Alejandro Sanz desvela cómo vivió el acoso de los paparazzi durante su matrimonio con Jaydy Michel: "Me salían calvas del estrés que me provocaban"

Alejandro Sanz ha sacado a la luz uno de los capítulos más incómodos de su vida personal. Lo hace en su documental Cuando nadie me ve, donde repasa momentos clave de su trayectoria y se detiene en una etapa especialmente dura: su matrimonio con Jaydy Michel y el acoso constante de los paparazzi tras su boda.

El artista habla sin rodeos. Reconoce que fue un periodo con recuerdos bonitos, pero también marcado por una presión que terminó pasándole factura. La persecución mediática, según relata, no fue algo puntual, sino una dinámica diaria que les dejó prácticamente sin intimidad.

Una vuelta de la boda que lo cambió todo

Sanz sitúa el punto de inflexión justo después de su enlace. Tras regresar de Bali, donde celebraron su boda, la situación dio un giro brusco. "Fue una locura", resume en el documental. A partir de ese momento, la presencia de fotógrafos pasó a ser permanente en su entorno.

No habla de simples guardias a la salida de actos públicos. Describe escenas mucho más invasivas. Según cuenta, había profesionales que iban mucho más allá de lo razonable con tal de conseguir una imagen. "Eran acosadores profesionales que se dedican a eso", afirma.

El cantante detalla comportamientos extremos: persecuciones en coche, saltos de normas de tráfico e incluso intentos de captar imágenes dentro de su propia vivienda. "Se saltaban semáforos, se subían a escaleras para tomar dentro de la casa fotos, yo no daba crédito a lo que son capaces de hacer", explica.

Las consecuencias físicas del acoso

La presión no se quedó en lo emocional. Alejandro Sanz asegura que el estrés acumulado acabó reflejándose en su salud. Es uno de los momentos más impactantes de su testimonio, porque pone cifras y síntomas a aquella sobreexposición.

"Fue muy duro. Se me caían trozos de pelo, me salían calvas del estrés que me provocaban", relata de forma literal. Una frase que resume hasta qué punto la tensión le superó durante esa etapa.

El músico incluso plantea que este tipo de prácticas deberían tener límites legales más claros. "Debería estar prohibido. Debería ser ilegal", sostiene al recordar cómo se sentía entonces, sin margen para llevar una vida normal pese a su popularidad.

La anécdota más surrealista

Entre los recuerdos de aquellos años también hay espacio para lo insólito. Desbordado por la persecución de un fotógrafo especialmente insistente, Sanz decidió responder con una estrategia poco convencional. "Llegó un punto, para que se entienda el grado de mi desesperación, que pensé: ¿yo cómo puedo liquidar a estos tipos?", afirma el cantante en el documental.

Cuenta que contrató a dos personas disfrazadas de pollo para que siguieran al paparazzi y a su pareja a todas partes. El objetivo era que sintieran la misma incomodidad que él sufría a diario.

La medida, según explica, funcionó. El propio cantante reproduce la frase que, asegura, zanjó la situación: "Y funcionó. La mujer le dijo: 'el pollo o yo'".

Así fue la relación de Alejandro Sanz y Jaydy Michel

La relación entre Alejandro Sanz y Jaydy Michel comenzó en 1997 y se casaron en 1999 en Bali. Fruto de ese matrimonio nació su hija Manuela. Aunque la pareja se separó en 2004, ambos han mantenido con los años una relación cordial centrada en el bienestar de su hija.

Durante su matrimonio, el cantante tuvo un hijo con Valeria Rivera, pero eso no fue el detonante de que la pareja terminase su relación en 2004, así lo confirmó la modelo mexicana. "Conocía la existencia del hijo de Alejandro Sanz cuando aún estábamos juntos. En muchos casos, un hecho como este es suficiente razón para separarse. Sin embargo, en mi caso no fue la razón definitiva: actué y luché como una mujer enamorada y pensando, ante todo, en mi hija", confesó Jaydy a ¡Hola!

En este documental del artista se desvelan algunos de los momentos más bonitos y emocionantes de la vida de Alejandro Sanz, pero también hay cabida para otros tiempos donde no todo fue color de rosa.