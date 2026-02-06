Los bares y hoteles de Zahara de la Sierra abren sus puertas para ofrecer comida gratis y alojamiento a las personas desalojadas por la borrasca Leonardo

Oleada de solidaridad en los pueblos de la Sierra de Cádiz ante lo que está sucediendo en Grazalema, Ubrique y otras zonas afectadas por la lluvia. Los pueblos de los alrededores, como Zahara de la Sierra, más que como vecinos se han comportado como hermanos para recibir a todas aquellas personas que han sido desalojadas de sus casas tras las inundaciones.

El alcalde Zahara de la Sierra, Santiago Galván, ha expresado en redes sociales su agradecimiento por la solidaridad y la respuesta que ha tenido este pueblo gaditano. “Gracias por dejar vuestras casas para acoger a numerosos vecinos y vecinas del pueblo hermano de Grazalema (aproximadamente 150 se alojan en Zahara)”.

Además, ha aprovechado para agradecer también a Tugasa y a la Tasquita de Zahara “por hacer comida para todas las personas, al Hotel Los Tadeos por acoger a muchos de ellos también, a los voluntarios y voluntarias (hasta pelando patatas) y a todas las personas que nos han ayudado esta tarde/noche a recibir, acomodar y acoger con los brazos abiertos a esas familias, hermanos, primos o padres de muchos zahareños, en definitiva, amigos de corazón”.

Días atrás también ha habido muestras de solidaridad en Zahara de la Sierra, “como el Bar Los Naranjos que abrió por la noche para dar de comer gratis a las personas de Grazalema alojadas en Zahara”, indicó el alcalde de la localidad en sus redes. Además, ha trasladado que numerosos vecinos han puesto a disposición sus casas de alquiler turístico para alojar al pueblo de Grazalema. También, muchas personas de forma voluntaria acudieron al ayuntamiento con sus coches y su tiempo para ponerlos a disposición y ayudar.