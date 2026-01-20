Los sobres de kétchup, mayonesa, sal y aceite serán eliminados en agosto de los restaurantes: así lo ha confirmado la UE

Este verano se vivirá un acontecimiento inédito y es que los sobre individuales de kétchup, mayonesa, aceite y sal desaparecerán de los restaurantes, así lo ha determinado la Unión Europea. Esta medida es una de las más visibles del plan mediambiental que se está llevando en toda Europa y que afecta de lleno tanto a los consumidores como a la hostelería.

La decisión forma parte de una norma más amplia para reducir el enorme volumen de residuos de envases que genera el sector de hostelería y restauración en toda la UE.

La medida aparece recogida en el Reglamento (UE) 2025/40, publicado en el Diario Oficial de la UE y dirigido a modernizar las reglas sobre envases y residuos de envases, ajustándolas a los objetivos de sostenibilidad del Pacto Verde Europeo y la estrategia comunitaria de economía circular.

Calendario establecido

Este medida que implica una retirada masiva de sobres no será inmediata ni uniforme. Se espera que sea progresivo para que el sector tenga margen para adaptarse.

Agosto de 2026 : prohibición de los envases monodosis de condimentos, salsas, azúcar, leche para café y similares en restaurantes, bares y hoteles para consumo en sala.

: prohibición de los envases monodosis de condimentos, salsas, azúcar, leche para café y similares en restaurantes, bares y hoteles para consumo en sala. Enero de 2030 : ampliación a otros envases monodosis de alimentos, cosméticos y productos de higiene civil.

: ampliación a otros envases monodosis de alimentos, cosméticos y productos de higiene civil. Febrero de 2032: la Comisión Europea evaluará el impacto ambiental y sanitario de estas normas para posibles ajustes.

El reglamento no afecta a los encargos para llevar ni al servicio a domicilio, que podrán seguir incluyendo sobres individuales. Además, en centros asistenciales como hospitales y residencias se contemplan excepciones específicas para garantizar el servicio a sectores vulnerables.

Cómo afecta esta medida en España

En España existe una ley que abre cierto margen para el sector hostelero para adaptarse a esta nueva normativa europea. La Ley 7/2022 permite el uso de envases monodosis fabricados con plástico compostable certificado. Esto significa que pueden seguir usándose pero hasta que se encuentre una solución definitiva.

Los envases que se usen deben cumplir perfectamente con la norma establecido y la gestión de residuos, aunque se plantea que el cambio vaya siendo paulatino.

Frente a los tradicionales sobrecitos de plástico, la normativa impulsa el uso de formatos reutilizables o colectivos: dispensadores en barra para salsas, tarros de vidrio con cuchara para sal o azúcar, botellas rellenables de aceite o sistemas de dosificación higiénicos a granel.

Europa concienciada con el medioambiente

La UE busca frenar la contaminación y la generación de residuos de envases, que representan una parte significativa de los residuos sólidos urbanos en Europa. Según datos comunitarios, los envases explican más de un tercio de estos residuos y gran parte son difíciles de reciclar por su pequeño tamaño y mezcla de materiales como plástico y papel.

Las monodosis, al ser de un solo uso y a menudo difíciles de gestionar en reciclaje convencional, están en el punto de mira de las políticas verdes. La norma pretende que los establecimientos opten por soluciones más sostenibles y eficientes en recursos.