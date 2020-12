Guía del Sorteo de Navidad 2020

El 22 de diciembre marca el inicio de las fiestas navideñas. En un año marcado por la pandemia del COVID-19, gran parte de los ciudadanos miran con ilusión el Sorteo Extraordinario de Navidad, el más popular de todos los que se celebran en España. A pesar de los problemas ocasionados por el coronavirus, la ilusión se mantiene con el objetivo de conseguir alguno de los premios, lo que podrá permitir desde cancelar las deudas hasta darse un buen capricho. La jornada será muy diferente a lo habitual, empezando por un sorteo que se celebrará a puerta cerrada en el Teatro Real de Madrid y acabando con la necesidad de respetar las medidas de distanciamiento social a pesar de que se tengan las ganas -y la suerte- de poder celebrar alguno de los premios.

Con todo, la atención estará puesta en la televisión a la espera de que salgan los números agraciados y la suerte vuelva a tener un guiño con la provincia de Cádiz, tan necesitado de alegrías. Para poder seguir el Sorteo de Navidad, estas son las claves a tener en cuenta:

El Sorteo de Navidad, en datos

La dimensión del Sorteo de Navidad se comprueba tanto por la emisión de billetes como por los premios que se ponen en juego. Así, el billetaje consta de un total de 172 series que se dividen en 100.000 billetes, que son los números que se ponen en juego (desde el 00.000 al 99.999). A su vez, cada billete se divide en 10 décimos. Esto hace que la emisión del sorteo ascienda a 3.440.000.000 de euros. En cuanto a los precios, una número completo cuesta 34.400 euros. Por su parte, cada billete cuesta 200 euros y cada décimo tiene un valor de 20 euros.

Por su parte, respecto a los premios, se reserva el 70% de la emisión de billetes, por lo que se ponen en juego un total de 2.408.000.000 euros. Es decir, por cada serie se distribuirán 14.000.000 de euros. Asimismo, se repartirán 26.322.880 premios.

Los premios

En el Sorteo de Navidad se destinarán 2.408.000.000 euros a premios. Por cada serie (compuesta por diez décimos) se repartirán 14.000.000 de euros. La distribución de los premios por serie es la siguiente:

1 de 4.000.000 euros

1 de 1.250.000 euros

1 de 500.000 euros

2 de 200.000 euros

8 de 60.000 euros

1.794 de 1.000 euros

2 aproximaciones de 20.000 euros cada una para los número anterior y posterior al del que obtenga el primer premio

2 aproximaciones de 12.500 euros cada una para los número anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio

2 aproximaciones de 9.600 euros cada una para los número anterior y posterior al del que obtenga el tercer premio

99 premios de 1.000 euros cada uno para los 99 números restantes de la centena del primer premio

99 premios de 1.000 euros cada uno para los 99 números restantes de la centena del segundo premio

99 premios de 1.000 euros cada uno para los 99 números restantes de la centena del tercer premio

198 premios de 1.000 euros cada uno para los 99 números restantes de la centena de los dos cuartos premios

999 premios de 1.000 euros cada uno para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio

999 premios de 1.000 euros cada uno para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el segundo premio

999 premios de 1.000 euros cada uno para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio

9.999 reintegros de 200 euros cada uno para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el primer premio

Las ventas

La provincia de Cádiz es una de las que menos dinero por habitante se juega en este Sorteo de Navidad de 2020. La consignación realizada por Loterías y Apuestas del Estado para esta edición alcanza los 49.520.800 euros, lo que supone un 2,63% más que en 2019. De esta forma, esta asignación supone 39,93 euros por habitante. Solo seis provincias juegan menos que Cádiz: Melilla (14,68 euros por habitante), Ceuta (16,39 euros por habitante), Huelva (30,15 euros por habitante), Las Palmas (33,56 euros por habitante), Girona (37,76 euros por habitante) y Baleares (38,70 euros por habitante). En el lado contrario, la provincia española en la que más se juega es Soria con 245,86 euros.

Respecto al Sorteo de Navidad de 2019, las ventas en la provincia de Cádiz ascendieron a 48.251.740 euros, con una media de 38,95 euros por habitante. Esto supuso un incremento del 6,87% respecto a 2018. En la pasada edición solo se vendió menos en Mellila (14,03 euros por habitante), Ceuta (16,20 euros por habitante), Huelva (32,27 euros por habitante), Girona (35,17 euros por habitante) y Las Palmas (35,74 euros por habitante).

Con todo, el delegado comercial de Loterías y Apuestas del Estado en Cádiz y Ceuta, Carlos Fernández del Villar, explica que, "por lo que nos dicen nuestros vendedores, el público está respondiendo bien". Y es que, a pesar de la pandemia del COVID-19, "la gente no ha perdido la ilusión de comprar por ventanilla, por lo que el hábito no se ha perdido". En donde sí se nota un descenso, según Fernández del Villar, es en que "el tejido empresarial se ha visto resentido por la pandemia, por lo que hay menos disponibilidad en cuanto a las ventas a empresas. Además de que el tirón de las cofradías es menor". A esto también suma el descenso del turismo, algo que "es fundamental durante los meses de verano". Con todo, hasta que no se cierren las ventas no se podrá conocer el impacto que el coronavirus ha tenido en el Sorteo de Navidad.

El desarrollo del sorteo

Aunque el Sorteo de Navidad se celebra este martes 22 de diciembre, todo el proceso se inicia un día antes. El lunes 21 se procederá al recuento y examen de las bolas para comprobar que todo está en orden y que todos los números y los premios se introducirán en los bombos antes del inicio del sorteo.

Este año, el Sorteo de Navidad se volverá a celebrar en el Teatro Real de Madrid, con la salvedad de que no habrá público presente en la sala debido a la pandemia del coronavirus, aunque sí se podrá seguir a través de los medios de comunicación. A las 8.30 horas se procederá a la constitución de la mesa que presidirá el sorteo. Tras ello, se introducirán tanto las bolas de los números como las de los premios en los bombos correspondientes. El comienzo del sorteo está previsto a las 9 horas.

Como marca la tradición, serán los niños del Colegio de San Ildefonso los que extraerán una a una todas las bolas con los números y los premios. Para ello, dispondrán de un total de 10 tablas para depositarlas. Cada una de las tablas consta de 10 alambres para números y premios, teniendo una capacidad de 200 bolas de cada tipo. Una vez que se completan, se cierran ante la conformidad de la mesa presidencial.

El sorteo finalizará una vez que el bombo de los premios quede vacío. El listado oficial de premios se publicará tanto en los medios de comunicación como en los puntos de venta tras ser impreso por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Por su parte, las tablas del sorteo quedarán expuestas durante siete días en la sede de Loterías y Apuestas del Estado para su comprobación.

El cobro de los premios

Esta es la parte más importante a tener en cuenta si la suerte te ha sonreído. En primer lugar, los premios se pueden cobrar a partir de las 18 horas del mismo 22 de diciembre. Para ello, existen dos opciones. Si los premios son iguales o inferiores a 3.000 euros, se pueden cobrar en cualquier Administración de Lotería presentando solamente el décimo premiado original. Si el premio supera los 3.000 euros, se puede cobrar tanto en las entidades bancarias que cuentan con convenio con Loterías y Apuestas del Estado (BBVA, Bankia, Banco Popular, CaixaBank y algunas cajas de ahorro de la asociación CECA). Estos bancos pueden hacer efectivo el premio a través de un cheque o con el ingreso directo en una cuenta bancaria si se es cliente. Para ello, habrá que aportar el DNI del agraciado. Si el décimo fuera compartido, se debe aportar la documentación de todos los propietarios del boleto. El plazo para el cobro es de tres meses.

Una de las dudas que surge cuando se obtiene un premio es el pellizco que se llevará Hacienda. Para este Sorteo de Navidad, los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos. A partir de esa cantidad, se tributará el 20% de lo ganado a partir de los citados 40.000 euros, que seguirán estando exentos. Esta cantidad será descontada en el momento del cobro del premio.

El Gordo en Cádiz

El primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad ha caído en la provincia de Cádiz en 21 ocasiones. Tras una larga etapa de sequía, en los últimos años la suerte se ha quedado en territorio gaditano debido a la posibilidad de adquirir números por terminal, lo que supone que se puede comprar cualquier décimo que esté disponible, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, cuando el número debía estar consignado físicamente en la Administración de Loterías.

La localidad gaditana en la que ha caído más veces el Gordo ha sido la capital con 12 ocasiones (1812, 1823, 1835, 1840, 1841, 1844, 1845, 1878, 1943, 1986, 2017 y 2018). Le sigue Algeciras con tres (1831, 2012 y 2018), mientras que ha tocado en una ocasión en Barbate (2012), Chiclana (2012), El Bosque (2014), Jerez (1837), Sanlúcar (2018) y Vejer (2018).