Cuánto cuesta viajar con mascotas en tren, autobús o avión

Las mascotas pueden ser una excelente compañía para la vida cotidiana. Sin embargo, viajar con ellas conlleva una serie de dificultades. Por ello, deben ser tenidas en cuenta antes de planificar el viaje y seleccionar el trayecto. Previamente, hay que consultar las opciones con atención, pues las condiciones dependerán de la compañía y medio de transporte.

Viajar en tren con perros o gatos

En los trenes de Cercanías se admiten perros, gatos y aves sin límite de peso, siempre que vayan sujetos con correa y bozal. No necesitan billete, viajan gratis con el usuario. Solo se permite un animal de compañía por persona. En los trenes AVLO, como en los combinados de tren y bus, está prohibido el paso a cualquier animal, excepto perros guía y de asistencia.

En el caso de Media Distancia y Avant, se admiten pequeñas mascotas que no superen los 10 kg (perros, gatos, hurones y aves que no sean de corral). Deben viajar dentro de una jaula o transportín, cuyas medidas máximas serán de 60x35x35. Está permitido máximo un animal por persona. Este no ocupa ninguna plaza, pero debe tener un billete propio que supone un 25% del coste de la tarifa general.

Respecto a los trenes AVE y Larga Distancia, están permitidas las mascotas que pesen 10 kg o menos, viajen dentro de la jaula o transportín y no supere el máximo de un animal por persona. Aunque tampoco aquí ocupan plaza, es obligatorio el billete de mascota. Este viene incluido en el ticket Premium del usuario, mientras que en el Básico o Elige conlleva un suplemento de 10 euros.

Tan solo en algunos trenes AVE de la línea Madrid - Barcelona y Madrid - Málaga se permite viajar con mascotas de entre 10 y 40 kg, bajo previa firma de la declaración responsable. El animal ocupará el asiento contiguo sin transportín y siempre con el bozal puesto. Este servicio es exclusivo de los billetes Elige Estándar y supone un extra de 35 euros.

Cómo viajar con perro o gato en los autobuses Alsa

El animal viaja, según se establece en las condiciones, bajo la responsabilidad del propietario, que no podrá llevar más de una mascota. Esta deberá tener un peso inferior a 10 kg, incluyendo perros, gatos y aves que no sean de corral. Excepcionalmente y solo bajo previa autorización del técnico del servicio, se aceptarán otras mascotas no peligrosas. El animal irá en la bodega dentro de una jaula, transportín u otro elemento cerrado, rígido e impermeable. Tan solo los perros guía podrán viajar en el interior del autobús junto a su dueño. El coste del transporte será del 50% del precio del billete.

Cómo viajar con perro o gato en avión

La compañía de Ryanair no admite el transporte de animales, a excepción de los perros guía y de asistencia. Vueling, por su parte, permite perros, gatos, tortugas y aves que no sean de rapiña, siempre que vayan en un transportín homologado de 45x39x21 cm y en total no supere los 10 kg (8 en los vuelos operados por Iberia). El animal viaja a bordo y en ningún caso en la bodega del avión. En vuelos nacionales, su traslado tiene un coste de, mínimo, 50 euros. En los internaciones y Canarias, el precio parte de los 60 euros. En el caso de Volotea, se permiten a bordo perros y gatos en transportín de hasta 10 kilos. El billete del animal tiene un precio de 39 euros en la web y 60 en el mismo aeropuerto.