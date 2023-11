Rosario de Cádiz triunfa en el Festival Magna con las mejores bandas celebrado en Córdoba

La Banda Rosario de Cádiz lo ha vuelto a hacer. Ha triunfado una vez más, esta vez con ovación incluida, con la misma y emocionante marcha del spot de turismo de Andalucía en un festival de mejores bandas en Córdoba.

La causante ha sido la marcha Eternidad banda de corneta y tambores gaditana, que puso el broche de oro al Festival Magna La música de la pasión, una cita de música cofrade que arrancó en Córdoba, para luego girar por varias ciudades andaluzas. En este encuentro que tuvo lugar el pasado sábado han participado formaciones musicales de Cádiz, Jerez de la Frontera y Sevilla.

Duranta la actuación, fueron varios los momentos en que la banda gaditana fue aplaudida y ovacionada.

La marcha del anuncio de Andalucía

La marcha 'Eternidad' con la que ha triunfado Córdoba es la banda sonora de la campaña de promoción turística de Andalucía que la banda ha protagonizado con el conocidísimo actor de 'Juego de Tronos', Peter Dinklage.

En dicho spot, el inolvidable hermano menor de los Lannyster recomienda 'no viajar a Andalucía'. "Huye, quédate mejor en Manhattan, búscate un piso en Berlín, aléjate de ellos. No preguntes por Lorca, Paco (de Lucía), Picasso, Lola (Flores)...", y si a pesar de todo optas por venir, "no digas que no te lo advertí, cuidado con el Andalusian Crush", advierte.

Además de la presencia musical de la banda del Rosario, algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Cádiz también han servido de escenario al spot. En las imágenes se ve por ejemplo, el Castillo de San Sebastián y el Balneario de La Palma, así como otros puntos de Vejer.