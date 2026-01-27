Hacienda afirma que no cobra impuestos por vivir en una segunda residencia de los padres

En los últimos días se han publicado noticias acerca de que Hacienda puede cobrar impuestos a quienes viven gratis en casa de sus padres. Un mensaje que ha generado preocupación, especialmente entre jóvenes que no pueden emanciparse por el alto precio de la vivienda y del alquiler. Sin embargo, no es cierto. La Agencia Tributaria lo ha desmentido de forma tajante.

Según ha confirmado el Ministerio de Hacienda a VerificaRTVE, no existe ningún impuesto por el hecho de vivir en la vivienda de los padres, ni se ha producido ningún cambio normativo que vaya en esa dirección. La convivencia familiar, incluso cuando el hijo es mayor de edad, no supone un riesgo fiscal ni genera una obligación tributaria automática.

Desde Hacienda insisten en que nunca se ha penalizado fiscalmente que un hijo viva con sus padres, ya sea por motivos económicos, personales o laborales. Tampoco se considera, por norma general, que esta situación implique una donación encubierta o un beneficio económico sujeto a impuestos.

El presidente del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) respalda esta versión y aclara que la Agencia Tributaria no realiza comprobaciones habituales por este motivo. En la práctica, vivir en casa de los padres no es algo que Hacienda vigile ni persiga.

¿Por qué surge la confusión?

Esta se debe a la interpretación errónea de determinadas normas fiscales que se aplican en casos muy concretos. En la legislación fiscal existen figuras como la imputación de rentas inmobiliarias, que afectan a viviendas que no son la residencia habitual y que están vacías o cedidas sin alquiler.

Estas normas no están pensadas para gravar a hijos que viven con sus padres, sino para evitar que ciertos inmuebles queden fuera del sistema tributario cuando podrían generar ingresos. RTVE subraya que no hay ninguna instrucción nueva de Hacienda ni ninguna campaña de control enfocada a este tipo de convivencia.

Qué dice realmente la ley

La normativa del IRPF no contempla un impuesto por vivir con los padres. Tampoco obliga a tributar por ello como si se tratara de un alquiler ficticio. Solo en casos muy específicos, como la cesión de una segunda vivienda en determinadas condiciones, que si podría analizarse la situación desde el punto de vista fiscal, pero no es lo habitual ni se aplica de forma automática.

Además, desde Hacienda recuerdan que no ha habido cambios recientes en el Impuesto de Sucesiones o Donaciones que afecten a la convivencia familiar. La ley sigue siendo la misma y no introduce ninguna novedad que justifique los titulares alarmistas.

La realidad es que vivir en casa de los padres no tiene consecuencias fiscales para los hijos ni para las familias, tal y como confirma el Ministerio de Hacienda. Aunque se tenga una segunda vivienda, se debe pagar un impuesto del 2% del valor catastral de la misma, pero nada tiene que con quehaya un miembro de la familia viviendo en ese inmueble.

Está descartado que Hacienda pueda considerar "una donanción encubierta" a que un hijo viva en alguna de las casas de sus padres, además hay que tener en cuenta que eso es competencia de los organismos autonómicos.