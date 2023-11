Festival Cabo de Plata 2024 en Barbate 2024: fecha y entradas

El Festival Cabo de Plata es una de las citas señaladas en rojo en el calendario del panorama musical gaditano. La localidad de Barbate acoge cada verano un evento en el que se une lo mejor del trap, el rock, el hip-hop, el reggae, el dance, los ritmos latinos y el flamenco fusión en un cartel muy variado y repleto de artistas nacionales e internacionales.

La edición de 2024 ya tiene fecha y es que la organización de este festival ha anunciado que será en los días 27, 28 y 29 de junio en la playa de La Hierbabuena. El año pasado esta cita musical congregó a 85.000 personas, por lo que ya se ha convertido en un referente de las citas culturales veraniegas de la provincia, y generó 5.5 millones de euros de impacto económico.

Aunque ya se sabe la fecha, aún no se han puesto a la venta las entradas ni se ha confirmado el cartel, que en 2023 trajo a Celtas Cortos, Eskorzo, Mala Rodríguez, Marc Seguí, Tu Otra Bonita, Ska-P, El Canijo de Jerez, Miguel Campello, We Are Not DJ's, Dellafuente, Natos y Waor, Antílopez y Belén Aguilera entre otros. En total, más de 60 artistas que se subieron a los cuatro escenarios.

En otras ediciones se han puesto a la venta diversas modalidades de entradas: solo de acceso al festival, con camping incluido y con acceso a una zona de descanso para caravanas o furgonetas.

En esta ocasión la cita se acorta un año y se celebrará de jueves a sábado, perdiéndose el domingo y se adelanta al mes de junio, ya que siempre se ha desarrollado en julio. En cuanto a las entradas, los primeros abonos se pondrán a la venta el próximo domingo 3 de diciembre a las 17:00 horas.