT DAEWOO LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
12 marzo 2024 LCOE 2024020157G1 RV7000 SOSTRAFFIC, GEO Blueshield49, CEGASA ATRESSA GLOBAL CORPORATION, S. L.
13 marzo 2024 IDIADA PC24030133 Beacon Light IoT TEDAMA Servicios Renting LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
20 mayo 2024 IDIADA PC24050316 OSRAM LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16 IoT OSRAM GmbH
28 junio 2024 IDIADA PC24060269 Beacon Light IoT safetytech LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
28 junio 2024 IDIADA PC24060215 Beacon Light IoT light mup LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
28 junio 2024 IDIADA PC24060216 Beacon Light IoT robyn goods LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
28 junio 2024 IDIADA PC24060217 Beacon Light IoT D'NIR LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
28 junio 2024 IDIADA PC24060218 Beacon Light IoT SOS AUTO CONNECT LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
28 junio 2024 IDIADA PC24060214 Beacon Light IoT SIGNALOFLASH IOT LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 julio 2024 IDIADA PC24070308 V16IoT HEPOLUZ LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
30 julio 2024 IDIADA PC24070298 V16IoT THULOS LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
19 agosto 2024 IDIADA PC24080132 Beacon Light IoT SafeAlert S21 LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
21 agosto 2024 IDIADA PC24080149 CarGuard Light AutoCross SPEED SOUND S.A
12 septiembre 2024 LCOE 2024070742G1 IoT V4 HELP FLASH IoT + NETUN SOLUTIONS, S.L.
12 septiembre 2024 LCOE 2024070743G1 IoT V4 NETUN V16 NETUN SOLUTIONS, S.L.
13 septiembre 2024 LCOE 2024070677G1 DP-EL2024-C1 SOS ROAD, NK, STRONG, BLAM, Drive Alert Connected Distribuciones Escudero Fijo, S. L.
13 septiembre 2024 LCOE 2024070678G1 DP-EL2024-C3 SOS ROAD, NK, STRONG, BLAM Distribuciones Escudero Fijo, S. L.
23 octubre 2024 LCOE 2024100842G1 DP-EL2024-C2 SOS ROAD, NK, STRONG, BLAM Distribuciones Escudero Fijo, S. L.
23 octubre 2024 LCOE 2024100843G1 DP-EL2024-C4 SOS ROAD, NK, STRONG, BLAM , Carpetauto, S.L., Altaudia Distribuciones Escudero Fijo, S. L.
18 noviembre 2024 IDIADA PC24040232 Safety Light ISSE TRAFIC SAFETY S.L.
18 diciembre 2024 IDIADA PC24120149 V16IoT MKTO LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
13 enero 2025 LCOE 2024050503G1 Claim Light NB IoT SPEED SOUND SPEED SOUND, S.A.
21 enero 2025 IDIADA PC25010094 030101 PMK GRUPO PAMUKA GESTION, S.L
06 febrero 2025 IDIADA PC25020093 Beacon Light IoT SOSLIGHT LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
06 febrero 2025 IDIADA PC25020094 Beacon Light IoT ORFLECT LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
07 febrero 2025 IDIADA PC25020095 Beacon Light IoT GROOVY LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
07 febrero 2025 IDIADA PC25020096 Beacon Light IoT DON FELIZ LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
07 febrero 2025 IDIADA PC25020097 Beacon Light IoT XL Perform Tools LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
24 febrero 2025 IDIADA PC25020289 V16IoT KORPASS LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
24 febrero 2025 IDIADA PC25020291 V16IoT KSH Europe LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
26 febrero 2025 IDIADA PC25020309 Beacon Light IoT CH-009 Challux, FlashMate LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
26 febrero 2025 IDIADA PC25020310 Beacon Light IoT CH-010L Challux, FlashMate LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
28 febrero 2025 IDIADA PC25020293 MOD100 3e / baliza3e ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L.
03 marzo 2025 IDIADA PC25020294 MOD 2026 TXIQH DONGGUAN CHONG GUANG LIGHTING TECHNOLOGY CO. LTD.
03 marzo 2025 IDIADA PC25020339 MOD100 CAR-LITE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L.
03 marzo 2025 IDIADA PC25020292 MOD 2026 ONEXUS DONGGUAN CHONG GUANG LIGHTING TECHNOLOGY CO. LTD.
04 marzo 2025 IDIADA PC25020303 54735 JBM JBM CAMPLLONG S.L.
04 marzo 2025 IDIADA PC25020342 V16IoT NEYFIK LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
11 marzo 2025 IDIADA PC24100253 V16IoT SOGO LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
13 marzo 2025 IDIADA PC25030086 Beacon Light IoT CH-009 R-BLACK LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
13 marzo 2025 IDIADA PC25030087 Beacon Light IoT CH-009 NIKUS LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
13 marzo 2025 IDIADA PC25030089 Beacon Light IoT CH-009 ON WHEEL SOLUTIONS LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
13 marzo 2025 IDIADA PC25030090 Beacon Light IoT CH-009 CASALS LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
13 marzo 2025 IDIADA PC25030092 Beacon Light IoT CH-010L GEOBALIZA LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
13 marzo 2025 IDIADA PC25030095 Beacon Light IoT CH-010L ATIX LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
13 marzo 2025 IDIADA PC25030093 Beacon Light IoT CH-010L DON FELIZ LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
24 marzo 2025 IDIADA PC25030070 V16IoT MEGALED LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
24 marzo 2025 IDIADA PC25030091 Beacon Light IoT CH-009 TEKMEE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
31 marzo 2025 IDIADA PC25030100 Beacon Light IoT CH-009 THE BOUTIQUE FOR YOUR CAR LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
31 marzo 2025 IDIADA PC25030245 MOD100 Bip&Drive ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L.
31 marzo 2025 IDIADA PC25030099 Beacon Light IoT CH-009 POOL LINE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
07 abril 2025 LCOE 2025040365G1 V16 Conectada ONAlight, GL, SYLMAR y RSR RSR GLOBAL ILUMINACIÓN, S.L.
14 abril 2025 IDIADA PC25040153 V16IoT eBOX LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
14 abril 2025 IDIADA PC25030244 Beacon Light IoT CH-009 BROSSTALL LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
14 abril 2025 IDIADA PC25040181 Beacon Light IoT CH-009 GEOLUZ LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
14 abril 2025 IDIADA PC25040182 Beacon Light IoT CH-009 MIQUA LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
14 abril 2025 IDIADA PC25040183 Beacon Light IoT CH-009 LEDWORK LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
14 abril 2025 IDIADA PC25040184 Beacon Light IoT CH-010L RAYKONG LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
14 abril 2025 IDIADA PC25040049 V16IoT JP&PM LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
14 abril 2025 IDIADA PC25030098 EmergLight X EmergLight LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
14 abril 2025 IDIADA PC25040137 V16IoT 112GPS LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
14 abril 2025 IDIADA PC25040021 V16IoT EUROTRONIX LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
14 abril 2025 IDIADA PC25040138 V16IoT GEO VIAL LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
14 abril 2025 IDIADA PC25040152 V16IoT HE LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
17 abril 2025 IDIADA PC25040136 HRFLECT V16-2 HRFLECT PREMIER AUTO ACCESSORY SL
21 abril 2025 LCOE 2025020090G1 LED ONE Erum Vial Erum Vial, S.L.
21 abril 2025 LCOE 2025040362G1 IWOTTOLIGHT IoT2 iWottoLight WOTTOLINE, S.A.
21 abril 2025 LCOE 2025010037G1 FASE2 faselight WOTTOLINE, S.A.
22 abril 2025 IDIADA PC25040020 BAL/4 SOS FLASH INNOVA CELULAR S.L.
22 abril 2025 IDIADA PC25040022 G001 INSTAFLASH MOMENTUM SYSTEMS S.L.
22 abril 2025 LCOE 2025020066G1 TROPHY-V16 MOTOR CLUB TROPHY, TROPHY y PITON IDESA AUTO PARTS SLU
02 mayo 2025 IDIADA PC25040259 Beacon Light IoT CH-009 HE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
02 mayo 2025 IDIADA PC25040260 Beacon Light IoT CH-009 GEOBALIZA LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
02 mayo 2025 IDIADA PC25040261 Beacon Light IoT CH-009 EXTRASTAR LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
02 mayo 2025 IDIADA PC25040264 Beacon Light IoT CH-009 DriveXpert LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
26 mayo 2025 IDIADA PC25050215 V16IoT Castelao LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
26 mayo 2025 IDIADA PC25050214 V16IoT LUMINIC LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
27 mayo 2025 IDIADA PC25050071 54735 DATACOL JBM CAMPLLONG S.L.
09 junio 2025 IDIADA PC25060030 V16IoT ELECTRO DH LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
09 junio 2025 IDIADA PC25060101 V16IoT F-Bright LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
09 junio 2025 IDIADA PC25050113 OSRAM LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16 IoT LEDSL105-1 OSRAM, BMW, AUDI, PORSCHE, SKODA OSRAM GmbH
10 junio 2025 LCOE 2025060565G1 FlashLED SOS SEAT Turisport S.L.
10 junio 2025 LCOE 2025060562G1 FlashLED SOS CUPRA Turisport S.L.
10 junio 2025 LCOE 2025060563G1 FlashLED SOS GEOBALIZA Turisport S.L.
13 junio 2025 IDIADA PC25060151 V16IoT #trendygood LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
13 junio 2025 IDIADA PC25060138 HRFLECT V16-2 SAFETY FLASH PREMIER AUTO ACCESSORY SL
13 junio 2025 IDIADA PC25060139 PAA-V16-3 DriveLiT SAFE-IoT PREMIER AUTO ACCESSORY SL
13 junio 2025 IDIADA PC25060140 PAA-V16-3 GPSTAR PREMIER AUTO ACCESSORY SL
13 junio 2025 IDIADA PC25060141 HRFLECT-V16-3 PREMIER AUTO ACCESSORY SL
13 junio 2025 IDIADA PC25060034 Safety Light 2 ISSE Safety Light TRAFIC SAFETY S.L.
13 junio 2025 IDIADA PC25060035 Dunlop V16 Dunlop TRAFIC SAFETY S.L.
13 junio 2025 IDIADA PC25060036 Swiss Drive V16 Swiss Drive TRAFIC SAFETY S.L.
13 junio 2025 IDIADA PC25060037 V16eurolight ELTV16EUROLIGHT WHEN YOU NEED TO BE SAFE TRAFIC SAFETY S.L.
13 junio 2025 IDIADA PC25050253 Beacon Light IoT CH-012L SAFETY LIGHT PRO LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
13 junio 2025 IDIADA PC25060102 V16IoT/2 Ledel LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
18 junio 2025 IDIADA PC25040263 CL16 Queclink Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.
18 junio 2025 LCOE 2025060577G1 IWL192 IOT idesa auto parts, ide tronic, ide warning light, ide-warning, ide-safelight, ide-safety, MOTOR CLUB TROPHY, PITON, XS, RIDE+GO, RIDE+GO IDESA AUTO PARTS S.L.U.
18 junio 2025 IDIADA PC25060215 G001 RAYKONG MOMENTUM SYSTEMS S.L.
18 junio 2025 LCOE 2025060543G1 HD V16 IoT HERO DRIVER LED, Ryme Automotive TECNICA AUXILIAR DE AUTOMOCIÓN S. L.
30 junio 2025 IDIADA PC25050254 V16 Beacon Light IoT CH-019 Challux, FlashMate LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25050255 V16 Beacon Light IoT CH-020L Challux, FlashMate LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060195 V16 Beacon Light IoT CH-020L ATIX LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060196 V16 Beacon Light IoT CH-020L RAYKONG LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060197 V16 Beacon Light IoT CH-020L PRIXTON LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060201 V16 Beacon Light IoT CH-019 LIGHT MUP LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060202 V16 Beacon Light IoT CH-019 D'nir LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060203 V16 Beacon Light IoT CH-019 ORFLECT LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060205 V16 Beacon Light IoT CH-019 DON FELIZ LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060206 V16 Beacon Light IoT CH-019 XL Perform Tools LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060207 V16 Beacon Light IoT CH-019 ON WHEELS SOLUTIONS LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060208 V16 Beacon Light IoT CH-019 TEKMEE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060209 V16 Beacon Light IoT CH-019 HE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060212 V16 Beacon Light IoT CH-019 THE BOUTIQUE FOR YOUR CAR LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25030094 V16 Beacon Light IoT CH-019 IKREA LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25030096 V16 Beacon Light IoT CH-019 M.TK LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25030088 V16 Beacon Light IoT CH-019 WOOX LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060211 V16 Beacon Light IoT CH-019 POOL LINE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060210 V16 Beacon Light IoT CH-019 KIO LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060204 V16 Beacon Light IoT CH-019 GROOVY LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060200 V16 Beacon Light IoT CH-019 WE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060199 V16 Beacon Light IoT CH-019 Warnlight 3.0 GEO LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060198 V16 Beacon Light IoT CH-019 UIRAX LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060194 V16 Beacon Light IoT CH-020L DON FELIZ LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
30 junio 2025 IDIADA PC25060193 V16 Beacon Light IoT CH-020L GEOBALIZA LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
02 julio 2025 IDIADA PC25060257 54735 GD LIGHT JBM CAMPLLONG S.L.
08 julio 2025 IDIADA PC25070051 EUROPE ROADS - JL001 EUROPE ROADS IoT JINLONG OEM SOLUTIONS S.L.
08 julio 2025 IDIADA PC25060265 V16IoT/2 THULOS LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
08 julio 2025 IDIADA PC25070046 V16IoT SYTECH LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
08 julio 2025 IDIADA PC25070047 HRFLECT V16-2 GPSTAR PREMIER AUTO ACCESSORY SL
08 julio 2025 IDIADA PC25070052 V16 Beacon Light IoT CH-019 VIGILUZ LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
08 julio 2025 IDIADA PC25070079 V16 Beacon Light IoT CH-019 VIDA BOREAL LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
08 julio 2025 IDIADA PC25070080 V16 Beacon Light IoT CH-019 LED ONE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
08 julio 2025 IDIADA PC25070081 V16 Beacon Light IoT CH-019 FARGO TOOLS LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
08 julio 2025 IDIADA PC25070082 V16 Beacon Light IoT CH-020L BLU-CASTLE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
08 julio 2025 IDIADA PC25070085 V16 Beacon Light IoT CH-020L WE LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
08 julio 2025 IDIADA PC25070016 V16IoT/2 TIKUAK LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
09 julio 2025 IDIADA PC25070092 54735 CarGearJB JBM CAMPLLONG S.L
10 julio 2025 LCOE 2025050519G1 HELIOS V16 BLU-CASTLE Blu-Castle Iberia S. L.
18 julio 2025 IDIADA PC25070215 V16 Beacon Light IoT CH-019 MKTO LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
18 julio 2025 IDIADA PC25070250 PAA-V16-3 LIGHTHOUSE PREMIER AUTO ACCESSORY SL
23 julio 2025 LCOE 2025070638G1 Connected BALIZAUTO IoT NETUN SOLUTIONS, S. L.
24 julio 2025 IDIADA PC25030101 54735 GEOLUX JBM CAMPLLONG S.L.
24 julio 2025 IDIADA PC25070311 V16 Beacon Light IoT CH-020L VIDA BOREAL LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
24 julio 2025 IDIADA PC25070313 V16 Beacon Light IoT CH-019 SOS CARS LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
24 julio 2025 IDIADA PC25070314 V16 Beacon Light IoT CH-019 GEOLUZ LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
24 julio 2025 IDIADA PC25070315 V16 Beacon Light IoT CH-020L AXIS SEEK LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
25 julio 2025 IDIADA PC25070310 CL16T CAR-LITE Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.
25 julio 2025 IDIADA PC25070309 CL16G CAR-LITE Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.
28 julio 2025 IDIADA PC25070048 PAA-V16-2S HRFLECT PREMIER AUTO ACCESSORY SL
28 julio 2025 IDIADA PC25070050 PAA-V16-2S PROV16 PREMIER AUTO ACCESSORY SL
28 julio 2025 IDIADA PC25070049 PAA-V16-2S GPSTAR PREMIER AUTO ACCESSORY SL
28 julio 2025 IDIADA PC25070399 V16IoT/2 IUNIK LEDEL SOLUTIONS CO., LTD
29 julio 2025 IDIADA PC25070084 V16 Beacon Light IoT CH-015 Challux, FlashMate LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
29 julio 2025 IDIADA PC25070312 V16 Beacon Light IoT CH-015 MIQUA LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
29 julio 2025 IDIADA PC25060032 MOD100 3e / Baliza3e Energía Eléctrica Eficiente SL
29 julio 2025 IDIADA PC25070407 T-912 CAR-LITE OVERSUNENERGY, S.L.
05 agosto 2025 LCOE 2025080734G1 FASE3 faselight WOTTOLINE, S. A.
06 agosto 2025 LCOE 2025080736G1 TROPHY-V16 Continental IDESA AUTO PARTS S.L.U.
06 agosto 2025 LCOE 2025080735G1 TROPHY-V16 MG IDESA AUTO PARTS S.L.U.
06 agosto 2025 LCOE 2025070680G1 Connected VZero NETUN SOLUTIONS, S. L.
06 agosto 2025 LCOE 2025070657G1 SFL1000M/10 PHILIPS Distribuciones Escudero Fijo, S. L.
18 agosto 2025 IDIADA PC25060170 MOD-V16 Extrastar MOBY TEC COMMERCE, S.L.
22 agosto 2025 IDIADA PC25080175 Beacon Light IoT CH-009 PRITECH LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
22 agosto 2025 IDIADA PC25080176 V16 Beacon Light IoT CH-019 ECOMAX LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED
22 agosto 2025 IDIADA PC25080177 V16 Beacon Light IoT CH-019 WW LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED

Todos estos son los modelos disponibles que serán válidos a partir del 1 de enero en 2026 para todos los vehículos en las carreteras españolas. Este tipo de baliza permite que la seguridad de los conductores impere en momentos de necesidad y no tengan que salir del vehículo para señalizar que tienen un problema.

