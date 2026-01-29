Alejandro Sanz defiende a Julio Iglesias: "Me cuesta mucho creer que pueda intentar abusar, pero hay que esperar"

Alejandro Sanz ha pedido prudencia ante las acusaciones que afectan a Julio Iglesias y ha reclamado que sea la Justicia la que marque los tiempos. El cantante madrileño, que acaba de estrenar su serie documental, Cuando nadie me ve, en Movistar Plus+, fue preguntado por la polémica y respondió sin rodeos y apelando a la presunción de inocencia.

La pregunta era directa y Sanz no la esquivó. "Cuando haya un juicio podré dar mi opinión. Eso tiene un proceso que tiene que seguir su curso. Es muy difícil ponerse de un lado u otro", explicó en declaraciones recogidas por Europa Press.

El artista recordó que conoce personalmente a Iglesias y que eso también condiciona su percepción. "Yo conozco a Julio y a mí me cuesta mucho creer que pueda intentar abusar, pero hay que esperar a ver qué dice un juez", señaló. En su opinión, todavía no hay elementos suficientes para emitir un veredicto público con fundamento.

"Hay que esperar para ver las pruebas y todo esto, porque ahora mismo no tenemos nadie nada para tener una opinión formada y definitiva", añadió.

Alejandro Sanz habla de los juicios paralelos

El cantante puso el foco en el impacto que tienen este tipo de casos cuando saltan al debate público. Alertó del daño que pueden provocar los juicios mediáticos y las conclusiones precipitadas antes de que exista una resolución judicial.

"Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas", dijo. Y fue más claro aún: proteger a posibles víctimas es imprescindible, pero sin saltarse los procedimientos. “Por supuesto que hay que proteger a una mujer si hay un abuso y para eso existen los mecanismos judiciales y se deben seguir a rajatabla”, afirmó.

Al mismo tiempo, defendió que la presunción de inocencia debe mantenerse. Recordó que no sería la primera vez que una acusación pública acaba teniendo un recorrido judicial distinto al que se daba por hecho en los primeros días.

Sanz se vuelva con su documental

Las declaraciones coinciden con la promoción de Cuando nadie me ve, la docuserie de tres episodios sobre su vida y su carrera que llegó a Movistar Plus+ el 27 de enero, dirigida por Álvaro Ron. El proyecto repasa su trayectoria, la exposición pública y el coste personal del éxito.

Alejandro Sanz reconoce que la fama tiene un precio y momentos incómodos, pero asegura que dedicarse a la música y conectar con público de distintos países compensa todo lo demás. También reivindica en la serie sus raíces flamencas y la defensa que hizo de ese sonido cuando no estaba bien visto en parte de la industria.

En la presentación del documental, en el Reina Sofía, definió el trabajo como un retrato emocional sin filtros y volvió a subrayar su forma de entender la música y la carrera.