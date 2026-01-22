Alejandro Sanz contesta a Feijóo: "Me cansa cuando la gente tiene estereotipos sobre los andaluces"

Alejandro Sanz no ha dejado pasar la oportunidad de defender a Andalucía en una entrevista concedida a El País, el madrileño está muy unido a la tierra de su padres y ha querido alzar la voz de manera pública. Al artista le resulta agotador los estereotipos que se tienen sobre los andaluces. Esto responde a las declaraciones que hizo Alberto Núñez Feijóo acerca de que lo andaluces no saben contar.

En la conversación con el citado medio, Sanz aclara que no cree que el líder del Partido Popular tuviera intención de ofender, pero sí considera que el comentario fue desafortunado. "Yo estoy seguro de que él no quiso molestar a los andaluces. De eso estoy convencido, pero no me parece bien que a los andaluces les vayan siempre con esa broma", explica. Y añade una reflexión que resume su malestar: "Si quieres hacer bromas tienen que ser de altura, si no, no las hagas. Sonó feo. Sonó mal. Y la verdad es que me cansa mucho cuando la gente tiene esos estereotipos sobre los andaluces".

Alejandro Sanz reitera su defensa de Andalucía

Las declaraciones acerca de los andaluces por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se produjeron el pasado mes de diciembre, y en su momento Alejandro Sanz no dudó en responder de manera pública en sus redes sociales a ese comentario desafortunado. El cantante publicó un tuit en la red social, X, en la que dejaba claro cuál era su postura frente a estas declaraciones del político gallego.

Ese mensaje, que tuvo una amplia repercusión, refuerza ahora su posición expresada en El País: no se trata de una polémica puntual, sino de un cansancio acumulado frente a clichés repetidos durante años.

Andalucía, el origen de su música y de su identidad

Más allá de la polémica, la entrevista sirve para entender la profunda conexión emocional del cantante con el sur de España. Alejandro Sanz no duda en situar a Andalucía en el centro de su identidad artística. "España significa mi aprendizaje, toda mi infancia, todos mis recuerdos bellos de juventud. Me ha enseñado tanto Andalucía… Es la madre de mi música", afirma.

El artista está muy arraigado a Andalucía, la tierra de sus padres, pese a haber nacido en Madrid. Desde pequeño, Alejandro Sanz ha vivido muchos veranos y experiencias en la zona de Cádiz que es de donde son originarios sus progenitores. Su vínculo tanto con Cádiz como con Andalucía lo han llevado a convertirse en Hijo Adoptivo de esta tierra e Hijo Predilecto de Andalucía.

Depresión y soledad

La entrevista también aborda uno de los temas más personales del cantante: su lucha contra la depresión. Sanz describe esa etapa con una frase contundente: "La depresión no era tristeza, era una falta absoluta de sentimientos". Una definición que se aleja de los tópicos y que pone palabras a una experiencia que, según reconoce, estuvo marcada por la soledad.

Para salir de esa situación, Alejandro Sanz ha explicado que necesitó ayuda profesional, medicación y también gracias a su entorno. "Salí, con la medicación y con los buenos amigos". El cantante se ha sincerado y ha explicado cuáles fueron algunos motivos de su depresión. "Siempre hay una situación de gatillo, que es la que lo dispara todo. Viene de muchas cosas: la separación, por ejemplo, la puede disparar, pero de donde realmente viene la depresión es de los muchos años de no hacer bien las cosas".

El artista tiene por delante un año muy completo con una gira que lo llevará por Lationamérica, Estados Unidos y de cara al verano a España y en el que presenta a sus fans su último disco titulado ¿Y ahora qué?