Sorprendente propuesta de matrimonio en La Resistencia con toque gaditano

Las bromas y el cachondeo no han faltado una vez más en el programa de La Resistencia. En esta ocasión la sorpresa de la noche ha llevado sello gaditano y ha dejado a todos los presentes con la boca abierta. Los protagonistas de la noche han sido una pareja gaditana y su inesperada propuesta de matrimonio que ha asombrado incluso al presentador.

El programa de Movistar Plus, que dirige David Broncano, ha sido testigo de una pedida de mano cargada de bromas y risas. Este hecho ha opacado la entrevista realizada a la invitada del día, la actriz Susana Abaitua, quien presento la serie El grito de las mariposas, que se estrenó el pasado 8 de marzo en Disney+ y Star+.

La propuesta sorprendió a los allí presentes, incluyendo a Broncano. En un momento del programa, una persona del público pidió al presentador que le devolviese lo que le debe, a lo que Broncano le respondió que no sabía de qué hablaba. El gaditano (@xuak_varela) le interpeló contundentemente: "El anillo que tú y yo hablamos. El anillo de la boda porque voy a pedirle matrimonio a mi chica". El público no tardaría en reaccionar sorprendidos por sus palabras, mientras que la novia observaba hacia los lados atónita y se llevaba las manos a la cabeza ante las palabras de su pareja.

💍 VIVA LOS NOVIOS!!cada vez más cerca de ser un programa autonómico pic.twitter.com/C7MDWZEZqU — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 13, 2023

Broncano les pidió que subieran al escenario para escuchar las declaraciones de la novia, María, nerviosa sobre lo que acaba de escuchar. "Por tu reacción me ha parecido que esto era real", le preguntó el presentador. A lo que ella respondió: "Estoy flipando".

"Normalmente no hacemos esto, pero se os concede un momento", añadió Broncano, por lo que el gaditano aprovechó para ahora sí pedir la mano de su chica. "No sabía cómo hacerlo para no meterle presión, así que pensé hacerlo aquí. No quiero dilatar esto más. Gorda: ¿Te quieres casar conmigo?". La respuesta fue rotunda.

El público expectante ante la propuesta les aplaudió mientras que la pareja recibía una lluvia de pelotas plástico procedente de la piscina del programa y se besaban. Tras el jaleo formado, Broncano aprovechó la oportunidad para aporrear el bombo que la anterior semana le había regalado el colaborador Jorge Ponce.

"¡Madre mía, niño! Esto es increíble, cada día estamos más cerca de un programa de Canal Sur", bromeó Broncano antes de desearles buena suerte y continuar con el programa. Estos hechos no tardaron en llegar a las redes sociales, en las que los usuarios se hicieron eco de lo ocurrido y añadieron risas y bromas a lo sucedido:

Ante las declaraciones en el tweet del Programa de que están "cada vez más cerca de ser un programa autonómico", algunos usuarios quisieron imaginarse el nombre que tendría el programa si eso sucediese.

La Mari y el Juaqui. Grande! https://t.co/widJd5ni0I — AdánYei ۞ (@Gafizorg) March 14, 2023

Hace tiempo que el cuñadismo se apropió del mismo. — Pedro_SanMe (@pedro_menea) March 13, 2023

El vídeo ha logrado ya 95,5 mil reproducciones, 577 me gusta y 51 retweets en apenas doce horas desde su publicación. El programa cuenta en sus redes sociales con más de un millón de seguidores y altos datos de audiencia semanales que les permiten estar entres las tendencias de nuestro país.