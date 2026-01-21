La trampa de la dieta sin gluten para perder peso: no hay pruebas de que funcione

La tendencia de eliminar el gluten de la dieta para adelgazar ha vuelto a situarse en el centro del debate público tras las recientes declaraciones del actor Matt Damon, quien atribuyó su cambio físico a este cambio en su dieta. Pero, según la ciencia, no existe evidencia sólida que respalde que una dieta sin gluten favorezca la pérdida de peso en personas que no tienen una afección médica que lo requiera.

El gluten es una proteína que está presente de manera natural en cereales como el trigo, la cebada y el centeno y que son parte importante en muchas dietas. Aunque las personas que sufren celiaquía o tienen sensibilidad al gluten deben suprimir este tipo de alimentos para no enfermarse.

Según diversos estudios publicados recientemente en revistas especializadas como Nutrients, no se han hallado diferencias significativas en la composición corporal o la grasa total entre adultos sanos que consumen gluten y aquellos que lo eliminan. La idea de que el gluten es un "enemigo" para la báscula es, según los expertos, un mito sin respaldo clínico.

¿Por qué parece que funciona?

La razón por la que muchas personas experimentan una pérdida de peso inicial al dejar el gluten no reside en la proteína en sí, sino en un cambio drástico en el comportamiento alimentario. Al eliminar el gluten, se suprimen de forma automática gran parte de los alimentos ultraprocesados, como la bollería industrial, pizzas, panes refinados y snacks calóricos.

Sin embargo, este efecto no está relacionado con la ausencia de gluten, sino con un menor consumo de calorías y carbohidratos, además de la pérdida de agua asociada a la disminución del glucógeno almacenado en el cuerpo.

Se suele generar un déficit calórico —consumir menos calorías de las que se queman—, que es el verdadero responsable de la pérdida de grasa.

Además, la ciencia apunta a un "efecto visual" engañoso: la reducción de ciertos carbohidratos fermentables presentes en el trigo puede disminuir la hinchazón abdominal, dando la apariencia de un vientre más plano, aunque la grasa corporal siga siendo la misma.

El riesgo de eliminar el gluten sin motivo

Revisiones científicas y estudios no han encontrado una relación significativa entre una dieta sin gluten y la pérdida de peso en personas sanas sin intolerancias diagnosticadas. Los efectos observados en algunos casos se atribuyen a cambios en el patrón general de alimentación, no al gluten en sí.

Quitar el gluten sin motivo médico puede disminuir la calidad nutricional de la dieta. Muchos productos sin gluten tienen menos proteína y fibra, y más grasas y azúcares que sus equivalentes con gluten, lo que puede con el tiempo perjudicar la salud si se consumen como sustitutos habituales.

Además, el gluten está presente en alimentos ricos en vitaminas del grupo B y otros nutrientes beneficiosos que forman parte de una dieta equilibrada.

Para poder perder peso de manera saluable se debe hacer un déficit calórico, acompañándolo de una dieta específica y actividad física que se adapte a la persona que quiera perder peso.