Así es el calendario fiscal en Cádiz este 2026: cuándo se paga el IBI, el impuesto de circulación y otras tasas

El calendario fiscal de Cádiz para 2026 ya está definido. El Ayuntamiento ha publicado las fechas en las que deberán abonarse los principales tributos municipales, una información clave para los contribuyentes, ya que permite organizar los pagos con antelación y evitar recargos innecesarios.

Los impuestos y tasas se distribuyen a lo largo del año, con algunos pagos concentrados en primavera y otros en los últimos meses. No todos los tributos tienen el mismo importe ni afectan al mismo perfil de contribuyente.

Impuesto de circulación: primer pago del año

El primer pago del año corresponde al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, conocido como impuesto de circulación. El plazo voluntario estará abierto del 15 de febrero al 15 de abril.

Este impuesto es obligatorio para todos los propietarios de vehículos que figuren de alta en el municipio. El importe varía según el tipo de vehículo y su potencia fiscal, por lo que no se paga lo mismo por un turismo que por una motocicleta o un camión. Las cuantías están reguladas por la ordenanza municipal.

Quioscos fijos: pagos en marzo y septiembre

La tasa por quioscos fijos se divide en dos períodos a lo largo del año.

El primer semestre se abona en marzo, mientras que el segundo semestre se paga en septiembre.

En este caso, la cantidad a pagar depende de factores como la superficie ocupada, la ubicación del quiosco y el tipo de actividad que se desarrolla, por lo que el importe puede variar de un establecimiento a otro.

El IBI se paga en dos mitades

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) mantiene en 2026 el sistema de pago fraccionado.

El primer plazo , correspondiente a la mitad del recibo , se podrá abonar entre el 15 de abril y el 15 de junio .

, correspondiente a , se podrá abonar entre el . El segundo plazo, por el resto de la cuota, queda fijado del 1 de octubre al 30 de noviembre.

El importe del IBI depende del valor catastral del inmueble, que se calcula en función de aspectos como la localización, la superficie, el uso del bien y otras características técnicas.

Otoño: actividades económicas y tasas municipales

Entre octubre y noviembre se concentran varios pagos importantes. En ese período se abona el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que solo afecta a empresas y profesionales que superan el volumen de facturación establecido por ley.

Además, se cobran distintas tasas municipales, como la tasa por entrada de vehículos (vados) y la tasa por ocupación de la vía pública con toldos y marquesinas. En estos casos, el importe depende de elementos como los metros ocupados, la longitud del vado o la ubicación del negocio.

Plazos para liquidaciones fuera del calendario

El Ayuntamiento recuerda que el resto de liquidaciones tributarias se rigen por la Ley General Tributaria. Las notificaciones recibidas entre los días 1 y 15 de cada mes podrán abonarse hasta el día 20 del mes siguiente. Si la notificación llega entre el día 16 y final de mes, el plazo se amplía hasta el día 5 del segundo mes posterior.

Este calendario es conveniente tenerlo presente para evitar olvidos y sorpresas a lo largo de 2026.