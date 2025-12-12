Una promoción de viviendas de obra nueva en el centro de Cádiz baja sus precios un 9%

Uno de los grandes problemas que tiene Cádiz, y también el resto del país, es el precio de la vivienda. Siempre al alza y sin que parezca que vaya a tocar techo, comprar un piso cada vez es más prohibitivo para la mayoría de los mortales. Y si se opta por una vivienda de obra nueva, el reto es casi imposible.

Por ello, en los tiempos actuales, resulta llamativo que una promoción de obra nueva recién terminada haya decidido bajar su precio para poder encontrar compradores. La inmobiliaria Aliseda ha decidido bajar los precios un 9% de un inmueble cuyos trabajo ya se han finiquitado en la calle Rafael de la Viesca, en la esquina con Manuel Rancés.

Esta finca cuenta con un total de 13 viviendas, de las que cinco son de un dormitorio y ocho son de dos dormitorios, distribuyéndose entre sus cuatro plantas y el ático.

De las 13 viviendas a la venta, 12 se encuentran actualmente disponibles en el portal inmobiliario Idealista. Así, casi todas las que se pueden adquirir cuentan con el mismo descuento del 9%.

Por ejemplo, un piso de un dormitorio en un bajo con 54 metros cuadrados construidos que tenía un precio de 177.100 euros pasa a valer ahora 161.700 euros. En el otro extremo, una vivienda de dos habitaciones y 100 metros cuadrados construidos ha pasado de 430.100 euros a 392.700 euros.

La única de las viviendas que mantiene su precio inicial es el ático, de un dormitorio y una superficie construida de 80 metros cuadrados. Su precio es de 427.225 euros.

Actualmente, este inmueble se encuentra en fase de entrega de llaves, por lo que los que decidan hacerse con una de las viviendas ya pueden prácticamente entrar a vivir en ellas.