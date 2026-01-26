La Junta actuará de urgencia tras el hundimiento de la A-2075 que afecta a los accesos a Rota

El hundimiento y posterior cierre de la carretera A-2075 ha provocado importantes alteraciones en los accesos por carretera a Rota, lo que ha llevado a las autoridades a emitir un aviso urgente a la ciudadanía con recomendaciones de movilidad y seguridad. Además, este lunes, la Junta de Andalucía ha confirmado que actuará de emergencia para reparar estos daños ocasionados por la borrasca Ingrid en la carretera autonómica. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha coordinado con el Ayuntamiento de Rota y la Guardia Civil los desvíos de tráfico alternativos tras el corte de la vía, motivado por razones de seguridad.

Los técnicos de la administración autonómica detectaron el pasado viernes los daños en una obra de fábrica existente bajo la calzada, que comprometía la estabilidad de la carretera. Ante esta situación, se procedió de inmediato al cierre preventivo de la A-2075 y a informar al Ayuntamiento de Rota, a la Guardia Civil y a los responsables de la Base Naval, debido a las posibles afecciones sobre las comunicaciones de la población.

Actualmente, la única vía recomendada para entrar y salir de Rota es la A-2076 por Punta Candor, mientras que la A-2075 permanecerá cortada al tráfico hasta la rotonda Villa de Rota. También se encuentra cerrado el puente de acceso a la localidad ubicado en la A-491, lo que limita todavía más las alternativas de circulación. Por su parte, el Camino de Santa Teresa queda reservado únicamente para usuarios autorizados, y se desaconseja expresamente transitar por caminos rurales, dada la inestabilidad de algunas zonas. Además, en la rotonda de Los Cabales se ha cortado la circulación de acceso a este camino.

La Junta ha anunciado que se llevará a cabo una obra de emergencia para reconstruir el tramo afectado, con un presupuesto estimado de 350.000 euros. Las obras comenzarán una vez remitan las lluvias y se den condiciones meteorológicas seguras, aunque esta semana ya se desplazará maquinaria al lugar para los primeros movimientos de materiales y la evacuación de agua acumulada. Además, se gestionan los suministros necesarios para la sustitución de la obra de drenaje dañada.

Mientras duren los trabajos, la carretera A-2075 permanecerá cerrada, salvo para permitir el acceso de los servicios funerarios al cementerio. También se ha habilitado, en coordinación con la Base Naval de Rota, un corredor interior para uso exclusivo de los servicios de emergencia.

Las autoridades municipales y autonómicas han instado a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios, a utilizar únicamente la A-2076 y a respetar la señalización provisional. Todos los organismos implicados, incluidos Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y técnicos de la Consejería de Fomento, continúan trabajando para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad en las comunicaciones lo antes posible.