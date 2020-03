Encaramos ya la segunda semana de confinamiento a causa de la crisis sanitaria del coronavirus y para muchos los días comienzan a ser peligrosamente iguales. El entretenimiento digital, léase las plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon Prime o Movistar, se ha convertido en uno de los grandes aliados, si no el mayor, de los ciudadanos durante esta cuarentena obligatoria para mantenerse a salvo del bicho.

Este martes llega un nuevo aliciente para los que tengan ya muy visto el amplio catálogo de todas estas plataformas. Desembarca en España Disney+, el gigante que viene a cambiarlo todo en el mundo del streaming de contenidos. La compañía del ratón Mickey llega a nuestro país con un catálogo casi infinito, en el que tienen cabida los grandes clásicos y los éxitos recientes de Disney, Pixar, las películas y series de superhéroes de Marvel y todo el universo Star Wars, además de los documentales de National Geographic y contenidos de 21th Century Fox como Los Simpson. Más de mil películas, series y contenidos originales a los que se irán añadiendo series como The Mandalorian o las marvelitas Falcon & The Winter Soldier, WandaVision, Loki o Marvel’s What if….

Disney + llega a España con una oferta de suscripción anual de 59,99 euros hasta este 23 de marzo y de 69,99 a partir del día de lanzamiento. Permite la conexión simultánea de cuatro dispositivos y descargas en un total de diez. Los usuarios de Movistar Fusión también podrán disfrutar durante un año de estos contenidos sin coste adicional, tras el acuerdo alcanzado entre ambas compañías.

Los grandes atractivos de Disney+, más allá de su amplio catálogo, son sus productos originales. Películas y series que irán llegando a la plataforma paulatinamente como la citada The Mandalorian, basada en el universo Star Wars, la película de acción real de La Dama y el Vagabundo, la serie El mundo según Jeff Goldblum o el Proyecto Héroes de Marvel, entre otras muchas. Habrá que esperar hasta mañana para saber en qué dispositivos podrá reproducirse la aplicación de Disney+, aunque se cuenta con ella en dispositivos móviles, consolas y Smart TV. Ya queda menos.