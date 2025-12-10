Una promotora sevillana construirá 15 viviendas en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz

Un cartel anuncia la venta de viviendas en el número 17 de la plaza de San Juan de Dios.

El atractivo que tiene la ciudad de Cádiz es indudable. Esto es algo que se puede corroborar con la gran cantidad de pequeñas promociones de viviendas que se están construyendo en las últimas fechas, basándose especialmente en la rehabilitación de fincas antiguas en el casco antiguo de la ciudad.

Una de las últimas novedades del mercado inmobiliario en la ciudad es una llamativa promoción de viviendas que ya se está construyendo en un enclave tan exclusivo como es la plaza de San Juan de Dios. En ella, la promotora sevillana Agata Homes va a edificar 15 viviendas de uno y dos dormitorios en el número 17, situado en la esquina de la calle Lázaro Dou, con vistas tanto hacia el Ayuntamiento como al Muelle Ciudad.

Una de las curiosidades de esta finca es que en su bajo comercial ha albergado durante 33 años el célebre restaurante chino Buda Feliz, que tuvo que cerrar sus puertas el pasado mes de marzo al efectuarse la compra de este inmueble y no conseguir un acuerdo con la nueva propiedad para seguir con su actividad hostelera.

Según figura en su página web, se construirán 15 viviendas distribuidas entre sus cuatro plantas de altura con uno y dos dormitorios. Las superficies útiles de los pisos de un dormitorio oscilan entre los 32,33 metros cuadrados y los 57,14 metros cuadrados, mientras que los de dos dormitorios van desde los 50,88 metros cuadrados y los 78,88 metros cuadrados.

Los precios son prácticamente prohibitivos, ya que los pisos más baratos de un dormitorio tienen un precio de 275.000 euros, mientras que el más caro es un ático de dos dormitorios con un valor de 725.000 euros. El resto de pisos de dos dormitorios tienen una horquilla de entre 455.000 euros y 610.000 euros.

Entre las características de esta promoción, además del respeto al diseño arquitectónico del edificio, con un patio de luces central y galerías acristaladas para la distribución de las viviendas, destaca que las viviendas de la cuarta planta contarán con terrazas privativas en la azotea en las que poder disfrutar del buen clima de Cádiz y las bellas vistas a todo el casco antiguo de Cádiz.

El objetivo de Agata Homes es realizar la entrega de las 15 viviendas en marzo de 2027.

Otra promoción en la calle Cristo de la Misericordia

La recreación de la fachada del número 6 de la calle Cristo de la Misericordia de Cádiz. / Idealista

Esta promotora sevillana está trabajando en paralelo en la rehabilitación de otro edificio en el barrio de La Viña. Más concretamente, en el número 6 de la calle Cristo de la Misericordia, en la esquina con la calle Virgen de la Palma. Este inmueble contará con nueve viviendas de uno y dos dormitorios, superficies útiles van desde los 35,48 metros cuadrados hasta los 71,53, siendo los precios entre 236.000 euros y los 497.000 euros. La entrega de los pisos se realizará en octubre de 2026.