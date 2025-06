La amenaza de un bar a sus camareros: "Por cada reseña que falte, se restará 10 euros de las propinas"

La agresiva campaña de un bar con sus empleados para que insistan a los clientes en que dejen reseñas genera polémica en redes. El perfil de X @soycamarero, sin mencionar nombre ni más detalles del negocio, ha compartido una captura de pantalla donde se muestra un mensaje interno de un responsable a sus trabajadores. En él, puede leerse cómo se amenaza a los trabajadores a cobrar menos dinero de las propinas por no llegar a objetivos diarios de reseña. La medida ha desatado la polémica en redes.

La imagen compartida muestra un chat interno donde no se ven los mensajes anteriores. Pese a este detalle, se intuye que el empresario o dirigente del bar retoma una conversación ya hablada en numerosas ocasiones. De esta manera, va al grano tal como da los buenos días. "Con respecto a esto, hemos comprobado que no se está haciendo como debería. Vamos, prácticamente no he visto a nadie hacerlo", asegura. Acto seguido, argumenta que si se implementara la orden dada (que no se muestra en la captura) se subirían las reseñas, se subiría la valoración, habría más clientes y más ventas. Y avisa: "Si ahora no conseguimos las ventas, a partir de noviembre entraremos en graves problemas para mantener todos los puestos".

Tras esa introducción, procede a describir a la polémica medida que acaba en amenaza: "A partir de ahora exigiremos un mínimo de 2 reseñas diarias, 60 al mes. Tampoco creo que sea mucho pedir cuando tenemos de media 200 clientes diarios". A continuación de esto, advierten la consecuencia de no conseguir esto: "A final de mes si no llegamos, por cada reseña que falte, se restará 10 euros de las propinas". Asimismo, recuerda que el sistema de propinas es un extra que están consiguiendo, pese a que ellos no quisieron en un primer momento. "Por favor, hagamos un poco más de esfuerzo que es simplemente dejar una tarjeta en la mesa", concluye.

La respuesta de los usuarios en redes: "Que usen las propinas como elemento de control ya lo dice todo"

La estrategia de conseguir el máximo número de reseñas, incitando siempre a que sean positivas, es cada vez más habitual en negocios de hostelería. Al terminar la comida, el camarero solicita a los comensales un comentario favorable, con mención especial a sus servicios. En algunos casos, incluso se admite que poner una opinión a su nombre es determinante para su futuro.

En respuesta a esta polémica medida, muchos usuarios en redes han expresado su enfado y sus experiencias. "A mí me pasó algo así, comer en un restaurante de la ciudad de Ávila, y el camarero solicitarnos que dejáramos una reseña positiva, que así tenían un extra. Lo encontré un poco lamentable por parte de quien dio la orden", añade una usuaria. Un poco más abajo, otra de las reacciones sostienen que "una empresa que use las propinas como elemento de control te lo dice ya todo, todo, todo".

El nombre del local que tomó esta decisión, calificada en algunos comentarios de "extorsión", no se conoce. Una práctica habitual, la de no revelar la denominación de los negocios, en esta cuenta de denuncia sobre tratos vejatorios en hostelería.