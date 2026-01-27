La borrasca Joseph y las lluvias de los últimos días obligan al cierre de carreteras en Cádiz: vías afectadas y retenciones

La borrasca Joseph está dejando estragos tanto en Cádiz capital como en el resto de la provincia y algunas de las más visibles son los cortes en las carreteras que se afectadas. La Dirección General de Tráfico mantiene varias carreteras completamente cortadas tanto por inundaciones como por obstáculos fijos en la calzada, una situación que se ha prolongado durante el día de hoy y que afecta especialmente a zonas del interior.

Actualmente hay varias incidencias activas con varios cortes de circulación en diferentes carreteras de la provincia gaditana. En Cádiz la jornada de hoy está marcada por el temporal, tanto es así que está activo el aviso naranja porque hay una previsión de hasta 100 l/m2 en doce horas. Además, el viento y el oleaje obligarán a decretar alerta amarilla en todo el litoral andaluz, con aviso naranja por fenómenos costeros en Cádiz.

Carreteras cortadas en la provincia de Cádiz

Corte total por lluvia

Un socavón enorme ha sido el causante de que la carretera de Rota tenga que ser cortada de manera completa.

A-2075 (Rota)

Tramo afectado: kilómetro 2,4

kilómetro 2,4 Sentido: ambos sentidos

ambos sentidos Causa: lluvia por meteorología adversa

lluvia por meteorología adversa Estado: carretera cortada completamente

Desde: 26 de enero a las 20:49 horas

Corte total por inundación

Son dos las carreteras gaditanas que debido a las inundaciones han tenido que suspender la circulación.

CA-5101 (Arcos de la Frontera – Jerez de la Frontera)

Tramo afectado: del kilómetro 2 al 12

del kilómetro 2 al 12 Sentido: ambos sentidos

ambos sentidos Causa: inundación

inundación Estado: carretera cortada completamente

Desde: 26 de enero a las 09:12 horas

26 de enero a las 09:12 horas Nivel de servicio: negro

CA-6105 (Arcos de la Frontera – Villamartín)

Tramo afectado: del kilómetro 0 al 15

del kilómetro 0 al 15 Sentido: ambos sentidos

ambos sentidos Causa: inundación

inundación Estado: carretera cortada completamente

Desde: 23 de enero a las 11:17 horas

23 de enero a las 11:17 horas Nivel de servicio: negro

Corte total por desprendimientos

Dos carreteras de la Sierra de Cádiz han sufrido desprendimientos y eso ha provocado el corte total de la circulación.

A-372 (Benamahoma – Grazalema)

Tramo afectado: del kilómetro 35 al 46

del kilómetro 35 al 46 Sentido: ambos sentidos

ambos sentidos Causa: desprendimientos en la calzada

desprendimientos en la calzada Estado: carretera cortada completamente

Desde: 26 de enero a las 17:48 horas

26 de enero a las 17:48 horas Nivel de servicio: negro

CA-9118 (Setenil de las Bodegas)

Tramo afectado: del kilómetro 0 al 1,3

del kilómetro 0 al 1,3 Sentido: ambos sentidos

ambos sentidos Causa: desprendimientos / obstáculo fijo

desprendimientos / obstáculo fijo Estado: carretera cortada completamente

Desde: 23 de enero a las 09:07 horas

23 de enero a las 09:07 horas Nivel de servicio: negro

Incidencias: restricciones o circulacion condicionada

Estas carreteras no están cerradas, aunque presentan restricciones o circulación condicionada:

CA-35 (Puerto Real – Río San Pedro)

Vehículo detenido en el kilómetro 5,3 , en un puente

, en un puente Estrechamiento del carril derecho

Sentido Cádiz

CA-33 (Cádiz)

Vehículo detenido en el kilómetro 2,8

Sentido creciente

N-4a (San Fernando)

Vehículo detenido en el kilómetro 4,1

Sentido decreciente

A-381 (Alcalá de los Gazules)

Obstáculo fijo en el kilómetro 52,6

Tráfico afectado en sentido creciente

N-350 (Algeciras)

Carril único con doble sentido en el kilómetro 0,2 por desprendimientos.

Tiempo en Cádiz para hoy

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, la zona de Grazalema, en Cádiz, permanecerá bajo aviso naranja desde las 09:00 hasta las 21:00 horas, con una precipitación acumulada prevista de 80 l/m2 en doce horas, que podría superar localmente los 100 l/m2 en el municipio. Asimismo, entre las 06:00 y las 18:00 horas estará vigente el aviso amarillo por lluvias de hasta 20 l/m2 en una hora en esta comarca.

Además, en las comarcas gaditanas de la campiña, el litoral y el Estrecho, desde las 06:00 hasta las 18:00 horas, estará activo el aviso amarillo por lluvias, que podrán alcanzar hasta 20 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en doce horas. De igual modo, en estas zonas se esperan fuertes vientos que mantendrán el aviso amarillo en el mismo tramo horario, con rachas máximas de componente oeste de hasta 90 km/h en el Estrecho y de hasta 80 km/h en el resto de áreas.

Los fenómenos costeros también afectarán al Estrecho, donde el aviso amarillo estará vigente hasta las 09:00 horas, momento en el que ascenderá a nivel naranja hasta las 13:00 horas, cuando volverá a rebajarse a amarillo hasta el final de la jornada. En esta zona se esperan, especialmente en el sector occidental, vientos del oeste o suroeste de entre 62 y 74 km/h (fuerza 8), con rachas puntuales de 75 a 88 km/h (fuerza 9). Asimismo, en el litoral permanecerá activo el aviso desde la medianoche del lunes hasta el término de la jornada del martes, por viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del oeste o suroeste de cuatro a cinco metros.