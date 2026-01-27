La borrasca Joseph y las lluvias de los últimos días obligan al cierre de carreteras en Cádiz: vías afectadas y retenciones
Son varias las carreteras que permanecen cortadas en toda la provincia de Cádiz debido a los efectos de la borrasca
Lluvias en la Sierra: Cierre por riesgo de derrumbe en la carretera de Benamahoma
La borrasca Joseph está dejando estragos tanto en Cádiz capital como en el resto de la provincia y algunas de las más visibles son los cortes en las carreteras que se afectadas. La Dirección General de Tráfico mantiene varias carreteras completamente cortadas tanto por inundaciones como por obstáculos fijos en la calzada, una situación que se ha prolongado durante el día de hoy y que afecta especialmente a zonas del interior.
Actualmente hay varias incidencias activas con varios cortes de circulación en diferentes carreteras de la provincia gaditana. En Cádiz la jornada de hoy está marcada por el temporal, tanto es así que está activo el aviso naranja porque hay una previsión de hasta 100 l/m2 en doce horas. Además, el viento y el oleaje obligarán a decretar alerta amarilla en todo el litoral andaluz, con aviso naranja por fenómenos costeros en Cádiz.
Carreteras cortadas en la provincia de Cádiz
Corte total por lluvia
Un socavón enorme ha sido el causante de que la carretera de Rota tenga que ser cortada de manera completa.
A-2075 (Rota)
- Tramo afectado: kilómetro 2,4
- Sentido: ambos sentidos
- Causa: lluvia por meteorología adversa
- Estado: carretera cortada completamente
- Desde: 26 de enero a las 20:49 horas
Corte total por inundación
Son dos las carreteras gaditanas que debido a las inundaciones han tenido que suspender la circulación.
CA-5101 (Arcos de la Frontera – Jerez de la Frontera)
- Tramo afectado: del kilómetro 2 al 12
- Sentido: ambos sentidos
- Causa: inundación
- Estado: carretera cortada completamente
- Desde: 26 de enero a las 09:12 horas
- Nivel de servicio: negro
CA-6105 (Arcos de la Frontera – Villamartín)
- Tramo afectado: del kilómetro 0 al 15
- Sentido: ambos sentidos
- Causa: inundación
- Estado: carretera cortada completamente
- Desde: 23 de enero a las 11:17 horas
- Nivel de servicio: negro
Corte total por desprendimientos
Dos carreteras de la Sierra de Cádiz han sufrido desprendimientos y eso ha provocado el corte total de la circulación.
A-372 (Benamahoma – Grazalema)
- Tramo afectado: del kilómetro 35 al 46
- Sentido: ambos sentidos
- Causa: desprendimientos en la calzada
- Estado: carretera cortada completamente
- Desde: 26 de enero a las 17:48 horas
- Nivel de servicio: negro
CA-9118 (Setenil de las Bodegas)
- Tramo afectado: del kilómetro 0 al 1,3
- Sentido: ambos sentidos
- Causa: desprendimientos / obstáculo fijo
- Estado: carretera cortada completamente
- Desde: 23 de enero a las 09:07 horas
- Nivel de servicio: negro
Incidencias: restricciones o circulacion condicionada
Estas carreteras no están cerradas, aunque presentan restricciones o circulación condicionada:
CA-35 (Puerto Real – Río San Pedro)
- Vehículo detenido en el kilómetro 5,3, en un puente
- Estrechamiento del carril derecho
- Sentido Cádiz
CA-33 (Cádiz)
- Vehículo detenido en el kilómetro 2,8
- Sentido creciente
N-4a (San Fernando)
- Vehículo detenido en el kilómetro 4,1
- Sentido decreciente
A-381 (Alcalá de los Gazules)
- Obstáculo fijo en el kilómetro 52,6
- Tráfico afectado en sentido creciente
N-350 (Algeciras)
- Carril único con doble sentido en el kilómetro 0,2 por desprendimientos.
Tiempo en Cádiz para hoy
Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, la zona de Grazalema, en Cádiz, permanecerá bajo aviso naranja desde las 09:00 hasta las 21:00 horas, con una precipitación acumulada prevista de 80 l/m2 en doce horas, que podría superar localmente los 100 l/m2 en el municipio. Asimismo, entre las 06:00 y las 18:00 horas estará vigente el aviso amarillo por lluvias de hasta 20 l/m2 en una hora en esta comarca.
Además, en las comarcas gaditanas de la campiña, el litoral y el Estrecho, desde las 06:00 hasta las 18:00 horas, estará activo el aviso amarillo por lluvias, que podrán alcanzar hasta 20 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en doce horas. De igual modo, en estas zonas se esperan fuertes vientos que mantendrán el aviso amarillo en el mismo tramo horario, con rachas máximas de componente oeste de hasta 90 km/h en el Estrecho y de hasta 80 km/h en el resto de áreas.
Los fenómenos costeros también afectarán al Estrecho, donde el aviso amarillo estará vigente hasta las 09:00 horas, momento en el que ascenderá a nivel naranja hasta las 13:00 horas, cuando volverá a rebajarse a amarillo hasta el final de la jornada. En esta zona se esperan, especialmente en el sector occidental, vientos del oeste o suroeste de entre 62 y 74 km/h (fuerza 8), con rachas puntuales de 75 a 88 km/h (fuerza 9). Asimismo, en el litoral permanecerá activo el aviso desde la medianoche del lunes hasta el término de la jornada del martes, por viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del oeste o suroeste de cuatro a cinco metros.
