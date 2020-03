Toca quedarse en casa y el cine y las series son grandes aliados para superar las horas muertas de confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus. Con tanto tiempo libre delante de la tele, quizás sea buen momento para ponerse al día o revisar alguna de las sagas cinematográficas más famosas y exitosas de la historia, que aseguran además un buen puñado de horas de entretenimiento. Te proponemos varias opciones para que combatas el aburrimiento a base de maratones. Mantita, sofá y a disfrutar.

La Saga del Infinito

El Universo Cinematográfico de Marvel lleva ya más de una década regalándonos entretenimiento. Una obra magna que roto todos los récords de recaudación en el mundo entero y que se compone, en sus tres primeras fases –que conforman la llamada Saga del Infinito- de 23 películas y un total de 3.000 minutos de acción. Desde el estreno de Iron Man en 2008 hasta la reciente Spiderman: Far From Home Marvel Studios ha construido un sólido universo con personajes tan reconocibles como los citados Iron Man y Spiderman, Capitán América, Hulk, Thor, Viuda Negra, Black Panther, Doctor Strange, Ant Man o el Titán Loco Thanos, el gran antagonista en este gigantesco arco cinematográfico. El estreno de Disney+ este mismo martes a nuestro alcance la saga -casi- al completo.

Star Wars

También forma parte del catálogo del nuevo servidor de entretenimiento en streaming toda la saga Star Wars, salvo la conclusión de la última trilogía que fue estrenada en cines el pasado diciembre. El apartado cinematográfico de un mundo que también incluye series de televisión y animación incluye las nueve películas de la saga Skywalker (En orden cronológico, Episodio I La amenaza fantasma, Episodio II El ataque de los clones, Episodio III La venganza de los Sith, Episodio IV Una nueva esperanza, Episodio V El imperio contraataca, Episodio VI El retorno del Jedi, Episodio VII El despertar de la fuerza, Episodio VIII Los úlimos Jedi y Episodio IX El ascenso de Skywalker), además de los otros dos filmes surgidos de este universo, Rogue One: Una historia de Star Wars y Han Solo. También más que recomendable la serie original de Disney+ The mandalorian, para estar al día con todo lo relacionado con La Guerra de las galaxias.

Harry Potter

La saga cinematográfica basada en las novelas de J.K. Rowling fue todo un éxito desde su estreno en 2001 con Harry Potter y la piedra filosofal. A lo largo de casi diez años las aventuras del joven mago y sus amigos Ron y Hermione en su lucha frente a Voldemort llegaron a las pantallas en ocho entregas, la citada y Harry Potter y la cámara secreta (2002), Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004), Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), Harry Potter y la Orden del Fénix (2007), Harry Potter y el misterio del príncipe (2009) y Harry Potter y las reliquias de la Muerte, dividida en dos partes (2010 y 2011). El universo J.K.Rowling se expandió posteriormente con las precuelas Animales fantásticos y dónde encontrarlos y Animales fantásticos: Los crímenes de Grindewald.

X-Men

La saga de los mutantes de Marvel se ha mantenido, al menos hasta ahora, al margen del Universo Cinematográfico de la compañía. Fue, de hecho, una de las culpables del resurgir del cine de superhéroes con la exitosa X-Men en 2000, el inicio de una trilogía que completaron X-Men 2 y X-Men: La decisión final. A continuación llegaron las precuelas, con caras nuevas para encarnar a versiones más jóvenes de los personajes. Son X-Men: Primera generación, X-Men: Días del futuro pasado, X-Men: Apocalipsis y la reciente X-Men: Dark Phoenix. Completan la saga las películas del personaje protagonizado por Hugh Jackman, X-Men Origins: Lobezno, Lobezno inmortal y Logan. Y aunque no formen parte de este universo como tal, también puede considerarse parte de X-Men a Deadpool y su secuela.

Batman

No son pocas las apariciones, con diversos rostros, del hombre murciélago de DC Comics en la gran pantalla. La primera adaptación al cine fue en 1989 de la mano de Tim Burton y con Michael Keaton como Bruce Wayne, un papel que repitió en Batman Returns. Val Kilmer tomó el testigo en Batman Forever y George Clooney hizo lo propio en la olvidable Batman y Robin. Tras unos años en barbecho, Christopher Nolan recuperó al personaje de la mejor manera, con la épica saga del Caballero Oscuro que forman Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises con Christian Bale. El personaje apareció también, con Ben Affleck como cruzado de la capa, en Batman v Superman: Dawn of Justice y en Liga de la Justicia como líder del grupo de superhéroes de DC frente a Steppenwolf y sus parademonios. Batman volverá próximamente con Robert Pattinson como Wayne en The Batman, un nuevo reinicio de la saga.

The Fast Saga

Como no todo van a ser superhéroes... también podéis amenizar vuestras horas frente al televisor revisitando la serie de películas de acción protagonizada por Vin Diesel y con las carreras callejeras de coches como gran hilo conductor. La saga comenzó en 2001 con The Fast and the Furious y a continuación llegaron 2 Fast 2 Furious, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious, Fast Five, Fast & Furious 6, Furious 7, Fast 8 y la venidera F9, además del spinoff Hobbs & Shaw. Si te gustan los coches y la velocidad, esta es tu saga.

Saw

Los amantes del cine de terror tienen varias franquicias a su alcance para pasar las largas tardes de cuarentena. El muñeco diabólico, Pesadilla en Elm Street, La matanza de Texas, Halloween o Viernes 13 cuentan con varias secuelas y reinicios, pero pocas son más largas que la saga Saw, formada por ocho películas a cada cual más brutal y violenta. El macabro juego del asesino Jigsaw fue un éxito de taquilla y motivó un sinfín de secuelas, no todas ellas de gran calidad pero sí acordes a lo que exige la saga: sadismo y gore.

Alien

La saga Alien, iniciada en 1979 por Ridley Scott como Alien: El octavo pasajero, es un mito de la ciencia ficción y el terror, originando numerosas secuelas, además de comics, libros y videojuegos basados en la historia de la teniente Ripley y su lucha contra el incónico xenomorfo. En el cine a continuación llegaron Aliens: El regreso, Alien 3, Alien: resurrección, Alien vs Predator y Alien vs Predator: Requiem, además de las precuelas Prometheus y Alien: Covenant.

Saga J.R.R. Tolkien

La trilogía de El Señor de los Anillos, basada en las novelas de J.R.R. Tolkien, es todo un clásico del cine fantástico y de aventuras. La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del rey conforman una serie de películas que, en su versión extendida, suman casi 700 minutos. La saga se amplió posteriormente con la adaptación, en una nueva trilogía, de El Hobbit, la novela que precede a El Señor de los Anillos en el universo creado por el escritor británico. Un viaje inesperado, La desolación de Smaug y La batalla de los Cinco Ejércitos forman esta nueva trilogía basada en las aventuras de Bilbo Bolsón.

Bethooven

Entretener a los más pequeños de la casa también es una tarea vital en estos días de encierro obligatorio. Para ello os recomendamos la prolífica saga noventera protagonizada por el carismático perro San Bernardo. A la primera entrega, Beethoven, uno más en la familia (1992), le siguieron Beethoven 2: La familia crece, Beethoven 3: De excursión con la familia, Beethoven 4: Enredo en familia, Beethoven 5: El perro buscatesoros y Beethoven 6: La gran oportunidad. El personaje fue rescatado pocos años después en La aventura navideña de Beethoven y en Beethoven: La búsqueda del tesoro.

Torrente

Para los amantes del cine español queda la saga favorita de Dani Güiza, la protagonizada por Santiago Segura como el nefasto agente José Luis Torrente. Una franquicia que comenzó en 1998 con Torrente, el brazo tonto de la ley y que continuó con Torrente 2: Misión en Marbella, Torrente 3: El protector, Torrente 4: Lethal Crisis y la última hasta ahora, Torrente 5: Operación Eurovegas. Caras muy conocidas del mundo del espectáculo han participado en la que es la saga de películas más taquillera del cine español, con rostros tan conocidos como los de Tony Leblanc, Javier Cámara, Gabino Diego o José Mota como coprotagonistas y con cientos de cameos. Otra opción, dentro del género (o más o menos), sería acudir a la fuente de inspiración de Torrente, la franquicia Bond que componen nada más y nada menos que 24 películas. Entretenimiento de sobra para pasar los días de cuarentena.