La subida del precio del butano este 2026: importe y causas

El principio del año suele ser complicado porque supone que muchos de los precios habituales suben y esto dificulta llegar a fin de mes en muchos hogares. El precio de la bombona de butano ha iniciado 2026 con una nueva subida que vuelve a poner el foco en uno de los suministros energéticos más utilizados en España. Desde este 20 de enero, el coste máximo regulado de la bombona estándar de 12,5 kilos se incrementa y rompe la tendencia de estabilidad registrada en revisiones anteriores, afectando de forma directa a millones de hogares.

Según la actualización oficial, el nuevo precio se sitúa en 15,58 euros por bombona, publicada en el BOE, lo que supone un aumento cercano al 0,7 % respecto a la revisión previa. Aunque el encarecimiento es moderado, llega en un momento clave, ya que el consumo de butano se dispara durante los meses de frío, especialmente en viviendas sin acceso al gas natural o en zonas rurales.

¿Qué causa la subida del butano?

El precio del butano en España no es libre, sino que está regulado por el Gobierno y se revisa cada dos meses mediante una fórmula que tiene en cuenta distintos factores económicos y energéticos. Entre las principales causas de esta subida se encuentran:

El aumento de los costes de transporte , conocidos como fletes, que han registrado un repunte en los últimos meses.

La evolución de las cotizaciones internacionales del butano y el propano, muy ligadas al mercado energético global.

El tipo de cambio entre el euro y el dólar, ya que buena parte de este gas se importa y cualquier variación impacta en el precio final.

La combinación de estos elementos ha sido suficiente para justificar el ajuste al alza, aunque dentro de los límites legales establecidos.

Un precio limitado por ley

La normativa vigente establece que el precio de la bombona no puede variar más de un 5 % en cada revisión bimestral, tanto al alza como a la baja. Este sistema busca evitar subidas bruscas y ofrecer cierta estabilidad a los consumidores, algo especialmente importante en un producto considerado básico para muchos hogares.

El precio fijado en enero se mantendrá hasta la próxima revisión, prevista para el mes de marzo, momento en el que se volverán a analizar las condiciones del mercado.

Cómo afecta al bolsillo de las familias

Aunque el incremento por bombona es de 12 céntimos, su impacto no es menor para quienes dependen del butano de forma habitual. En invierno, una familia puede consumir varias bombonas al mes, lo que convierte esta subida en un gasto acumulado que se suma a otros costes energéticos y domésticos.

Además, el ajuste llega en un contexto en el que muchos hogares siguen vigilando cada euro, lo que explica la preocupación que genera cualquier subida, por pequeña que sea, en suministros esenciales.