Larga vida a Concert Music Festival en Chiclana

Desafiando a los agoreros que se ha encontrado por el camino durante seis ediciones y con agradecimientos por parte de la organización y un vídeo introductorio sobre el cartel nacional e internacional que trae en 2023, Concert Music Festival (CMF) dio este viernes el pistoletazo de salida a dos meses de espectáculos en el poblado de Sancti Petri, en Chiclana, como el macroevento por excelencia del verano gaditano.

Una cita única que comenzará oficialmente este sábado con el concierto de la artista argentina Tini y se extenderá hasta el próximo 20 de agosto, en una apuesta decidida y de trabajo conjunto entre promotores y administraciones que ha demostrado que se puede proyectar Cádiz y la marca Destino Chiclana como un reclamo permanente y de calidad.

Como ha afirmado en su intervención el alcalde chiclanero, José María Román, “podría decir que este año no hay Concert y que se va a Sanlúcar el año que viene. Eso es lo que yo he tenido que soportar el otoño, invierno y primavera de gente que decía que ya no había más Concert. Pero aquí está. No sé si a alguno le da coraje pero yo estoy encantado”, ha bromeado el regidor sobre la exitosa supervivencia del festival.

Román ha destacado el trabajo conjunto entre promotores, patrocinadores y administraciones “sabiendo la crema tan importante que aquí se estaba dando. Concert Music Festival no tiene que ver solo con ver un concierto sino con pasar una tarde-noche inolvidable en un destino de lo mejor que hay en España, una marca que va subiendo y subiendo. Nos vamos a seguir viendo y trabajando para que podamos seguir disfrutando y sintiéndonos muy orgullosos de que tengamos aquí el Concert Music Festival”.

Para finalizar Román ha dejado un aviso al promotor Rafael Casillas para el futuro: “quiero amenazarte para que podamos firmar un próximo contrato por diez años por lo menos”. Un porvenir más que asegurado, sin duda.

Tras el acto de apertura, ha tenido lugar en el recinto del festival la primera de las tres fiestas Bresh previstas en esta edición.