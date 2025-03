Cierra el restaurante chino Buda Feliz de la plaza de San Juan de Dios de Cádiz

Cádiz se queda sin uno de sus restaurantes más queridos y uno de los referentes en comida china de la ciudad. Tras 33 años cierra sus puertas el restaurante chino Buda Feliz, que se encuentra situado en la plaza de San Juan de Dios. Este establecimiento era uno de los más longevos de este tipo de cocina en la capital y reunía cada día a decenas de gaditanos deseosos de probar su oferta culinaria.

Este próximo domingo, 16 de marzo, será el último día que ofrecerá sus rollitos de primavera, arroz tres delicias, pollo con almendras o sus tallarines con gambas, ya que será la jornada en que diga adiós definitivamente. Así lo anuncia un cartel colgado en su puerta en el que anuncian lo siguiente: "¡Última semana de apertura! Después de 33 años nos despedimos con gratitud. Queremos daros las gracias por todos estos años de cariño junto a nosotros, ha sido todo un placer teneros cerca. Ven a disfrutar de nuestros platos una última vez. Nuestro último día es este domingo, así que... ¡os esperamos!"

Según fuentes de Buda Feliz, la venta del edificio donde se ubica el restaurante es la causa de este cierre, al no haber llegado a un acuerdo con los nuevos propietarios, aunque su voluntad era la de seguir en la misma ubicación e intentaron negociar la compra del local. Este inmueble se va a dedicar a apartamentos turísticos y viviendas por parte de una empresa sevillana. No obstante, los dueños del restaurante están buscando un nuevo local en el caso histórico para seguir con el negocio, aunque confiesan que es complicado porque necesitan que sea grande, en torno a los 280 metros cuadrados y, de momento, no lo han encontrado.

Este restaurante chino es el único que quedaba de este estilo en el casco antiguo de la ciudad y cuenta con una clientela fija que llena sus mesas cada día, sobre todo los fines de semana y festivos. Con una terraza en la misma plaza y servicio a domicilio, es uno de los establecimientos de comida china más activos de la ciudad, por lo que supondrá una gran pérdida para sus clientes después de más de 30 años.